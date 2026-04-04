CON-CON 2026博覽館舉行！帶你睇5大日本動漫IP展區+潮流品牌焦點

CON-CON® HONG KONG 2026 今明兩日於亞博舉行，作為首個源自香港文化 DNA 的亞洲跨界潮流盛事，活動凝聚潮玩、時尚、藝術、設計與音樂等多元元素，展現中西交融的魅力，成為流行文化、ACG、IP 與全球品牌的年度盛事。現場設除了會有重量級日本 IP 聯乘國際品牌登場外 、港日歌手聯合音樂派對、J-POP 與經典動漫歌手樂團演出，並特設「會場限定 IP 體驗專區」及「黑盒劇場」增添驚喜。大會邀請國際藝術家 COIN PARKING DELIVERY 擔任創作總監，以其跨界美學與前衛風格，為盛事注入獨特活力與新鮮視角。



CON-CON2026是什麼？

由羚邦集團（Medialink）主辦的 「Convention for Connection（CON-CON）® HONG KONG 2026」，匯聚來自本地、亞洲及國際各界的 IP 與創作單位，涵蓋潮玩、動漫、音樂、時裝、藝術與設計等多元範疇。活動透過跨界合作與深度交流，推動文化對話，激盪全新創意火花，並促成 IP 之間具影響力的連結與成果。

五大人氣IP沉浸式展區

活動集結《機動戰士高達》、《哥斯拉》、《咒術迴戰》、《排球少年!!》及《遊戲王》等5個人氣動漫IP，聯乘香港品牌打造獨特展區。

《機動戰士高達》

近日上映了新電影《閃光的凱薩衞 瑟茜的魔女》的高達IP是焦點之一！今次展覽除了重現UC初代高達的經典場面，現場更特別設置以香港文化為靈感的「巨型 LED 高達霓虹燈」打卡牆，本地街頭藝術家更將 Gundam 注入港式元素，化身「港式機械人」，展現中西交融的獨特美學，帶來別具本地特色的沉浸體驗。

《機動戰士高達》展覽 (簡皓賢攝）

《咒術迴戰》

重現特級咒物「獄門疆」，配合 360 度環繞燈光效果，絕對是打卡熱點！粉絲更可親臨宿儺「伏魔御廚子」領域展開，完成互動挑戰贏限量手辦！

《排球少年!!》

現場特設巨型排球場打卡區，觀眾可與場內知名角色合照留念，感受作品的熱血氛圍。同場更有「挑戰最高到達點」互動體驗，讓你挑戰日向翔陽的極限跳躍高度！

《排球少年》展覽 (簡皓賢攝）

《哥斯拉》

要感受哥斯拉的壓迫感，毋須遠赴日本新宿！場內特設 4 米高立體哥斯拉，讓你可近距離感受震撼壓迫感，並可一睹歷代哥斯拉的多樣面貌，親身體驗哥斯拉的傳奇魅力。

《遊戲王》

Limit Over Collection 系列首次於香港盛大展出！全套 “The Heroes” 與 “The Rivals” 實體卡牌隆重登場，並特設高達 2.3 米的巨型卡牌展示牆，為觀眾帶來震撼視覺體驗。同場更展出兩張 1.7 米超框卡——經典「青眼白龍」與「黑魔導士」，為你提供難得的打卡留念良機。

活動亦貼心規劃新手教學區與購物專區，讓你全面浸潤於決鬥卡牌文化的深邃魅力。無論是資深藏家，抑或是初入門的愛好者，皆能以此深化對系列的理解，享受收藏與交流的雙重樂趣。

Mix Some FUN!：潮流品牌焦點

GrowthRing & Supply （GRS）

本地品牌GrowthRing & Supply （GRS）出席首屆CON-CON HONG KONG 2026！今年會場限定系列以「BOUNDLESS」為主題，推出多款限量聯乘商品（GRS X CPD x CON-CON），包括T-Shirt、短袖襯衫、Coach jacket 與標誌性刺繡「九龍」帽及帽型coin purse。

CPD 是誰？

Coin Parking Delivery（簡稱 CPD） 是來自日本的匿名藝術家，以手機作畫起步，迅速在當代藝術界嶄露頭角。他以簡潔線條與鮮明色彩塑造出帶有哲思的角色，其中代表作「白井さん」更成為標誌性符號。CPD 的作品兼具潮流感與反思力量，形象鮮明，辨識度極高。自 2018 年起，他經常以藍色熊型面具示人，營造出神祕而獨特的創作者形象。

近年來，CPD 與 Ys、GAP、Rolling Stone、Atoms、Sanrio 等知名品牌合作，並受到 NewJeans、G-Dragon 等名人的青睞。他的創作融合街頭美學與數位語彙，線條流動、色彩強烈，視覺張力十足。作品不僅限於塗鴉，還延伸至畫作展覽、室內設計與品牌聯名。角色如「白井先生」「片山先生」等，將新舊文化元素混融，呈現半恐龍半外星人的奇想形象，既帶有日式動畫風格，又隱含對當代短暫性與流動感的深刻體悟。

New Era

NEW ERA 今年以「御宅族的秘藏房間」為設計靈感，將專業帽款與服裝，巧妙結合日本動漫、遊戲、次文化、當代藝術及傳奇 IP，呈現最受矚目的跨界美學空間。品牌特別推出多個超人氣限量聯乘系列，包括《咒術迴戰》、《坂本日常》、Transformers G1 及落合翔平等，為粉絲帶來極具收藏價值的作品。現場更設有即場限定帽款定制服務，讓參加者能即時打造專屬設計，體驗個人化潮流魅力。

CON-CON HONG KONG 2026 「Mix Some MUSIC！」演出陣容

+ 7

4月4日（星期六）J-POP動漫之夜

Yoko Takahashi 高橋洋子

Unnämed

TOGENASHI TOGEARI

Goodnight Lillie （晚安莉莉）

AK@MIRROR

Do As Infinity

4月5日（星期日）J-ROCK傳奇之夜

Tyson Yoshi

FLOW

Mahiru 茉ひる

Maki Goto （後藤真希）

MIYAVI

Maki Ohguro （大黑摩季）