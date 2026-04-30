寶可夢卡牌炒賣潮熱爆！專訪90後Pokémon卡店主細賞估值百萬珍藏

【Pokémon 卡】一張薄薄的卡紙，憑甚麼能暴漲至百萬天價，甚至價值足以換到一層樓？愈來愈多人投身 Pokémon 卡牌市場，有人只想炒賣中獲利，但對卡店 TCGstore.HK 主理人 Molly 而言，炒賣以外亦是一場寶可夢粉絲的尋寶之旅。今次Molly即將參與即將再度舉行的香港大型寶可夢卡牌粉絲慶典「PokeFest 2」，除了帶來的錯版噴火龍、繪畫比賽得獎卡等高價珍藏外，更想透過背後的瘋狂故事告訴大家：當整個世界都在計較數字遊戲時，真正的收藏家，到底著重甚麼？



Molly 的 TCGstore.HK 開業6年，是新加入2026年 PokeFest 的卡店之一，將會帶同其珍藏卡牌出席這場 Pokémon 寶可夢卡牌的盛事。

本身是寶可夢粉絲的她，最初接觸 Pokémon 卡牌時，本地市場仍以「打 Deck（對戰）」為主，純收藏並不流行。後來拍檔開始送卡給她，教她分辨系列與年份、觀察卡牌成色（Condition），並讓她認識到將卡牌送去機構評級（如 PSA、CGC）後，分數會如何直接影響其估值。她愈了解愈覺得有趣，發現一張卡牌不只是一張印著圖案的卡紙，而是一整套畫風、工藝和歷史的濃縮。

（黃寶瑩攝）

後來她更由儲卡，到決定與拍檔一起開設以 Pokémon 卡牌收藏為核心的 TCGstore.HK卡店，甚至參加Pokefest「宝・蔵 2：蔵中物語」展覽，帶來以下珍藏：

（黃寶瑩攝）

今次帶來估值最高的收藏是？

談及今屆 PokeFest 最引人注目的展品，相信是Molly帶來的1996年日版寶可夢初代原盒。當年日本 Media Factory 公司準備推出第三彈擴充包『化石之秘密』，採用了由杉森建（Ken Sugimori）繪製的插畫，其風格與 Game Boy 上的《寶可夢集換式卡牌遊戲》中的數位圖像非常接近，但三神鳥圖像的設計並非大眾後來在市面上看到的樣子。

但在 1997 年 正式發售前，官方決定更換三神鳥的插畫，這導致這批已印製好的「測試版」設計直接胎死腹中。有傳聞指，這些珍貴的印刷板和測試樣張，當初是由內部工作人員流出給少數私人收藏家的，因此非常稀有。而寶可夢卡牌創辦人之一赤羽卓美（Takumi Akabane）在2023年IG帳號上傳了有關卡片的相片，亦公開確認了這批卡片的真實性。

由於市面上流通性不大而且庫存不確定，非常稀有，所以Molly當初在日本的卡店見到有貨，就馬上找買手協助購入。而初代原盒最近4月在二手市場的成交價亦高達125,000美元（約98萬港元）。

曾收藏最高估值的單一卡牌是？

說到Molly曾持有的神級珍藏，就必然是「博士比卡超」畫畫比賽得獎卡。這張源於 2015 年官方插畫比賽的卡牌，在全球流通量極低，早前Molly賣出此珍藏時，就以高達 90 萬人民幣成交。事實上，由於「博士比卡超」太稀有，若能獲得最高級別的評級（如 BGS 黑標 10 分），估值更可突破百萬大關。

博士比卡超（店鋪提供）

PokeFest 還會展出哪些稀有珍藏？

另外Molly亦會展出齊集多國語言版本、 1996年至2000年同系列噴火龍簽名收藏，當中包括一張極其罕見、Pokémon卡牌元老級畫師有田満弘簽名的錯版噴火龍。

這張來自初代 1999 年 Base Set 的卡牌，因印製時出現身高體重等資料錯誤且缺失了 Rarity Symbol，一出廠便即被火速回收，因此市面上流通量極少，本身已非常稀有；加上卡上的有田満弘親筆簽名及 PSA 鑑定簽名，現時估值約15萬港元。

Molly所持有的噴火龍簽名收藏估計約25000/150000/44000/35000 港元（由左至右）（黃寶瑩攝）

收藏卡牌中最重視的標準是甚麼？

談到收藏標準，Molly 表示：「如果講儲，我一定係先睇 Character（角色）同畫風。」

她的「入坑」代表作，是一張由畫師神田真司（Shinji Kanda）繪製的「騎拉帝納」卡牌。神田真司的畫風迷幻、構圖密集且充滿細節，極具個人風格。Molly 由這一張卡開始，追蹤並收藏了整個系列。這些卡牌的升值幅度驚人：有些當年以三百元買入，如今已升至二千多元；有些極罕版本甚至高達數十萬，令她笑言「而家買唔起」。

即使面對巨大的市場誘惑，她仍堅持先看畫面，再看升值潛力。她不特別偏愛近年流行的「全金」設計，反而鍾情於充滿細節的畫像。有趣的是，她並不盲目迷信評級鑑定。她認為卡牌被裝進評級膠殼後，反光面與紋理會被遮掩，所以對於某些真正心愛的卡牌，她會刻意保持原狀（Raw Card），因為「其實唔 Grade 係靚啲」。

（簡皓賢攝）

另外，除了買賣與直播，「畫師簽名代送服務」是 TCGstore.HK 的一大特色。店舖會幫客人將指定卡牌送到各地的畫師簽名會，由原畫師親筆簽名（有時還會加上可愛的專屬小插圖），再送去評級，讓原本量產的卡牌變成「只此一張」的專屬收藏。

（黃寶瑩攝）

Molly 印象最深刻的一次，是為了趕及成都的一場畫師簽名活動。當時店內收集了過百張客人的珍貴卡牌，原計劃由香港寄出，卻遇上颱風，兩地物流繁複且短暫「封關」的突發狀況，極可能無法準時送達。

「客人交咗比我，就係我責任。」為了不讓客人失望，Molly 毅然決定親自上陣。她立刻買機票飛往成都，親手將過百張卡交給合作方，並留在現場見證簽名過程，確保安全後才飛回香港。雖然極度頻撲，但親眼見證卡牌安全簽妥，才讓她真正放下心頭大石。

（黃寶瑩攝）

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（黃寶瑩攝）

（黃寶瑩攝）

（黃寶瑩攝）

「如果有一日，大家提起 Pokémon 卡，唔再只係問『幾多錢』，而係會問『邊個畫』、『咩年代』、『背後有咩故事』，咁我哋呢一代卡店，應該算係交到功課。」這正是她願意帶著頂級珍藏走進 Pokefest，與大眾無私分享的最大動力。

（黃寶瑩攝）

PokeFest 2 活動詳情： 日期： 2026年5月1日至3日（星期五至星期日） 地點： D2 Place ONE 2樓 THE SPACE (卡牌交易及鑑定服務) D2 Place ONE 7樓 THE UPPER STAGE (展覽及打卡位) 地址：香港九龍荔枝角長義街9號 - 港鐵荔枝角站D2出口 時間： 中午12時至晚上9時 Premium Pass入場證 成人/ 小童 : HK$150 (附送精美禮品一份) 現場即日單日門票 成人/ 小童 : HK$30 (4歲以下免費入場) (不接受即場現金購買門票，所有門票需綱上購買) 官方社交平台： IG@pokefesthk 網上購票平台： 01空間：https://shorturl.at/f3sSX Klook線上平台：https://bit.ly/4tjOr8l

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