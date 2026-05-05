Met Gala 2026|Lisa雙臂造型驚豔登場由香港設計師Robert Wun主理

時尚界每年一度的慈善晚宴The Met Gala於美國時間2026年5月4日舉行。今次晚宴造型主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），透過服飾圖案、剪裁和縫紉，將工藝昇華至高級的藝術。其中Blackpink成員Lisa以一身白紗配以雙臂造型驚豔全場，原來Lisa的造型由香港設計師Robert Wun主理，讓「一物」為大家拆解Lisa雙臂造型的設計理念，及為大家介紹這位香港設計師 Robert Wun雲惟俊！



Met Gala 2026 Lisa 雙臂造型驚豔登場

Lisa第二度登上 Met Gala 紅毯，今年她更首度擔任Met Gala籌備委員會（Host Committee）成員進入時尚圈核心殿堂。Lisa 以一身如霧氣般輕盈的白色薄紗訂製禮服登上紅地毯，這身服飾以近67,000顆Swarovski水晶點綴，隨著Lisa行走折射出光芒。最搶眼的是肩頸上方延伸出的隻手臂裝置，甫登場已引來全場歡呼。

Met Gala 2026 Lisa 雙臂造型驚豔登場 相片來源：Getty Images

主理Lisa 造型的Robert Wun 以今年主題「服裝藝術（Costume Art）」以及Lisa的身形曲線中汲取靈感，設計團隊更悉心打造今年最引人注目的「手臂模組」，Lisa 在現場直播訪問興奮地表示，這雙「假手」是透過3D掃描她本人的雙臂而製成。而設計靈感正是來自Lisa家鄉——泰國傳統舞蹈的優美手勢。

Robert Wun 雲惟俊是誰？

設計師Robert Wun ( 相片來源：robertwun.com)

今次主理Lisa 造型的設計師，是出生於香港的設計師Robert Wun雲惟俊。Robert Wun曾接受VOGUE專訪分享自己的時尚啟蒙是 Alexander McQueen，而他的時裝之夢始於小時候在香港剪髮舖看過一本提及Alexander McQueen的雜誌，這位經典大師的創意深深啟發了他。

他年輕時已移居倫敦，並於2012年在倫敦時裝學院畢業。他當時發表的畢業設計被 Joyce Boutique 發掘，自此開啟Robert Wun的時裝之路。

其後他於 2014 年推出了個人時裝品牌 ROBERT WUN，專注製作訂制服飾。Robert Wun曾透露設計靈感來自電影和自然世界，其作品展現獨特的剪裁技巧，再配上精緻珠寶工藝，透過時裝造型來說出不同的故事，對服裝、鞋履和配飾進行全新詮釋，引來國際的注目，更成為首位躋身巴黎高級訂製服時裝周的香港設計師。

及至2022年，Robert Wun奪下 ANDAM 時尚大獎。隨後在 CHANEL 全球時尚事業總裁 Bruno Pavlovsky 的支持下，Robert Wun在2023 年 1 月於巴黎為其品牌舉辦首次時裝秀。

不少國際名人都委託Robert Wun設計服裝造型，他曾為 Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga、Adele、Cardi B、Florence Pugh 和 Ariana Grande 等國際巨星設計服裝，也曾受委託與英國皇家芭蕾舞團、電影系列《飢餓遊戲》和王家衛導演等合作。

Robert Wun過去已多次為Blackpink 設計造型，包括Blackpink 《DEADLINE》演唱會中Jennie Solo 舞台的紅色雨傘造型：上身一件貼身紅色緊身胸衣，下身配以不對稱百褶短裙，手持一把紅黑撞色、帶有熏黑細節的雨傘，當時此造型一度成為網絡熱話。

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Met Gala是甚麼？

The Met Gala中文為大都會藝術博物館慈善晚宴，被喻為「時尚界奧斯卡」，每年定在5月的首個周一舉行，旨在籌集資金予服裝學院（Costume Institute）。晚宴由國際時尚雜誌《Vogue》主辦，會邀請各大品牌贊助餐桌、並邀請名人出席，而出席者亦需經Anna Wintour認可，因此每位出席嘉賓在時尚界，都是舉足輕重的人 。

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Met Gala主題2026

承接Met Gala主題展覽《Costume Art》，今個晚宴造型主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），透過服飾圖案、剪裁和縫紉，將工藝昇華至高級的藝術。主題展覽可見設計師向一眾藝術家致敬，如Balmain 2026度假系列及Dior 2026秋冬系列中，便與法國印象派畫家莫奈的《睡蓮》系列相關；Marine Serre在發布2026早秋系列時，亦以達文西創作的《蒙娜麗莎》為靈感設計。