Met Gala 2026是甚麼？即睇女星紅地氈造型+Lisa雙臂造型驚豔登場

時尚界每年一度的慈善晚宴The Met Gala，將於美國時間2026年5月4日舉行。由於各位明星的造型，事前都會保持神秘，因此當踏足紅地氈，便會引起無數鏡頭捕捉，為這項盛事倍添氣氛與話題。在Met Gala 2026 開始前，「01女生」整理9大相關重點，帶大家更深入瞭解當中的歷史和發展。



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Met Gala是甚麼？

The Met Gala中文為大都會藝術博物館慈善晚宴，被喻為「時尚界奧斯卡」，每年定在5月的首個周一舉行，旨在籌集資金予服裝學院（Costume Institute）。晚宴由國際時尚雜誌《Vogue》主辦，會邀請各大品牌贊助餐桌、並邀請名人出席，而出席者亦需經Anna Wintour認可，因此每位出席嘉賓在時尚界，都是舉足輕重的人 。

Bella Hadid在2019年Met Gala造型與柯德莉夏萍的有著幾分相似，而且裙子鑲滿鑽石，盡顯奢華。(Getty Images)

Met Gala主題2026

承接Met Gala主題展覽《Costume Art》，今個晚宴造型主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），透過服飾圖案、剪裁和縫紉，將工藝昇華至高級的藝術。主題展覽可見設計師向一眾藝術家致敬，如Balmain 2026度假系列及Dior 2026秋冬系列中，便與法國印象派畫家莫奈的《睡蓮》系列相關；Marine Serre在發布2026早秋系列時，亦以達文西創作的《蒙娜麗莎》為靈感設計。

Met Gala 2026 ｜Dior 2026秋冬系列 (Getty Images)

Met Gala 2026 ｜Marine Serre2026早秋系列 (Getty Images)

Met Gala 2026 直播時間/地點/主持

直播由《Vogue》聯同Full Day Productions、Feed the Animals、Dream Machine合作，並由導演Micah Bickham執導，將於美國東岸時間5月4日晚上6時（香港時間5月5日早上6時），在紐約大都會藝術博物館（Met）舉行，大家可以在主辦雜誌的YouTube、TikTok和官方Live Blog等數位平台觀看。

主持陣容則為Ashley Graham、La La Anthony及Cara Delevingne，而Emma Chamberlain亦再度擔任紅地氈特派員，負責現場訪問。

Met Gala 2026 ｜Emma Chamberlain亦再度擔任紅地氈特派員。 (Getty Images)

Met Gala 2026 門票

Met Gala的入場門檻高，據外媒BBC報道，今年每張餐桌便要35萬美元（約274萬港元）；個人票價就升至10萬美元（約78萬港元），相較2023年的5萬美元（約39萬港元）多一倍。

Met Gala晚宴中夫妻座位要分開？

在2016年的Met Gala紀錄片中，曾透露餐桌座位編排，竟列明「配偶不能一起坐」的規列，「活動重點是結識新朋友、瞭解他人做甚麼，如果跟在丈夫身邊便沒意思。」

Met Gala 2026 聯合主席

每年Met Gala主席Anna Wintour都會邀請名人協作主持活動。今年她便請來碧昂絲（Beyoncé）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）和Venus Williams擔任聯合主席，當中碧昂絲相隔十年，將再次登上紅地氈。此外，Zoë Kravitz和Anthony Vaccarello亦會共同擔任Met Gala主辦委員會主席。

Met Gala 2026 ｜碧昂絲相隔十年將再次登上Met Gala紅地氈。 (Getty Images)

Met Gala 2026 韓星強襲晚宴？

近年韓星趨勢來襲，BLACKPINK成員LISA今年更晉身為主辦委員會成員（Host Committee）；Jennie亦有現身於晚宴前派對；而Jisoo和Rosé則會在晚宴上，與成員們合體相聚。此外，aespa成員Karina與寧寧（Ning Ning），亦分別以Prada及GUCCI全球品牌大使的身分，出席今次Met Gala晚宴。正在北美巡演的BTS（防彈少年團）據聞亦有獲邀。

Met Gala 2025｜BLACKPINK Jennie (Getty Images)

Met Gala 2025｜BLACKPINK Rosé (Getty Images)

Met Gala 2025｜BLACKPINK LISA (Getty Images)

Met Gala 2026 其他出席嘉賓

乘著電影《穿PRADA的惡魔2》播出，安娜夏菲維（Anne Hathaway）將踏上Met Gala紅地氈，Rihanna、Doja Cat、Teyana Taylor、Gigi Hadid、Hailey Bieber、金卡戴珊（Kim Kardashian）、Dua Lipa和Sabrina Carpenter等常客，也會出席今次晚宴。

Met Gala 2025｜Rihanna (Getty Images)

Met Gala 2025｜Nicole Kidman（妮歌潔曼） (Getty Images)

Met Gala 2026 有傳Zendaya缺席？

雖然收到邀請，但據聞曾在2024年擔任聯合主席、新生代演員Zendaya，因聲稱需要休息，將會缺席今個Met Gala晚宴。這引起外界猜測，由於亞馬遜創辦人Jeff Bezos與Lauren Sánchez，今年以主要贊助商身分出任名譽主席，觸發左派明星杯葛晚宴，因此網民估計，這亦是Zendaya及Meryl Streep的缺席因素之一。