ZENITH復刻全球首款自動上鏈腕錶 「朱古力熊貓」色展現復古質感

ZENITH復刻CHRONOMASTER Revival A384 Tropical腕錶，以「朱古力熊貓」配色呈現使用經年的舊化質感。這款錶當年是ZENITH的一大創舉性經典之作，在推出前的計時腕錶往往需要每日手動上鏈，但ZENITH 於1969年推出的 El Primero 機芯，是全球首款具備自動上鏈功能的整合式高振頻計時機芯，在製錶史上奠下重要里程碑。今次CHRONOMASTER Revival A384 Tropical復刻版更帶來充滿舊化感覺的「朱古力熊貓」配色，讓品牌傳奇得以重現。



在高級製錶的歷史長河中，1969 年是定義現代計時腕錶的關鍵元年。在那個年代之前，擁有計時腕錶意味著必須養成每日手動上鏈的習慣。然而，ZENITH 於該年推出的 El Primero 機芯徹底改寫了「遊戲規則」，以全球首款自動上鏈整合式高振頻計時機芯，樹立了精準性能的新標竿。

半個多世紀後的今天，ZENITH 以 CHRONOMASTER Revival A384 Tropical 復刻版腕錶，帶領收藏家透過時間的視角，重新詮釋這段輝煌歷史。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

今次錶款的「熱帶面」（Tropical）絕對是一大吸引之處，本來腕錶的黑色錶盤在長時間曝曬、紫外線照射與材質氧化下，會逐漸轉為棕色，這種色澤變化並非刻意設計，是用家經年使用後帶來獨一無二的舊化效果，因此亦受市場追捧，後來更成為收藏家眼中極具魅力的歲月印記。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

而ZENITH 今次的演繹以白色漆面作為基底，搭配啡色小錶盤，呈現經典的「朱古力熊貓」造型。這份和諧的色調更延伸至測速刻度，營造整體一致的視覺效果。錶盤上的琢面鑲貼時標與指針均覆有「舊鐳（Old Radium）色澤」Super-LumiNova 夜光塗層，配合整體復古氛圍，同時確保清晰易讀。鮮紅計時秒針則為設計注入一抹現代動感，讓腕錶在懷舊與當代之間取得完美平衡。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （ZENITH）

錶款重現1969年原創腕錶的比例和結構。其緊湊的37毫米精鋼錶殼直接衍生自歷史檔案中的設計藍圖，保留了那個時代獨特的酒桶形輪廓、泵式按鈕，以及交替的磨砂和拋光表面。防水深度達50米（5 ATM），將復古忠實度與現代堅固性無縫結合。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

至於規格方面，腕錶搭載El Primero 400機芯，為1969年推出的原創El Primero 3019 PHC機芯最忠於原版的後繼款式。機芯完全由ZENITH自主研製，振頻為5赫茲（每小時36,000次），可實現精確至1/10 秒的計時。腕錶擁有50小時的動力儲存，由278個部件組成，透過藍寶石水晶玻璃錶背，可欣賞機芯的精妙之處，其鏤空擺陀的形狀正是ZENITH標誌性的五角星。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （簡皓賢攝）

此外，腕錶更配備了由著名錶鏈製造商 Gay Frères 於 1969 年專為 ZENITH 設計的“Ladder”精鋼梯形錶鏈。這款鏈帶結構輕盈、辨識度極高，不僅是 Revival 復刻系列的靈魂元素，更為用家提供極致的佩戴舒適感。

ZENITH CHRONOMASTER REVIVAL A384 TROPICAL復刻版腕錶 （ZENITH）

ZENITH CHRONOMASTER Revival A384 Tropical 復刻版腕錶完美融合70年代的情懷與當代工藝，現已於全球 ZENITH 專門店、官網及授權零售商正式發售，定價為 76,200港元。