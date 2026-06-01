6月波鞋｜MIZUNO RING MOC+ASICS攜手上海創意單位+adidas x BAPE

6月的波鞋市場迎來更多充滿創意的聯乘企劃及創新設計。除了MIZUNO攜手小林節正之最終章、日前曝光已引起熱議的WAVE PROPHECY RING MOC外；ASICS首度與上海獨立創意單位 blacktoes 合作的SUPERBLAST 3 BT 亦不乏Sneakerheads討論；加上Nike與 A Ma Maniére這對「老朋友」又再攜手；A BATHING APE 為adidas 熱門鞋款Evo SL帶來新元素；甚至WNBA 球星Caitlin Clark與NBA當家球星Devin Booker的專屬戰靴也強勢登場。今個月的新款波鞋無疑是跑步場、籃球場、滑板街頭以至日常穿搭均全面覆蓋。無論你追求極致腳感，或鍾情獨特設計，一物精選的本月的10對焦點鞋款絕對值得期待！



1. MIZUNO x SETSUMASA KOBAYASHI WAVE PROPHECY RING MOC

繼早前被搶瘋的WAVE PROPHECY MOC後，MIZUNO（美津濃）再度攜手日本山系品牌 MOUNTAIN RESEARCH的主理人小林節正（Setsumasa Kobayashi），帶來雙方合作企劃的最終章，充滿印第安民族感覺的全新 WAVE PROPHECY RING MOC 鞋款。

鞋款外觀上有著大熱之作WAVE PROPHECY MOC的影子，繼承了傳統莫卡辛鞋（Moccasin）的鞋型及手工縫線，鞋舌與鞋口一體化剪裁，並同樣搭載了MIZUNO獨家WAVE PROPHECY緩震技術與INFINITY WAVE中空結構板，從而在穩定性與極致緩震之間取得平衡。至於新作最大特色，莫過於融合了經典美式雙環靴（Ring Boots）的中足環狀固定搭帶，設計其實是承襲自2007年雙方首度合作時推出的經典鞋款INFINITY MOC，加上搶眼的淺色車線、麂皮與透氣網布，以更具特色的外觀為雙方的合作劃下完美句號。

MIZUNO x SETSUMASA KOBAYASHI WAVE PROPHECY RING MOC聯乘鞋款將於6月5日率先登陸MOUNTAIN RESEARCH官網，隨後於6月19日在日本MIZUNO官網及指定專門店發售，售價為35,200 日元（約1,730港元），而香港則預計於7月上旬在美津濃專門店登場。

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2. ASICS SUPERBLAST 3 BT by blacktoes

ASICS 攜手上海獨立創意品牌 blacktoes，推出"KEEP RUNNING QUIET"系列。今次聯乘的鞋款以「靜生其變」為題，將蝴蝶意象結合前衛溫變工藝，平時溫度下ASICS Logo呈低調黑色，但具備熱感應效果的虎爪紋 Logo 其實可隨溫度變化，逐步轉為米白色，象徵跑者的內心蛻變，呈現不同層次。

鞋款整體採用深棕與黑色拼接，營造俐落低調的視覺效果；中底搭載 FF LEAP 泡棉，在保持頂級回彈性能的同時，帶來輕盈腳感與高回彈表現，完美平衡專業機能與前衛美學。

ASICS SUPERBLAST 3 BT by blacktoes 聯乘鞋款已於6月1日起在 ASICS 海港城專門店發售。

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3. A Ma Maniere x NIKE Pegasus Premium⁠

A Ma Maniére 早前已為不同AJ款式帶來極具美感的聯乘色調，今次則與NIKE聯手，為Pegasus Premium鞋款推出聯乘版本，帶來紫色與白色兩款配色。紫色延續品牌過往聯名的招牌色調，而白色款則在全掌 Air Zoom 氣室中融入標誌性的桃紫色。鞋舌、後跟與鞋面細節皆可見 A Ma Maniére 的專屬元素，展現獨特識別度。

鞋款提供黑色、酒紅、峰白與金屬銀三種配色，結合精心設計的鞋型與 Nike 最靈敏的 Pegasus 科技。中底搭載 ZoomX 泡棉、全掌 Air Zoom 氣墊與 ReactX 泡棉，協同打造輕盈腳感、強勁回彈與持續推進。

是次合作更邀請 Texas Southern University 參與，以校園文化活力為背景，詮釋「愛、運動、家庭、友誼」等主題，並透過“Timing Is Everything”活動深化社群連結。⁠聯乘鞋款將於6月5日於A Ma Maniere官網發售，定價為210美元（約1,645港元）。

4. Willy Chavarria x adidas Copa Mundial Megaride

近年走紅的紐約男裝設計師 Willy Chavarria再度為 adidas 鞋款注入新意。繼 Jabbar Low 以及 Megaride 的中性色與鮮色版本之後，他將目光投向足球與當下硬朗風格的融合，推出全新 Copa Mundial Megaride。

這雙鞋款以經典 Copa Mundial 足球鞋鞋面，結合 Megaride 系列標誌性的厚底中底，呈現精緻黑白配色。細節處更呼應品牌在球場上的輝煌歷史：足球鞋常見的加長鞋舌上，印有設計師標誌，鞋面則以重複的三條紋設計強化辨識度。

Willy Chavarria x adidas Copa Mundial Megaride聯乘鞋款預計於6月10日在指定零售通路發售，定價為220歐元。

5. New Balance 5030

New Balance ABZORB 5030 可能是品牌現時設計上最"Oversized"的運動鞋，尺寸甚至超越 9060。厚實的鞋底搭配大量 ABZORB 緩震材料，品牌繼早前推出紫色、銀色以及白藍色後，再度推出灰色及黑色。

設計上，ABZORB 5030 將千禧年代的復古元素與當代曲線、鏤空細節融合，為經典注入現代氣息。加厚鞋面綴以壓印線條，搭配分段式外底與立體 ABZORB SBS 緩震墊，帶來全天舒適的穿著體驗。這款鞋不僅展現前衛時尚，更以獨特輪廓詮釋 New Balance 的創新精神。

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6. Caitlin Clark x Nike Kobe 5 Protro "Scrabble"

作為Kobe Bryant球鞋在WNBA的主要代言人之一的Caitlin Clark，以其獨特設計理念及文化意涵，展現出專業運動鞋履的美學與功能融合。

鞋款採用柔和的 Coconut Milk 作為主色，搭配Bright Spruce及 Midnight Spruce 的層次點綴，營造出清新而富深度的視覺效果；而大學紅（University Red）的細節則呼應印第安納狂熱隊的隊色，彰顯Clark作為球隊核心的身份。鞋款更以 Scrabble 拼字遊戲為靈感，象徵智慧與策略，將運動精神與文化符號巧妙結合。作為Clark在個人簽名鞋系列推出前的重要合作款式，此版本不僅具備收藏價值，更代表著她在職業生涯中邁向新階段的里程碑。

Caitlin Clark x Nike Kobe 5 Protro "Scrabble"鞋款將於6月2日在Nike官網發售，定價為190美元（約1,489港元）。

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7. A BATHING APE x adidas Evo SL

adidas Evo SL 可說是現時最熱門的鞋款之一，今次交由A BATHING APE 發揮創意，帶來新元素。鞋款融入BAPE標誌性的撞色美學。白色網眼鞋面分別以淺粉與淺藍作為左右鞋的點綴，右鞋飾以BAPE流星標誌，左鞋則印有adidas三條紋，展現雙品牌的獨特個性。鞋領、鞋墊與鞋帶均採用迷彩圖案，並搭配粉紅與藍色三葉草標誌；鞋墊上更以金色「猿人頭」與三條紋作為細節點綴。鞋舌飾有金色「ADIZERO」標誌，鞋跟則嵌入橢圓形品牌徽記。大底以黃色為主色調，前掌與後跟分別以粉紅與藍色撞色設計，為跑鞋注入一絲俏皮的街頭風格。

新款鞋履在性能與日常舒適之間取得平衡：中底採用高回彈的“LIGHTSTRIKE PRO”科技，提供優異的能量回饋；而底部則選用CONTINENTAL橡膠，兼顧輕盈腳感與穩定抓地力，確保跑者在不同場景下皆能獲得可靠支持。

A BATHING APE x adidas Evo SL預計於6月27日於雙方品牌官網發售，定價為200美元。

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8. Vans Old Skool Souvenir“Asphalt”

近來款式愈來愈高討論度的Vans，今次帶來的Old Skool 36 Souvenir“Asphalt”配色延續了系列一貫的玩味設計語言，並在細節上展現出獨特的文化質感。

鞋面以淺洗珊瑚色帆布作為基底，營造出仿舊的質感；鞋眼、鞋頭、鞋跟及側身飾邊則以深鋼藍皮革覆蓋，形成鮮明對比。至於鞋側、鞋舌邊緣及鞋領加入了粗花呢材質，粉紅、藍、黑與白色線條交織，異才質拼接下營造出一種近似DIY的手工感覺。鞋身亦以別針與小型飾物點綴側身，增添趣味卻不失原有的結構，配合灰色鞋帶、金屬鞋眼、黑色Waffle鞋底與低調中底共同塑造出復古而耐看的外觀。

Vans Old Skool Souvenir“Asphalt”將於6月25日在指定零售商正式發售，定價為125美元（約979港元）。

9. Book 2 x McDonald's EP

現時效力於鳳凰城太陽隊的當家球星 Devin Booker，其聯名之作 Nike Book 2 x McDonald’s EP 籃球鞋，靈感源自美國亞利桑那州塞多納（Sedona）唯一擁有「綠松石拱門」的麥當勞，象徵勇於走不尋常之路的精神。鞋款以沙色與淺啡色為基調，並以紅色與綠松石色細節點綴，營造鮮明而沉穩的視覺效果。

性能方面，鞋款配置 Air Zoom 前掌氣墊，提供迅速反應；中底搭載 Cushlon 3.0 泡棉 與柔軟鞋墊，兼顧舒適與穩定；中足網帶系統加強支撐，適合急停、變速與轉身；外底則採用耐磨橡膠，專為戶外球場設計，確保切入與加速時的抓地力。整體設計比Book 1更為輕盈，帶來更貼近球場的腳感。

Book 2 x McDonald's EP預計於6月2日登陸Nike 官網，定價為155美元（約1,214港元）。

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10. Thrasher x adidas Glenburn

adidas Glenburn 與Thrasher及阿根廷國家隊三方聯乘的鞋款，融合足球經典與滑板文化的運動精神，設計靈感源自足球場與看台文化，並以街頭與公園潮流為背景重新演繹。

鞋身採用多材質拼接，優質皮革彰顯經典運動風格，編織元素則增添層次感。標準剪裁與鞋帶設計提供穩固的鎖定感，確保用家能專注於動作而不受干擾。橡膠外底帶來可靠的抓地力，無論是街頭滑板挑戰或日常穿搭皆能游刃有餘。EVA 鞋踭緩衝墊在技巧動作與轉彎時提供恰到好處的支撐，而皮革襯裡則進一步提升舒適度與透氣性，讓鞋款在性能與穿著體驗上達到平衡。

Thrasher x adidas Glenburn現已於adidas 官網發售，定價為699港元。