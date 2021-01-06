紐交所除牌舉棋不定　市場投資者損手慨嘆「好難捉摸呀」

紐約證券交易所原本計劃將中國三大電訊商除牌，但突然轉軚，後來不出一日再傳出將重新考慮將三間公司除牌。紐交所舉棋不定暴露華府指示的含糊不清，還使到市場的投資者大感困惑，慨嘆「好難捉摸呀」。

綜合傳媒報道，紐交所「十五十六」主要是不知道應該如何解讀總統特朗普（Donald Trump）11月12日簽署的行政命令。彭博社報道，有律師行和華爾街的交易協會認為，是否將所有政府清單的公司除牌背後有法律問題。由於公司股份由新興市場互惠基金持有，屬股指一部份，投資公司認為需要從財政部索取更多指引。

報道指，有牽涉內在的人士認為，特朗普政府倉促推行措施懲罰中國，無可避免會出現如此困惑的情況。有知情人士透露，紐交所不清楚中國聯通（香港）、中國移動和中國電信是否包括於特朗普的命令，當收到政府確認禁止交易範圍，交易所將繼續退市程序。財政部也或會透過外國資產控制辦公室作進一步釐清。

紐交所突然轉軚，導致三大電訊商股價波動，有投資者因此「損手」。有個人投資者向《華爾街日報》透露，因為紐交所原本決定將三間公司除牌而蒙受重大損失。他初時打算繼續持有股票，期望新總統拜登（Joe Biden）最終會收回命令，但收到經紀通知指清倉或有困難，決定出售股票，結果於紐交所取消除牌前以虧損的價格出售股票。

哥倫比亞大學商學院中國商業和金融教授魏尚進（Shang-Jin Wei）形容，紐交所的例子是「程序管理不善」，原意是想懲罰這些公司和中國政府，「問題是最終懲罰了位於美國的投資者」。根據彭博社整理的數據，三大公司最大持股者是服務美國儲蓄者的資產和財富管理者，股價波動只會讓對沖基金佔盡優勢，能夠迅速反應。

特朗普的總統任期雖然來到尾聲，但他沒有放棄對中國窮追猛打，為金融市場帶來不確定。特朗普的命令1月11日生效，拜登也沒有表態會否撤銷命令。對投資公司而言，目前情況確實極具挑戰。美國眾達律師事務所（Jones Day）合伙人西姆（Alan Seem）認為，將這些中國公司除牌是紐交所最不想發生的事情。