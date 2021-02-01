不育者福音兼「另類金蛋」？　美國生育商機勢成千億產業

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-01 21:00

內地女星鄭爽近日因在美國代孕棄養事件而陷入輿論漩渦。事件背後，許多人關注到中國原來明令禁止代孕活動，但相關產業於美國等部份西方國家則屬合法，而且吸金力驚人。 踏入二十一世紀，同性婚姻、LGBT平權、單親父母選擇生育、女性延遲生育等種種需求，反映出從事凍卵、試管嬰兒、代孕等「一條龍服務」的龐大商機。然而，伴隨着一眾準父母的欣喜背後，被視為「另類金蛋」的生育產業同時在法律和道德上引起紛爭。

美國物聯網公司Samsara於2019年開始，為每位員工每年提供高達15,000美元（約11.63萬港元）涵蓋代孕的生育津貼。通過此一福利於去年成為父親的同性戀僱員William Preston坦言希望更多企業效法：「這項福利是巨大的獎勵，有關津貼令我感覺被包容，同時是機構內重要的一員。」雖然同性伴侶尋求代孕的做法廣有爭議，目前仍屬少數，但Samsara這種為僱員提供生育福利的做法近年在當地的確愈趨普遍。

作為少數代孕產業發展相對成熟的國家，美國當地有專門提供凍卵、試管嬰兒、代孕、領養等一條龍服務的公司如Progyny，該公司更於2019年底在納斯達克上市，如今已發展成市值達到40億美元（約310億港元）的企業。即使在疫情期間，去年第三季的業務收入同比仍增長49%。該公司主要的服務對象是不育夫婦、LGBT群體和想成為父母的單身人士。隨着這些群體日漸壯大，Progyny這類美國生育公司的發展蒸蒸日上。

前衛科企為員工「包生仔」

根據Progyny 2019年的財務報告，該公司擁有逾80間企業客戶，涉及150多萬名美國僱員，當中更包括Google、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等矽谷科企，分別佔年度營收的16%、15%和10%。報告亦透露，企業服務使用率為1.3%，意味有接近二萬人正使用他們的生育服務。

在美國，但凡超過50人的公司，僱主都需要為僱員提供醫療健康保險，但一般並不涵蓋生育及代孕相關的服務或費用。不過，許多大公司如Facebook、高通（Qualcomm）、PayPal，以至部份大學機構，今天已經將生育及代孕服務作為員工福利之一，補貼高達20萬美元（約155萬港元）的相關費用開支，其中，咖啡連鎖集團Starbucks甚至為兼職和基層僱員提供相關福利。根據國際員工福利計劃基金會（IFEBP）2018年的數據，500人以上的公司中，有31%提供相關生育福利，較2016年的24%有所上升。

美國Google等大企業開始為僱員提供協助生育福利。(Getty)

那麼，是什麼原因導致這種趨勢？除了因為這類協助生育服務價錢高昂，而且可能經歷多次失敗，刺激需求上升，這類科技生育的員工福利在大企業間備受歡迎的原因還在於，企業希望在人力市場保持競爭力。Samsara負責人力資源的Melissa Yeh表示：「對我們而言，這實際上是投資在員工身上。」

2019年，科技媒體TechCrunch的調查發現，對於提供包括體外受精（IVF）等生育福利的公司，員工普遍感到更自豪和更忠誠，也較願意留在公司發展。另一方面，報告亦指出，生育福利之所以受歡迎，與國內不育症比例上升、非傳統生育方式牽涉的成本較高有莫大關係。

名人赴美代孕催生千億產業

美國的商業代孕可以追溯至1976年，當時一位名叫基恩（Noel Keane）的律師起草了首份代孕的法律協議。他之後創辦了試管中心，每年安排數百位代孕母幫助有需要的父母進行代孕。此後，美國代孕產業迅速發展，各種代孕機構如IVF試管嬰兒中心、代孕母、試管嬰兒婦產科、試管嬰兒新生兒護理，以及專業的生殖法律服務等一系列的產業鏈應運而生。經過四十多年的發展，美國共有逾10.6萬個代孕嬰兒出生，近十年，每年平均有超過5,000個代孕嬰兒出生，而早年的多數屬於針對不育夫婦的傳統型代孕。

過去數年，隨着如荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）、歌手Elton John、球星C朗拿度等也在美國尋求代孕產子，令來自歐洲和亞洲等地區的夫婦赴美尋求代孕的需求有所上升。2010年7月，香港富商李兆基長子李家傑在美國經代孕產子，一舉誕下三胞胎，使得赴美代孕這一現象得到了華人地區大眾的廣泛關注。往後的短短幾年間，中國內地富人亦紛紛前往美國尋求代孕，進一步帶動需求上升。美國現時有大約450間生育診所、逾百個精子庫、大量的卵子捐獻者和1,700名生殖內分泌學家，每年有超過50,000個嬰兒透過各種輔助生殖技術出生，這多少反映行業有利可圖。

對於海外夫婦來說，美國代孕吸引之處是先進的生育診所、完善的法律和產業配套。不過，代孕服務一般需要支付至少15萬美元（約116.28萬港元），包括支付代孕母、生育診所、醫生、代孕機構和律師的費用，若需要精子和卵子捐贈者，收費會更高，多少反映代孕「為富人服務」的本質。

美國相對成熟和完善的醫療和代孕配套，是不少海外父母前往代孕的原因。(Getty)

來自葡萄牙的工程師Paulo於2014年與同性伴侶前往美國尋求代孕，他表示：「由於有明確的法律程序，所以選擇了美國。代孕在葡萄牙就像『秘密』，人們不會談論代孕，也很難獲得任何信息，這一切在美國則很清晰。」在來自歐洲和中國的不育夫婦的強烈需求帶動下，美國代孕產業在2014至2019年間急劇增長，預測至2023年，美國的生育市場規模將達到154億美元（約1,193億港元）。不過，因疫情重創旅遊業和美國本地疫情嚴重，或多或少影響產業發展。

另類金蛋還是灰色行業？

儘管診所、醫生和代孕機構不斷增加，美國的代孕產業至今仍然面對不少爭議。目前，全美代孕完全合法的州份有11個，包括加州、華盛頓州和內華達州；可以代孕但需視乎實際情況規定的有逾30個；代孕為完全非法的則有三個州，包括密歇根、路易斯安那及內布拉斯加。

美國不孕不育問題增加，加上性小眾人士尋求生育下一代。代孕產業真是「另類金蛋」嗎？( Getty)

支持代孕的人認為，不育夫婦在沒有其他途徑下，若能透過代孕方式得子，可帶來無與倫比的快樂。反對者則關注代孕母遭剝削、嬰兒被棄養、胎兒若患嚴重缺陷是否墮胎等問題。研究生殖技術的加拿大學者Abby Lippman表示：

有個非常普遍的共識認為，商業代孕會導致婦女和她們的身體變得商品化。我認為美國的消費者導向、商業導向，以及對生育權利的執着，令人們忽略了一些重大問題。

「任何負擔得起的人都會選擇美國。」洛杉磯生育權益律師Lesa Slaughter直言，她也面臨不少客人提出的道德問題：濫用妊娠代孕藥物、視代孕嬰兒為產品等。也許正正是這些爭議，令美國以外的許多國家，包括法國、德國、印度和中國等均禁止商業代孕。代孕產業究竟是「另類金蛋」，抑或充滿灰色地帶的問題行業，似乎要留待社會大眾繼續探究。

（節錄）

上文節錄自第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《不育者福音兼「另類金蛋」？ 美國生育產業商機龐大》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。