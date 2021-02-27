世界盃背後的「外勞地獄」：海灣國家勞權問題冰山一角？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-27 10:30

海灣國家近年開始轉型，從依賴石油出口的舊生意，紛紛過渡至旅遊業等服務產業為主的經濟成長模式。當中2022世界盃東道主卡塔爾，更藉此盛事大興土木，務求將這屆變成「史上最奢華」的世界盃。 這類產業需要不少交通、住宿、娛樂休憩等基建配合，大量建築項目自然需要充足勞動力，於是吸引了大量南亞國家勞工移民前來填補供應，但他們過往多年一直未有得到相應勞工福利保障，生活環境惡劣，當中甚至有不少人不幸客死異鄉……

本周二（23日），英國媒體《衛報》（The Guardian）發表了一份調查報道，揭露海灣國家卡塔爾自2011年以來（卡塔爾在2010年12月確認獲得2022年世界盃主辦權後），超過6,500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡的南亞移民勞工死於當地，其中印度人佔四成，尼泊爾人佔兩成四。

換句話說，這十年來，平均每周有12名來自這五個南亞國家的外勞在卡塔爾死亡。部分專家認為，這個數字不成合理比例。

卡塔爾為籌備世界盃而大興土木，興建球場及周邊配套設施。（Getty）

雖然這些數字並沒有按死者從事工種及工作地點進行分類，但《衛報》引述專家分析認為，外勞死亡數字如此高，與卡塔爾籌備舉辦世界盃賽事而相繼啟動趕工的場館建設項目及周邊基建有很大的關係。

根據官方數字，與世界盃場館建設項目直接相關的工人死亡數字有37宗，世界盃籌備委員會把當中34宗歸類為「與工作不相關」的死亡個案。

圖為卡塔爾首都多哈其中一處世界盃場館興建工地，攝於2019年。（Getty）

為了籌備2022年這屆首次在阿拉伯世界舉辦的矚目體育盛事，卡塔爾政府斥資超過2000億美元籌備相關基建，包括七座新球場，以及數十個包括酒店、機場、道路、公共運輸系統在內的城市配套項目。

這些基建項目本身結構龐大，施工難度不低，需要密集人力資源。更甚的是卡塔爾的酷熱沙漠氣候（當地日間氣溫經常可達攝氏40度），令本身已經來自熱帶地區的南亞工人也相當吃不消，常常發生中暑昏厥或其他更嚴重的不良生理反應。

加上這些工人的集體居住環境情況不佳，常有漏水漏電的情況，甚至有工人在房間觸電而死。

卡塔爾作為首個舉辦世界盃的阿拉伯國家，自然是國家榮耀。但背後的勞權福利問題，不應被人忽視。（Getty）

海灣「基建熱」 亟需勞動力

基於環球石油價格波動及預視到未來化石能源需求會持續減少，過去依賴石油、天然氣出口的中東海灣國家意識到經濟轉型的重要性。

踏入二十一世紀以來，卡塔爾、阿聯酋、約旦等國家先後投入發展國際旅遊業及航空轉運樞紐；區域大國沙特阿拉伯近年亦多番傳出將會對外向非穆斯林遊客批出旅遊簽證，以發展觀光事業。跨國旅遊公司、酒店集團、名店品牌已虎視眈眈，等待疫情過後，國際旅客運輸恢復，便大舉進軍沙特旅遊業。

海灣國家本身人口不多，願意從事體力密集型工作的國民就更加少。它們向第三產業轉型，無論是設施和基礎建設，或者是服務性工種，必然需要大量外來人口，緩解當地勞動力短缺問題。所以，現時不少海灣國家的外來居民（即持外國護照）所佔全國人口比例，比本國居民還要高。

只不過，這些海灣國家在勞工權益等福利政策方面一直追不上國際標準，一味大量輸入外勞，卻全然沒考慮到這批勞工群組的工作環境保護及基本生活需要，自然而然就會造就阿拉伯半島繁華背後的一個個「外勞地獄」。

阿聯酋杜拜一處建築工地前，一列工人在排隊等候巴士。（Getty）

《衛報》的調查，揭露了2022年世界盃東道主卡塔爾的情況，但顯然地，這僅是海灣國家外勞權益問題的冰山一角。一座座高聳入雲的擎天大廈背後，就是一點一滴異鄉人的血淚汗水。