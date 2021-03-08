緬甸政變・一｜思變的緬甸人看政變：沒有人想國家走回頭路

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-03-08 17:00

十年前，廿一世紀一場全球矚目的改革開放正要展開。緬甸正式結束軍政府時代，封閉已久的國家重新與國際接軌。緬甸的古老純樸不失迷人，跌跌撞撞的對外開放，迎來大量外資、新酒店、商店與工廠，旅客與商人絡繹不絕，形成混亂與繁榮交錯的景象。對於緬甸人，這個時代一時無兩，也是美好的十年。 2月1日，時隔三十三年，緬甸再度發生軍事政變，軍人專政、國際制裁、昂山素姬遭軟禁的惡夢儼如再臨，喚起這失去的數十年。抗爭，是因沒有人願見到緬甸再失去時光。

緬甸政變・二｜街頭網絡雙線行動 溫和激進兩派該往何處走？

「這些年對外開放改革，是學習與世界共處的新經歷。昂山素姬執政前，大學生沒有太多海外交流機會，學生不會感覺到自己與世界之間產生連結……但現在，我認識了很多來自世界各地的朋友。」 Nay在仰光大學就讀國際關係。這幾年緬甸正經歷巨大轉變，國際關係學科畢業生，或許正是國家當下亟需的專才。

「我參加了泰國朱拉隆功大學政治學院舉辦的YALPI（Young ASEAN Leaders Policy Initiative，東盟青年領袖倡議）國際論壇交流計劃。該計劃在1月開始，我本來可以親身前往泰國交流，但因為新冠肺炎疫情而改為以網上形式進行。」

緬甸的古老純樸不失迷人，跌跌撞撞的對外開放，迎來絡繹不絕的旅客與商人。（Getty）

不只學業，Nay家人的生計也趕上緬甸改革開放的便車。他母親從事洗浴產品貿易，過去幾年獲得不少政府補貼，接下來準備將產品出口至日本。

2015年，昂山素姬領導的全國民主同盟（NLD，簡稱全民盟）在大選中取得壓倒性勝利，控制上下議院，她以國務資政身份成為緬甸實際領導人，隨即着手加快國家對外開放的步伐，大舉引入外資，開放批發及零售市場，批准外資金融機構注資本地銀行及參與保險市場；讓新加坡、日本、中國等國參與經濟特區、深水港、公路及能源供電等建設。2019年，緬甸進出口貿易總額超過360億美元（約2,794億港元）。自昂山素姬執政以來，緬甸經濟成長率皆超過6%。

緬甸國務資政昂山素姬帶領國家這五年來改革開放。（美聯社）

打開天窗一瞥世界 改革開放變與不變

「開放外國投資，肯德基出現了；大家一起喝起百事可樂來；還有其他建築公司來到緬甸，它們帶來很多機會，幫助了不少勞工階層。」 Nay肯定昂山素姬對緬甸的貢獻，不過，他向記者坦言，對外開放發展同時使生活成本變得更高。「現今的最低工資水平，其實跟十年前相差無幾，工人仍苦苦掙扎，營生困難。」 他補充道，雖然緬甸這幾年跟不同國家簽訂很多雙邊協議，但當中絕大多數利益都由大財團和組織分沾，黎民百姓享受到的經濟成果少之有少。

香港人John長年在緬甸營運非政府組織，深入接觸當地政商界及各階層人士。他提到，相對2011年開始的登盛（Thein Sein）年代，昂山素姬自2016年起執政後推行的對外開放政策，其實已較關懷到社會基層生活。

「登盛政府給人的感覺反而是較支持自由經濟。昂山素姬年代，普遍較左傾，經濟政策都希望幫助窮人……我聽說若外資想在緬甸經商，都會刻意向全民盟政府『推銷』自家產品服務可以扶助基層和窮人。若用這個角度『推銷』，整件事就容易辦得多。」John說。

緬甸仰光市的一間美式快餐店肯德基，它落戶仰光，象徵着外國直接投資、緬甸改革開放的里程碑。（Getty）

緬甸政府積極參與多邊合作，爭取國際舞台曝光率，意欲參與世界體系之心不言自明。可是，背後軍方人士仍左右國內政經格局的最終決議權：在政治上，聯邦議會四分之一議席由軍方指派，昂山政府不得不與軍方妥協，才能有效推進施政，並在經濟改革上以顧及軍方利益為先，兩大軍控寡頭綜合企業「緬甸經濟控股有限公司」（MEHL）及「緬甸經濟公司」（MEC）壟斷大量外國合作項目合約，自是當中最顯著一例。

不過，儘管軍方盡沾緬甸改革開放紅利，國家利益輸送結構也嚴重傾斜，但這一切似乎都滿足不了他們。2月1日，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的軍方大剌剌地向世界呼喊：緬甸要「改變」了。他們以選舉舞弊為由，發動政變，從全民盟主導的民選政府中奪走管理國家的權力，宣布由軍方重新主導國家發展軌道。但這個「改變」，顯然跟那些思變的緬甸人想要之「改變」迥異不同。

緬甸政變：圖為2月17日，在臉上塗上國旗圖案與「拯救」字樣的示威者，在仰光參加抗議行動。 （Reuters）

民主幻夢一戳即破 Z世代首見鐵腕鎮壓

「看到電視新聞，我們都感到非常不公平。在軍警面前，示威者沒有使用暴力……這（軍警向人群開槍）是違反人性的罪行。」化名Tina的年輕女生這樣說。政變發生後，軍政府多次在街頭暴力鎮壓示威者，上周三（3月3日），外電報道緬甸軍警部隊對示威者施以實彈射擊，導致至少38人死亡，聯合國緬甸事務特使稱之為政變發生以來「最血腥的一日」。

《香港01》記者主要以通訊軟件Signal聯絡受訪者，但經常因當地半夜網絡斷網限制，阻礙通訊。

+ 5 + 5 + 5

「我必須承認，以前我們甚為無知，只滿足於聽取軍方單方面想要我們相信的新聞資訊。自小在城市成長的我們，雖然每個人都聽過1988年的民主運動，其實並不知道軍方究竟可以有多虛偽和殘忍。」 Tina說道。

1988年，緬甸發生大規模民眾運動，示威者不滿時任奈溫（Ne Win）軍政府強行推動貨幣兌換新政，並要求當局進行經濟改革，改善農民工人生計。雖然示威迫使軍事強人奈溫下台，但接管政權的軍方將領繼續採取強硬軍事管制，軍隊開進主要城鎮清場，數以千計示威者被殺。

1948年至2021年緬甸政治大事（香港01製圖）

這場後來稱為「8888運動」的大規模示威落幕後，緬甸沿行軍事鎖國，蘇貌（Saw Maung）、丹瑞（Than Shwe）等強人領袖先後掌政，軍方裙帶利益團體獨吞礦業、玉石、林業等支柱產業創匯收入，國家農業工業發展缺全，發展水平及步伐遠遠落後於周邊區域國家。2011年改革派軍人登盛上台，在軍方利益獲保障的前提下，國內政制逐步民主化，國際社會撤銷制裁，緬甸慢慢與世界經濟體系接軌，基層生活才漸獲改善。

緬甸曼德勒市內一間翡翠玉石店。當地玉石貿易產業蓬勃，獲利甚豐，惟多年來被軍頭為首的寡頭企業所壟斷，採石工人則是被剝削的一群。（Getty）

因此，自2月1日以來，在示威現場所見的不僅是年輕學生，還有很多城市的中老年人，他們選擇走上街頭，抗議軍方政變，就是擔心軍閥寡頭統治重臨。

老一輩人深諳軍方治理國家的方式和手段，反對軍事奪權者，無一樂見國家走回頭路，更加不希望回到昔日軍方鐵腕獨裁的日子——那時既沒有政治自由，遑論享受經濟發展的果實。

Kyi Pyar是全民盟成員，2015年通過民主選舉當選成為市議員，惟她並沒有在2020年大選中競逐連任。（受訪者提供）

「這場抗爭運動並沒有領袖。緬甸民眾發起多場罷工行動，但這些罷工只是大家說好日子、時間，沒有人統領整場行動。促使罷工者如此堅決行動的原因是他們心底的慾望：他們不想回到幾十年前的日子。軍方統治數十年，緬甸人就受苦了數十年，於是人們試盡所有方法（抗拒軍方奪權）。」今年41歲的前仰光市議員Kyi Pyar對《香港01》說。

（節錄）

待續：緬甸政變・二｜街頭網絡雙線行動 溫和激進兩派該往何處走？

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《十年開放，五年民主 別讓緬甸再失去時光》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。