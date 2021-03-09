阿拉伯世界鮮見的訪客：教宗方濟各任重道遠之旅

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-03-09 13:00

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於3月5日至8日期間，歷史性訪問伊拉克四天。這次教宗之行，象徵為伊拉克各宗教派別和平共處揭開新一頁。觀乎是次行程目的地，亦盡見匠心巧思。底格里斯（Tigris）河畔向來為宗教狂熱地帶，教宗這趟旅程，能否為亞伯拉罕諸一神教之近代齟齬裂縫來一次人為修補？

天主教教宗遊歷訪問各國是其佈道生涯的重要任務，惟獨阿拉伯世界，總是教宗難以踏足之地。奈何黎凡達地區及兩河流域正是《聖經》故事記載基督信仰故事必不可少的地理拼圖。鑑於千年宗派歷史糾葛與紛爭，歷任羅馬教宗卻總難親身遊歷當地。懷古飲恨如斯，這片土地與梵蒂岡的距離，就是那麼近，這麼遠。

然而，教宗方濟各三月此行，完成了這趙旅程，成為千年以來首位踏足伊拉克這一神聖伊斯蘭土地的羅馬天主教教宗。

前教宗若望保祿二世（John Paul II）及本篤十六世（Benedict XVI）據說也曾計劃過出訪伊拉克，惟最終因政治及安全管理原因而沒法成行。

教宗方濟各遊歷各國佈道傳教。中東阿拉伯地區是歷任教宗最難到達，卻是最「嚮往」的一處目的地。（美聯社）

教宗方濟各抵達伊拉克首都巴格達（Baghdad）之前，當地安全警號仍時刻響起：1月21日，巴格達發生造成32人死亡、110人受傷的自殺式炸彈襲擊，此為自ISIS勢力撤出伊拉克以來首次在巴格達發生的大型傷亡襲擊事件；教宗到訪前兩日，美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地更遭10枚火箭彈襲擊，造成至少兩人傷亡。

加之新冠肺炎疫情仍在當地肆虐，教宗之行更蒙上群聚感染的重大風險。德媒《德國之聲》還將是次教宗之行形容為「不可能的任務」──當然，除了安保條件增添了這趙任務的困難度，宗教派系之間的和平工作更是「不可能」之所在。

過往一年，伊拉克亦受新冠肺炎疫情侵襲。圖為身穿防護服裝的工作人員在當地納傑夫省的伊瑪目阿里清真寺（Imam Ali Holy Shrine）噴灑消毒劑。（美聯社）

兩大教首歷史會面

教宗方濟各抵達巴格達翌日，選擇到當地中部的聖約瑟迦勒底天主教堂（St. Joseph Chaldean Catholic Church）主持伊拉克史上首個由教宗主理的彌撒儀式。

※ 伊拉克史上首個由教宗主理的彌撒儀式

Chaldean rite papal mass pic.twitter.com/JSn5OEq1UQ — Joshua McElwee (@joshjmac) March 6, 2021

早在彌撒儀式之前，教宗方濟各便與伊拉克什葉派精神領袖、91歲的希斯塔尼（Ali al-Sistani）舉行歷史性會面。

希斯塔尼擁有廣大來自什葉派社群的支持者，但考慮到他在穆斯林世界的崇高地位而言，他相對在政治上較為低調，深居簡出，鮮有接見外國來賓及政治人物。甚至有報道指出，希斯塔尼願意與方濟各見面的前提是：伊拉克政府官員不得在場。

教宗方濟各與伊拉克什葉派精神領袖希斯塔尼（Ali al-Sistani）舉行歷史性會面，惟伊拉克政府官員並沒有在場。（美聯社）

精挑細選目的地

兩人會面的地點是在距離巴格達160公里的什葉派聖城納傑夫（Najaf）。納傑夫除了是希斯塔尼住所的所在之外，還具有極為標誌性的宗教意義。被什葉派穆斯林視為先知穆罕默德正統繼承者兼第一代伊瑪目的阿里（即穆罕默德之堂弟兼女婿）就是葬在納傑夫，讓其成為什葉派穆斯林心目中僅次麥加和麥地那的第三大聖地。

方濟各與希斯塔尼會面的大張宣傳海報，懸排在納傑夫街道旁邊。（美聯社）

無疑，談起教宗方濟各造訪的選址，整個旅程最值得注意的就是行程目的地。

除了上述提到的納傑夫，教宗方濟各也造訪南部聖城烏爾（Ur）。古典記載，烏爾正是基督宗教、猶太教、伊斯蘭之共同先知亞伯拉罕的誕生地。教宗方濟各特別選在烏爾，向群眾告誡：信徒們不能在恐怖主義濫用宗教的情況下保持沉默，並呼籲伊拉克各大穆斯林及天主教領袖摒棄敵意，為和平與團結共同努力。

※ 教宗方濟各行程前半段先造訪南部納傑夫及烏爾兩大聖城

首訪劫後城墟

造訪伊拉克的第三天，教宗方濟各到達了伊拉克北部地區，包括軍事重鎮摩蘇爾（Mosul）、埃爾比勒（Erbil，又譯艾比爾）等城市。2014年到2017年這段時期，極端組織ISIS間歇性控制了這一大片北部沙漠城市區域，數千名居住此處的天主教徒被殺。

北部城鎮克拉克斯（Qaraqosh）擁有伊拉克其中一個最大的天主教徒社區，據報當年ISIS佔領克拉克斯後，超過四分之一天主教徒逃離此處，當中不少逃到更往北或東北部庫爾德人自治地區，與庫族民兵隊伍持續與ISIS對峙。

方濟各祝福摩蘇爾附近一尊曾被ISIS斬首的聖母像。（AP）

教宗方濟各在摩蘇爾一間被摧毀的教堂前進行禱告，為當地戰爭死難者祈禱。在ISIS佔領摩蘇爾期間，當地教堂幾乎全部遭摧毀，大量天主教徒人口流失。據報道，現今摩蘇爾只有約數十戶天主教家庭仍住在當地。教宗離開摩蘇爾前，還為一座和平紀念碑主持揭幕儀式。然後，他便前往克拉克斯會見當地一眾天主教徒。

※《德國之聲》重訪ISIS撤走後的摩蘇爾

教宗之旅在北部行程的最後一個目的地到達了另一北部經濟大城、位於庫爾德控制地區的埃爾比勒。由於當地控制大量石油資源，所以埃爾比勒是ISIS當年劍指的北方重鎮。同時，埃爾比勒的庫爾德穆斯林也為當時逃避ISIS的伊北天主教徒提供了長時間安全庇護。

※ 摩蘇爾和埃爾比勒乃伊北兩大經濟重鎮。當年ISIS攻陷摩蘇爾後，庫爾德民兵及伊拉克政府軍一直堅守埃爾比勒與ISIS對峙

方濟各在埃爾比勒一個足球場發表演說前，繞場一周。（美聯社）

教宗方濟各在埃爾比勒這裏，出席了一場在足球場舉辦的露天彌撒儀式，為這趙和平旅程寫下錦上添花的完美句號。

「此刻，距離我返回羅馬的日子不遠了。然而，伊拉克將永遠伴我身旁，在我心中……我為這座心愛的國家祈禱。」教宗在球場中央的聖座前說畢這句話後，以阿拉伯語重覆三次道出：「和平！」。

教宗這句親切說話，也許亦是眾多真誠天主教徒及伊斯蘭教徒的心聲。