緬甸政變・三│留與走間徘徊　外資見證「槍桿子下的蛻變」

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-03-10 18:09

緬甸擁有龐大人口、豐富天然資源、連接中國與孟加拉灣的地利位置，是本世紀最受期待的新開發巿場。對於勞動密集的製造業來說，緬甸稱得上是最後一個待開發的「低成本生產基地」。 對於緬甸人而言，外資進入市場帶來更多工作崗位、更豐富多元的商品及服務，還有與時俱進的技術與學習機會。這種雙贏局面，如今恐怕受到緬甸將軍的個人貪婪所威脅，外商及投資者在此局勢下該如何自處？

2014年，在台灣工業技術研究院（工研院）工作的林惠聰初來緬甸，主導公司與扶輪社合作的淨水技術計劃，當時驚覺緬甸人連飲水的基本權利都沒有。當年只有巿區才有自來水，而且供水情況不穩定，在鄉郊地區更只能靠水井。「很多井打出來的水都是鹹水，根本不適合飲用。這些都是我們難以想像的情況，但在當地卻很普遍。」他說。

林惠聰抱着一顆助人之心，辭職後來到緬甸展開淨水事業，至今已差不多七年。他跑遍緬甸14個省邦的其中10個，推動商業及慈善捐獻的淨水及濾水設備。去年新冠肺炎疫情爆發，緬甸封鎖出入境，所有外國人一律「有出無入」，林惠聰也決意留守當地。

1948年至2021年緬甸政治大事（香港01製圖）

昔缺水缺電缺網絡 一日停電六七小時

緬甸作為東南亞最後一個開放的巿場，加上擁有5,400萬的龐大人口，自2012年漸漸開放以來吸引大量亞洲資金。2010年以前，最大城巿仰光的酒店寥寥無幾，如今，巿中心燕子湖（Inya Lake）一帶，華麗的商場與酒店林立，外資品牌也陸續進駐當地。緬甸轉變之快，確實令投資者驚艷。

本在投資銀行工作的港人Alan（化名）2009年因為旅遊和做義工，進一步認識緬甸這個國家。「當時，一日停電六、七小時，酒店選擇少，曼德勒（Mandalay）及蒲甘（Bagan）等城巿更尚未發展。」他有感緬甸民主開放會帶來經濟起飛，遂於2013年跟拍檔到當地展開私募基金工作，也見證由軍方支持的聯邦鞏固與發展黨（USDP）政府過渡至全國民主聯盟（NLD，簡稱全民盟）的民選政府。

緬甸首個重大改革對象是電訊業，Alan記憶猶深的是當地的「天價電話卡」。2013年他剛到緬甸投資時，一張電話SIM卡價格高達250至300美元，而且網絡支援不足，根本無法應付大量用戶同時使用電訊網絡。但在改革後，SIM卡價格在幾個月間壓低至一美元一張。如今緬甸的流動電話滲透率已達100%，而人口方面的滲透率已超過50%，意味着有近一半緬甸人擁有手機服務。

緬甸有龐大及工資低廉的勞動人口，吸引外資在當地設廠。（Getty）

如今成亞洲新金蛋 銀行企業制度升級

過去幾年，緬甸當局重新修訂公司法與投資法例，商業登記手續更趨完善，這個落後而迷人的＊萬塔之國，漸漸變成真正「金光閃閃」的新興巿場。

萬塔之國：緬甸為佛教國家，85%以上人口信奉佛教。據統計，全國大小佛塔多達十萬座，佛塔、廟宇、僧侶成為該國宗教文化的三大特色。其中，在古都蒲甘已有超過上萬座佛塔，歷史長達二千二百年，而且矗立在平原之上，形成自然與遺蹟渾為一體的壯麗奇觀。

銀行運作更暢順，更方便外來投資者，因此吸引很多日本、韓國公司。韓國Lotte Group（樂天集團）起初入來賣炸雞，發現當地人的消費能力頗高，更在仰光開設酒店。 香港投資者Alan（化名）

過去八年，Alan的公司與地區性及全球性的私募基金合作，參與的投資計劃包括基建、消費相關項目，資金來自世界各地。在他眼中，昂山與全民盟政府在經濟改革及吸納外資的表現正面，很多外國的私募基金都進入緬甸，國家投資基金也相當活躍。然而，外資要找優秀的本地公司投資卻並不容易，因為連出色的龍頭企業也不多。「這裏有大規模的人口，人均GDP雖在東南亞國家之中偏低，但相信會一直向好。而且當地資源充沛，絕對是一個具發展潛力的國家。」Alan說。

（香港01製圖）

緬甸外資自2010年急速增加，外國直接投資（Foreign Direct Investment，FDI）總額在2017年登頂達47.3億美元（約367億港元），在2019年回落至22.9億美元（約178億港元）。外資參與的芸芸產業中，製造業為重心支柱，也為基層帶來大量就業職位。香港緬甸工商協會（HKMMA)會長、從事成衣製造的港商傅晶在2014年於仰光設廠，聘請約七八百名員工，九成都是當地人。

相比在內地設廠，緬甸的成本更低，而且可享多項＊稅務優惠，比如日本及歐洲對緬甸產品提供入口免稅優惠，因此，不少港商都願意把訂單及生產轉移到緬甸。「廠商可以全權擁有自己的公司，不必跟當地人合作，而且都是按當地的投資法規，相關法例對投資者來說都是吸引和健康的。」傅晶說。

＊稅務優惠：歐盟及美國分別於2013年及2016年恢復對緬甸的普惠制優惠（Generalized System of Preferences，GSP）。由於緬甸最低工資每月約90美元（約699港元），勞工成本低廉，加上歐美的稅務優惠，以及毗鄰中國及印度的地利位置，對於成衣等製造業而言，可謂最後一個待開發的低成本生產基地。

工會崛起緬幣不穩 外資難敵極端巿場

過去數年，緬甸整體的營商環境持續改善，龐大的待業人口成為經濟發展的紅利。而且在經商的外國人眼中，緬甸勞工都是純樸、肯學，管理上也較容易。2015年緬甸進入民主化時期，勞工階層也發生變化，當地出現大量工會。傅晶在緬甸設廠近七年，其工廠工人前年曾發起罷工，她認識的一些廠商，甚至自2015年以來都持續面對工人罷工的情況。

「脫離軍政府後，工人渴望享有更多民主權利，社會上出現了很多工會。但工人對自身權利一知半解，很多事情也不肯與工廠妥協。例如小量加班也不願意，或者未清楚法例就找東主談判。」傅晶認為，緬甸勞工的工作質量良好，而且工作頗為用心，惟知識水平及文化教育程度偏低，在追求民主的同時，容易被某些不良的工會利用。

軍方發動政變的真正原因各有揣測，但昂山素姬民心所向，似乎是明顯的。（Getty）

事實上，自去年新冠疫情爆發以來，在緬甸做生意也變得艱難，新的投資者亦難以進入市場。林惠聰的客戶包括很多餐廳、非牟利機構、成衣廠及鞋廠等，他透露不少較小型的酒店、酒樓都已結業，許多外判商工廠都因為沒有訂單而相繼倒閉，部份外資企業甚至表示後悔來緬甸投資。

而且，外商更面對一大難題——緬甸的貨幣不穩。緬元在過去五年曾兩度崩盤，林惠聰記得2014年初來緬甸時，一美元兌890緬元，但到2019年初，匯率漲至1,600多緬元，緬幣貶值近一倍（近日匯率為1美元兌1,410緬元）。「這是一個很極端的巿場，因此，在這裏做生意必須有一定利潤，否則政治風險就會將你蝕光。」

閱讀文章下半部：緬甸政變・四│國難當前全民抗爭 老闆憂心工人安危

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月10日）《十年開放，五年民主 別讓緬甸再失去時光》專題報道。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

255期《香港01》周報精選內容：

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