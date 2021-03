英女王發聲明回應哈里梅根專訪　高深英文造詣意有所指？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-10 14:05

英國哈里王子與夫人梅根的獨家專訪日播出引起全球關注,當中梅根指控王室種族歧視兼轟皇有成員擔憂兒子阿奇(Archie)的膚色「有多黑」,更大爆曾萌生自殺念頭及凱特弄哭自己等等震撼性言論後,英女王今早發聲明大方回應事件。

英女王今早發聲明大方回應事件。(Twitter圖片)

英女王短短幾句的回應確實是簡而精,其中一句「recollections may vary(回憶各有不同)」似乎意有所指,暗示事件並非如梅根所說的全部。其後在安撫兩人時寫道「will be addressed by the family privately(將在家人之間私下獲到解決)」,最後更表明自己對哈里和美根的愛意「will always be much loved family members(永遠是深愛的家庭成員)」。另外,有網民認為英女王的回應結尾使用「ENDS」語氣有點重,更猜測是否暗示一切應該完結,不過就有其他網民指其實這是正常公文寫法。

