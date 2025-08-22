133年歷史品牌Kodak驚傳倒閉危機：昔日膠卷霸主如何走下神壇？

在如今手機一秒即拍、AI自動生成圖片的時代，鮮少有人還會記起「柯達」這個名字。這個昔日的「膠卷霸主」，於2012年宣布破產保護後，至今仍深陷財困泥潭。該公司在8月11日發布的第二季財報中警告，公司目前缺乏確保到手的資金來源或可用流動資金，來支付約5億美元（約39億港元）即將到期的債務。而另一份監管文件亦暗示該公司「很難經營下去」。



為何一家率先發明數碼相機的公司，最終反被數碼浪潮淹沒？柯達為何在申請破產重整10多年後仍在掙扎，甚至陷入生存危機？



柯達（Kodak）由發明家伊士曼（George Eastman）於1882年創立，公司取名名「柯達」純屬巧合，創辦人只是認為從語言學上以K放兩端聽起來很有力量。在攝影技術發展史上，柯達扮演着十分重要的角色。1888年，公司推出預裝底片的盒式相機；1935年推出全球第一款彩色底片；1963年進一步簡化攝影技術推出「傻瓜相機」。

在上世紀70年代的巔峰時期，柯達一度佔據美國近90%的膠卷和85%的相機銷售量。無論是家庭還是專業攝影，柯達的產品都無處不在。

圖為柯達第一台35毫米相機，於1938年製造。（Getty）

當年的柯達，可說是攝影世界無可爭議的霸主。該公司透過膠卷普及，讓相機價格更為親民，徹底改變了攝影行業的格局。那句家喻戶曉的廣告詞——「你只需按下按鈕，剩下的交給我們」（You Press the Button, We Do the Rest）更成為便捷攝影的經典代名詞。

然而，數碼革命顛覆了整個產業，柯達也因此開始失勢。

如今回看頗為諷刺的是，世界上第一台數碼相機，其實是由柯達工程師沙森（Steve Sasson）於1975年研發出來。可惜當時的柯達高層擔心，數碼技術會蠶食其利潤豐厚的膠卷業務，故此猶豫放手轉型；而此舉後來導致公司未能及時投入資源發展數碼攝影。等到柯達90年代想再次入場時，數碼市場早已被佳能（Canon）、索尼（Sony）等競爭對手瓜分。

一家展示柯達（Kodak）標誌的商店。（Getty）

21世紀初，柯達的膠卷銷量開始快速下滑。到2010年，柯達在美國數碼相機市場的銷量已跌至第7位，市佔率僅為7%。曾被視為藍籌股，貴為道瓊斯工業指數和標普500成分股的柯達，因營收的持續惡化，分別在2004年和2010年被剔除這兩大指數，跌落神壇。

申請破產保護、多元化轉型前景不明…

2012年，柯達正式向美國法院申請破產保護。彼時其資產價值約51億美元（約399億港元），但債務卻達近68億美元（約531億港元）。為了自救，柯達不得不出售多項專利和業務線，宣布停產包括數碼相機在內等多項產品，甚至關閉了使其聲名鵲起的相機製造部門，揮別曾經引以為傲的光影時代。

歷經一年多破產重組的柯達，重返市場時已大幅減少對攝影產品的依賴，從傳統膠卷的製造商，轉為以數字印刷和影像技術為核心，並將業務重心轉向四大領域：印刷、先進材料與化學品、電影製作，以及相機與配件等消費型產品。

2013年4月30日，在伊利諾伊州（Illinois）芝加哥，柯達膠卷與一台老式徠卡M3 35毫米旁軸相機並排擺放。（Getty）

柯達也嘗試跨足多元化領域。2018年，柯達說要推出虛據貨幣「柯達幣」（Kodakcoin），又與區塊鏈公司合作，推出圖片版權管理加密平台KodakOne，但隨後該計劃實施不見蹤影。新冠疫情期間，柯達又進軍製藥領域，還獲得美國政府提供的撥款。公司近期亦獲得美國食品及藥物管理局（FDA）對新製藥生產設施的註冊，使其能夠生產受監管的產品。但該業務仍處於初期階段，能否發展成為公司新的支柱仍存變數。

百年品牌恐將最終消失？

柯達上周一（11日）發布的財報顯示，公司盈利較去年同期出現大幅下滑：毛利率從去年的22%下降至今年的19%，2024第二季度仍有2600萬美元（約2.03億港元）的淨利潤，到了今年第二季度就遭遇180度大逆轉，變成虧損2600萬美元。

而柯達財報表現不佳的消息一經傳出，市場就開始猜測「柯達是不是要停止運營甚至倒閉？」「公司又要申請破產保護？」但柯達8月13日迅速發聲明否認以上傳言，並稱有信心在「到期日或之前償還、延長或再融資其債務和優先股。」

柯達膠卷（Getty）

公司去年已宣布終止退休金計劃，希望將該計劃的多餘資金用來償還債務。公司還計劃推進在先進材料與化學品業務領域的發展——這是目前柯達少數擁有收入增長的業務之一——將該進展視為柯達向多元化產品製造商轉型的一部分。

投資人仍在觀望，柯達能否成功實現不可思議的重塑，還是這家曾經定義全球如何記錄回憶的公司，終將走向緩慢卻無法避免的消逝。

市場研究平台WhatTheyThink 的印刷業專家Dave Zhang向《財富》（Fortune）表示，「柯達需要時間和金錢。時間很難爭取，但如果能得到資金，他們或許可以重塑這一切。」