印度遭特朗普加徵50%關稅　民眾用獨特方式「羞辱」泄忿

印度人很憤怒，8月23日，更是狠狠地羞辱了特朗普（Donald Trump，又譯川普）。以印度人特有的方式。



8月23日，在印度有着悠久歷史的馬爾巴特節（Marbat）上，最顯眼的一個場景，就是大批印度人簇擁着一個巨大的特朗普塑像在遊行。

紙紮的特朗普塑像，戴着金色的領帶，穿着艷麗的紅衣，只能說有點像特朗普，更帶有濃濃的印度風味。

這是印度人在向特朗普致敬？

你錯了，而且，錯得還很離譜。

印度人在強烈抗議特朗普，抗議特朗普對印度實施50%的關稅。

特朗普塑像上，還掛着很多標語，大致意思是：

「美國去死吧！」

「誰對我們的商品建隔離牆，他的生意就會破產。」

「通過關稅來嚇唬我們的國家，印度的鐵拳會讓他們哭泣。」

「他對印度說，你是我的朋友，但他卻偷偷愛着巴基斯坦。」

有些話，可能比較印度式，有點晦澀難懂，但一句話概括：印度人很憤怒，美國你背後一刀。

最羞辱的，還是接下來的方式。

據介紹，馬爾巴特節期間，印度人會焚燒一個「邪惡力量」的塑像。

很不幸，用印度人的話說，「今年，特朗普成了印度教徒心中邪惡的象徵——他的塑像，在成千上萬人面前被焚燒」。

還有比這更侮辱特朗普的方式嗎？

要知道，就在幾個月前，一些印度人還將特朗普放到供桌上，各種頂禮膜拜，呈上香蕉以及各種咖喱食品。很多人還默默祈禱，為特朗普投上一票。

幾個月後，狠狠打臉。

特朗普二話不說，對印度施加25%關稅，他還以印度購買俄羅斯石油為由，再加徵25%關稅。

由此，印度商品出口到美國，稅率達到了前所未有的50%。

全世界最高，與巴西並列。

原來印度人還以為，自己是美國卿卿我我的密友；現在才發現，原來印度是美國老拳相向的對手。

這還不夠，特朗普還痛罵印度是「死亡經濟」。

印度人都被罵傻了——我們每次都自吹是全世界增長最快的主要經濟體，你居然說我們是「死亡經濟」？

更要知道，莫迪一直自詡和特朗普是朋友，還公開給特朗普站過台，用印度人的話說，「莫迪總是像擁抱失散多年的兄弟一樣擁抱特朗普」。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

現在，特朗普背後一刀，印度很受傷很委屈很憤怒。

所以，也就有了馬爾巴特節期間，憤怒的印度人公開焚燒特朗普塑像的鬧劇。

據說，現在特朗普社交媒體賬號下，最大的反派力量，就是印度網友。

印度畢竟人多啊，英語又都不錯，很多人跑到特朗普賬號下，批評特朗普太丫霸太蠻橫，還揭露他有孌童癖，等等等等。

很多人印度還發起抵制可口可樂，抵制麥當勞的運動。

這是民間的舉動，印度政府呢？

一股憤懣之氣，仍舊撲面而來。

雖然特朗普一度暗示，印度已經停止購買俄羅斯石油。但印度官方明確否認，完全沒有的事，印度還會繼續買。

印度繼續買，但美國政府就繼續批。

美國財長貝森特（Scott Bessent）最近痛斥印度，購買俄羅斯石油，完全是在牟利，這與中國有着根本不同。「我將其稱之為『印度式套利』，低價購入俄羅斯石油，加工成成品油後再轉售。這種情況在戰爭期間突然出現，這是不可接受的。」

我看到，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）23日就回應，一些親美人士還指責其他人做生意，「太荒唐，太可笑」，他說，他的解決方案是，「如果你在購買印度成品油方面遇到問題，那就不要購買了。」

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

他之前在莫斯科還說：我們不是俄羅斯石油最大的買家，中國才是；我們也不是俄羅斯天然氣的最大買家，我不大確定，可能歐洲才是……過去幾年，美國告訴我們，你們要盡全力維護世界能源市場穩定，包括購買俄羅斯石油……

甚麼意思？

1，你們自己都在買俄羅斯的石油，俄羅斯的化肥，俄羅斯的核原料，但你們倒打一耙指責印度。

2，如果你們不想買印度的成品油，那就別買好了，沒人逼你們買。

3，我們購買俄羅斯石油，當初可是你們美國人鼓勵的，我們是為了維護世界能源市場穩定……

但這種話，感覺更多是雞同鴨講。

你永遠無法叫醒一個裝睡的人。我看到，有印度網友還氣憤地留言：與中國的戰鬥結束了，現在是與美國鬥了……

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，印度其實早該醒了。

我看到，有西方人在哀嘆：特朗普正在破壞美國20年來對印度的外交，將印度推向了俄羅斯和中國一邊。

哀嘆什麼！

其實過去20年，印度左右逢源，幻想成為西方的盟友，既是一場美夢，更不過是一場迷夢而已。

印度畢竟不是日本。西方不能容忍一個崛起的中國，又能容忍一個崛起的有個性的印度？

需要印度掣肘中國，印度就是一個籌碼；不需要印度的時候，印度就是一隻破鞋。

既然是破鞋，遲早就會被拋棄。

特朗普只是以最直接最侮辱的方式，一腳將這隻破鞋踢到了垃圾桶里。

不得不說，國際政治中沒有永遠的朋友，只有永遠的利益——但若連利益都失去了平衡，友誼便成了最奢侈的裝點。

第二，地緣政治正在急遽演化。

我們看到，就在特朗普對印度大棒揮舞的一天，印度方面透露，莫迪將到訪中國。

現在，印度已經正式官宣，莫迪來參加上合組織天津峰會。

但這肯定是一次歷史性的訪問，畢竟，這是加勒萬河谷衝突之後，也是莫迪7年來第一次訪問中國。

有中國這樣的鄰國，印度其實更應該感到慶幸。哪怕關係最差的時候，中國說過特朗普這樣侮辱印度的話嗎？

還有，最近特朗普與普京會晤，宣布將暫緩對俄羅斯進一步制裁，那遭受池魚之殃的印度，至少那25%制裁，是不是也暫緩了？

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

看新聞，原定美印8月份的貿易談判，已經推遲了。而特朗普宣布，一個38歲的親信將擔任駐印大使。

只是各種公開羞辱，對印度人來說，將是無法忘卻的記憶。

國家之間，尊嚴比利益更不可交易。一旦失去，再多的妥協也換不回尊重。

第三，考驗莫迪的智慧了。

我們都知道那句俗話，「莫迪老仙，法力無邊」。

我理解，這更多是對莫迪手腕的肯定；對於六親不認的特朗普，莫迪肯定也在思考對策。

何去何從，誰是朋友誰是敵人，印度確實要拎拎清楚。

但有幾點也是肯定的。

這個世界，不是每個國家，都有足夠的骨氣和底氣，對美國說不！

一些國家，還總認為自己是高明的棋手，最後才發現，自己不過只是被拋棄的棋子。

做美國的敵人是危險的，但做美國的朋友，有時更是致命的 。唉，為美國兩肋插刀，總先被美國插上兩刀。

怎麼就淪落到這一步，印度或許也該深刻反思了！

歷史從不重複，但它總押着相同的韻腳——今天焚燒的是塑像，明天燒盡的可能就是一個時代的幻覺。

當然，如果特朗普知道，自己的塑像，遭受這樣印度式的羞辱，他肯定一跳三丈高，印度，我跟你沒完！

