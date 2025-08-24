印度寺廟被指大規模埋屍案迎重大轉折？　告密者涉作偽證被捕

印度南部卡納塔克邦（Karnataka）一座印度教寺廟的前員工7月作證時指，他自上世紀90年代中期被廟內高層人員脅迫秘密掩埋上百名死者遺體，其中多為據稱被姦殺的婦女、女孩，事件引起社會廣泛關注。然而案件如今迎來重大轉折，當地官員8月23日證實，由於告密者的證供前後矛盾，負責調查案件的特別調查小組（SIT）已將其逮捕。



印媒《印度時報》8月23日報道，卡納塔克邦內政部長帕拉梅什瓦拉（Gangadharaiah Parameshwara）向記者透露上述訊息，但以調查仍在進行中為由，拒絕進一步透露更多資訊。

帕拉梅什瓦拉指出，特別調查小組目前仍會根據告密者提供的訊息繼續展開調查。

2025年5月9日，印度卡納塔克邦（Karnataka）首府Bengaluru，婦女們參加集會期間揮舞印度國旗。（Getty）

告密者聲稱他在1995年至2014年期間在涉事的Dharmasthala寺廟擔任清潔工，並指他被迫埋葬了上百名遭到殘忍強姦和謀殺女子的屍體。

據英國廣播公司（BBC）看到的警方文件中，告密者被帶到地方法官面前時，從袋中拿出了一個人類頭骨作為證據，聲稱該頭骨屬於他埋葬的一具屍體，是他最近才從現場取回。然而，特別調查小組指出，他提供的頭骨和骨骼殘骸並非來自他聲稱埋葬屍體的地方。

位於印度卡納塔克邦的Dharmasthala寺廟（Dakshina Kannada縣政府網站）

特別調查小組過去數週一直進行挖掘工作，以驗證告密者的說法。BBC引述小組內消息人士稱，他們在2個地點發現了人類遺骸，包括一個頭骨和近100塊骨頭碎片，目前尚不清楚遺骸的身份。

Dharmasthala寺廟擁有800年歷史，一直由當地頗有名望的Heggade家族掌控。當帕拉梅什瓦拉被問到事件背後是否涉及更廣泛的網絡時，他僅表示當調查報告出爐便可得知真相。