海外人道救援　三位港醫護在衝突及災區的跨域實踐

在香港紅十字會頒發的「香港人道年獎2025」中，李威儀醫生、吳少彬醫生與郭玉麗博士三位醫療專業人士，以截然不同的專業路徑，共同書寫了人道精神的當代註腳。他們的貢獻不在於技術的炫目，而在於將數十年積累的臨床經驗，轉化為跨越國界、災區與文化隔閡的生命守護。



從手術室到戰地前線 從伊拉克到阿富汗的創傷修復

李威儀醫生現任香港無國界醫生董事會副主席，於2000年代已開始義務到雲南、四川多次為手腳潰爛變形的麻瘋患者治療及進行清創，甚至是截肢手術。2007年到伊拉克參與前線救援工作；2010年到海地評估當地醫療需要，提建方艙醫院；2014年，他到了阿富汗昆都士進行手術培訓——位於該地的醫院翌年遭空襲摧毀。

這段經歷讓他深信：「醫療護理是人類基本需要，不應因戰火而中斷。」20多年來在不同災區奔走，他持續倡議公眾關注被遺忘的人道危機：「希望大家能保持對各地災民的關注，不要因為資訊泛濫而變得漠不關心。」 從前線到倡議的雙軌實踐，使他的專業經驗成為連結香港與世界苦難的橋樑。

香港人道年獎2025得獎人李威儀醫生: ｢人道精神，就是不偏不倚地維護每個人的生存基本條件和尊嚴。｣（香港紅十字會提供）

雙專科醫生：為手術台多走十五年

吳少彬醫生的故事，展現了專業轉向背後的人道自覺。這位中大醫學院2000年畢業生原為急症科專科醫生，2006年首次以內科醫生身份參與無國界醫生在埃塞俄比亞與斯里蘭卡的救援。

然而兩次任務中，他親睹病人因缺乏麻醉支援而無法接受手術、最終失救的遺憾，毅然決定「由零開始」——耗時十五年重新考取麻醉科專科資格，成為急症與麻醉雙專科醫生。這份看似「繞遠路」的堅持，實則是將專業經驗重新定向，為生命爭取多一線生機。2024年，他到加沙衝突地區為傷患進行緊急手術，以雙重專業守護最脆弱的群體。

香港人道年獎2025得獎人吳少彬醫生: ｢人道精神，來自『人皆有不忍人之心』。｣（香港紅十字會提供）

紓緩護理哲學：在絕境中守護尊嚴

郭玉麗博士的貢獻，則體現了人道經驗的另一維度——不僅拯救生命，更守護生命尊嚴。作為紓緩科專科護師及護理學博士，她投身人道工作20載，足跡遍及南亞海嘯、汶川地震、西非伊波拉疫區。

她深信：「人道精神是作為人對生命的愛和尊重」，每個生命都獨特且珍貴。在資源匱乏的災區，她將紓緩護理的專業經驗轉化為跨文化實踐：不僅處理傷口與疼痛，更關注受災者心理創傷、文化禁忌與靈性需求。

郭博士的經驗：人道援助的終極目標之一，是讓每個生命——無論能否康復——都能在苦難中保有尊嚴。

香港人道年獎2025得獎人郭玉麗博士: ｢人道精神是作為人對生命的愛和尊重。｣（香港紅十字會提供）

經驗的重量：從技術到人性

三位得獎者的共同理念，在於將專業經驗轉化為跨文化、跨衝突的人道實踐。李威儀參與世界各地不同人道組織工作，致力改善貧乏及受災地區的醫療服務；吳少彬在斯里蘭卡領悟到病人因缺乏麻醉支援而無法接受手術、最終失救的遺憾，心中升起想要救更多人的念頭；郭玉麗在加沙發現，即使資源匱乏，一個擁抱、一句安慰仍能點燃希望。

他們的經驗：人道救援是以專業為盾、以同理為矛的實踐。醫療專業完成的蛻變——從救死扶傷的技術，昇華為跨越國界的人性見證。