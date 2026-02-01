以色列有限度雙向重開拉法口岸　僅限部份人員通行

以色列2月1日根據停火協議有限度雙向重開拉法（Rafah）口岸，但僅限部份人員通行。拉法口岸位於加沙南部，是連接加沙地帶與埃及的唯一一個邊境檢查站。



法媒引述三名消息人士指，口岸在周日以試驗的形式重開，主要用於準備與後勤安排，允許受傷與需要求醫的病人通過，預定在2日正式重新開放。不過以色列與埃及雙方目前尚未就有關允許多少巴勒斯坦人進出達成協議，而埃及計劃接納「以色列允許離開加沙的所有巴勒斯坦人」。

2026年1月2日，荷里活影星、前聯合國難民署特使安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）（左三）隨美國代表團訪問埃及拉法（Rafah）邊境口岸。（Reuters）

儘管以色列早前宣布重開口岸，不過一些關鍵細節仍不清楚，包括允許多少人過境，以及試圖返回加沙的人是否能夠進入。《以色列時報》引述以色列官員指，名單上的每一個人都將被嚴格審查，保證不會有任何恐怖分子得以離開加沙。而以色列會使用面部識別程式核實人員是否有獲得以方批准。

此外，以色列在重開拉法口岸的前一日，以軍對加沙發動致命空襲。加沙民防部門指，以軍1月31日凌晨開始對加沙多地發動的空襲已造成32人死亡，遇難者大部分是婦孺。以色列軍方稱，此次空襲是對哈馬斯違反停火協議的回應；空襲目標是哈馬斯的指揮官、武器庫和製造基地。