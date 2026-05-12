回顧8位美國總統訪華史　特朗普時隔9年再訪中國能否續寫和平？

應中國國家主席習近平邀請，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。1972年以來，已有8位美國總統在任期內訪問中國。



尼克遜：開啟「破冰之旅」

1972年2月21日，時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）應邀訪問中國，開啟舉世矚目的「破冰之旅」。

1972年2月21日，尼克遜總統在空軍一號舷梯下與周恩來握手，這一幕象徵性地結束了長達17年的中美緊張關係。（Getty Images）

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尼克遜此訪結束了中美兩國長期隔絕狀態，其間雙方聯合發表的《中美聯合公報》（即「上海公報」）構成了中美關係正常化和兩國建交的政治基礎，推動中美關係邁出走向正常化的重要一步。他訪華的一周，也因此被稱為「改變世界的一周」。

訪問期間，尼克遜先後到訪北京、杭州、上海。他還登上了長城，並感慨道：

長城告訴我們，中國有偉大的歷史，建造這個世界奇蹟的人民也有偉大的未來。

福特：「破冰」後到訪中國

福特（Gerald Ford）是尼克遜之後第二位訪問中國的美國總統。1975年11月30日，福特啟程訪問中國。這是在中美兩國未建交的情況下，美國總統第二次訪華。

1975年12月1日，美國總統福特在鄧小平的陪同下抵達中國北京首都國際機場，檢閲儀仗隊。（Getty Images）

訪問期間，毛澤東、鄧小平會見了福特。雙方重申遵守1972年《中美聯合公報》。

在為期5天的行程中，福特參觀了長城、頤和園和天壇等風景名勝。

列根：呼籲兩國「通力合作」

列根（Ronald Reagan）於1984年4月26日至5月1日訪問中國，是中美建交後首位在任時訪華的美國總統。

美國總統列根和夫人南希在1984年訪問中國西安期間，在集市上欣賞一些手工藝品。（Getty Images）

里根訪華期間表示，美國將履行在三個聯合公報（「上海公報」、《中美建交公報》和「八·一七公報」）中所承擔的義務。

此訪中，列根先後到訪北京、西安、上海，還參觀了長城、秦始皇兵馬俑等名勝古蹟。看到改革開放後中國的全新面貌，他感慨道，美中兩國都朝氣蓬勃、力量強大：

只要我們通力合作，甚麼奇蹟都能創造出來。

老布殊：上任以後最快訪華

1989年老布殊（George H W Bush）宣誓就職美國總統不到一週，就正式宣布將於2月25至26日對中國進行工作訪問。上任伊始就訪問中國，這在美國總統中是絕無僅有。

美國總統布殊和夫人的車隊在天安門廣場停留後，向圍觀的中國民眾揮手致意。（Getty Images）

老布殊與中國的淵源始於1974年。當時他擔任美國駐華聯絡處主任，在中國工作期間經常和夫人騎自行車穿行於北京的大街小巷。1989年作為總統訪華期間，老布殊獲贈了全新「飛鴿牌」自行車。

卸任後的老布殊仍然關心美中關係的發展，多次訪問中國，還與家人參加了2008年北京奧運會的開幕式。

克林頓：9天5地行程豐富

克林頓（Bill Clinton）1998年訪華團的人數超過1000人，當時創下了美國總統訪華人數之最。代表團中僅高級成員就有47人，包括總統一家三口、五名內閣成員、六名國會議員等。

1998年，美國總統克林頓（中）面帶微笑地揮舞指揮棒指揮樂隊，他的妻子希拉里則與中國國家主席江澤民交談。（Getty Images）

在1998年6月25日至7月3日9天內，克林頓走訪了西安、北京、上海、桂林、香港5個城市，活動相當豐富。

此訪期間，克林頓曾引用中國諺語「不怕慢，只怕站」，提出：

為我們兩國人民、兩個國家和乃至全世界，以巨人的步伐，攜手向前。

喬治布殊：任內訪華次數最多

老布殊之子喬治布殊（George W. Bush）擔任美國總統期間曾四次訪問中國，創下了歷任美國總統任內訪華次數的紀錄。在他之前，沒有一位美國總統任內訪華超過一次。

喬治布殊與夫人抵達北京首都國際機場。（中新社）

2001年10月，喬治布殊到上海出席亞太經合組織(APEC)第九次領導人非正式會議。2002年2月，他對中國進行了為期2天的工作訪問。

2005年11月，喬治布殊對中國進行訪問。此訪期間，早年曾騎着自行車逛北京的他，實現了再次在北京騎車的願望。

2008年8月，喬治布殊偕夫人勞拉及家人來華觀摩北京奧運會並出席相關活動。

奧巴馬：「瀛台夜話」「西湖之約」，會晤形式豐富多樣

奧巴馬（Barack Obama）擔任美國總統期間，先後於2009年、2014年、2016年到訪中國。

2009年11月，奧巴馬對中國進行國事訪問。

2014年11月10日至12日，奧巴馬來華出席APEC第二十二次領導人非正式會議並對中國進行國事訪問。其間，中國國家主席習近平同他在中南海瀛台舉行會晤，就中美關係及共同關心的重大國際和地區問題坦誠深入交換意見。

2014年奧巴馬訪華時，標誌中美靠近的「瀛台夜話」一度為人津津樂道（Getty Images）

2016年9月，奧巴馬來華出席二十國集團(G20)領導人杭州峰會。其間，習近平同他在杭州西湖國賓館舉行會晤。會談之後，二人結伴夜遊西湖，並在一處涼亭茶敘。

值得一提的是，在卡特（Jimmy Carter）總統任內的1979年，中美兩國正式建交。秉持對華友好政策的卡特，在其4年總統任期內並未來得及訪華，但卻以卸任總統的身份訪華十幾次之多。美國前總統拜登（Joe Biden）雖然在其任內並未實現訪華，但在成為美國總統之前，他曾4次前往中國，其中2次都是在奧巴馬擔任總統期間以時任副總統的身份來華訪問。

此次特朗普訪華，是中美元首今年以來首次會晤，也是美國總統時隔近9年再次來中國訪問。在特朗普第一個任期內，他曾於2017年11月對中國進行為期三天的國事訪問，是歷史上第八位訪華的美國總統，也是中共十九大後首位訪華的國家元首。

2017年11月，特朗普訪華，習近平陪同他遊覽故宮。（Reuters）

時下，世界百年變局加速演進，變革動亂相互交織。中美兩個大國如何相處，事關國際局勢根本走向。

元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮着不可替代的戰略引領作用。通過特朗普此訪，兩國元首如何為雙邊關係領航指向，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，向世界發出更多積極和正面的信號，舉世矚目。