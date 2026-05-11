特朗普訪華｜時隔9年　特朗普再沒有勝利者姿態

中國官方終於宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13-15日訪問中國。這是時隔近9年，美國總統第一次訪華，可以預見的是，特朗普這次訪華，中方一定會給予他必要甚至隆重的外交禮遇，但和2017年的那次訪華相比，卻已經是滄海桑田。這次特朗普前往中國，將面臨和2017年完全不一樣的境況。



首先，特朗普沒有勝利者姿態。特朗普第二任期伊始就又來了一輪關稅大戰，但顯而易見，美國沒有佔到便宜，反而被中國將了一軍，不得不接受「臨時停戰」的安排。而其他方面，特朗普似乎也擺不出一副 「勝利者」的姿態。另外，關於中美將會討論哪些議題，這段時間華盛頓那邊透露了不少消息，這是他們故意而為之的，「議題設置」也是一種主動權，美國這麼積極地放風，無非就是想告訴外界，中美關係依舊是美方主導，但從當前局勢來看，特朗普在這個問題上，並沒有多少底氣。

圖為2025年10月30日，美國總統特朗普總統在釜山舉行的亞太經合組織峰會期間，會見中國國家主席習近平。（Reuters）

就以一個案例為例。美方宣稱，這次特朗普來華，「中東局勢」是重要議題之一。但很明顯，特朗普在中東搞砸了，陷入了一個不上不下的兩難局面。就在前兩天，伊朗外長阿拉格齊特別訪問中國，對中方交了底，這是他訪華的主要任務之一。交底是為了確保特朗普訪華談及中東局勢，中國不會只聽到美方的一面之詞。僅此一條，特朗普炒作「中東局勢」的效果就要減半。

另外，最新的媒體報道顯示，特朗普匆忙暫停在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的「自由行動」護航任務，並非白宮所言「美伊談判取得重大突破」，而是因為沙特等海灣國家下了禁令，禁止美軍使用本國基地、領空和領土，導致美軍幾乎無法展開行動，只能虎頭蛇尾地結束。這一變故，只會讓中國確認，美國在中東的影響力正在被邊緣化，如果特朗普非要拉着中國談中東局勢，結果只能是自討沒趣。美國拿不出實質性的籌碼，不管是訪問的基調，還是議題的設置，特朗普都不太可能得到自己想要的。

2026年5月7日，圖為特朗普在社交平台發文簡報美軍與伊朗發生衝突事件。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

可以說，特朗普這次訪華的底氣是「虛」的，中方接待他的底氣就是「實」的。《紐約時報》在5月7日發表了一篇文章，直接指出特朗普這次訪問的，是一個「不再仰望美國」的中國。文章作者德雷耶爾（Jacob Dreyer）認為，還在20年前，中國依舊抱着仰望的心態看待美國，自從改革開放以來，中國一直以美國作為自己的參照系；但如今中國看美國的心態，已經從一個「榜樣」，變成了一個「隨時要處理的麻煩」，特朗普在第二任期里，只用了一年多時間，就展示了「失敗」和「幼稚」，在他的帶領下，美國失去了「無可爭議的領導者」地位。相比之下，一個全新的中國正在被世界所接受，以新型能源為中心，以更加先進的大數據和人工智能技術，提供更加完善的公共服務。全世界越來越多的國家，願意接受中國的技術、投資，甚至包括國家治理的理念和方案。以前，中國會把美國總統的來訪，視為「得到世界認可」的象徵，但如今中國是在用自己的實力地位，贏得全球的認可。

2017年11月，特朗普上任後首次訪華並參觀故宮，習近平親自接待。（新華社）

特朗普2017年訪華的時候，外界主要關注的焦點，是中國如何安撫他的野心。其實那個時候，中國已經察覺出，特朗普要在貿易、科技、地緣等方面對中國下手，況且他本人也是藏不住自己所想的。

今年訪華，排面肯定不會遜色於八年前的那次，但是外界更想看的是，這次特朗普手裏到底還有哪些底牌。這次訪華，將會是其他國家觀察特朗普最好的窗口期，他只有將自己所有的底牌都拿出來，才能在中國面前保持住「超級大國總統」的體面。而且，特朗普恐怕很難從中國身上得到想要的，除非他接受中美之間的新的現實，必須付出能夠打動中國的代價，才能換取想要的利益。

中國曾經滿懷誠意，對美國發出了一個「太平洋之約」 。2014年年底習近平在北京會見美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）時談到中美兩國在亞太地區的合作時再次強調，「寬廣的太平洋足夠大，容得下中美兩國」。但而後發生的事情都證明，美國拒絕了。而後，中國再次對美國發出了一個「世界之約」。2021年11月16日習近平同美國時任總統拜登舉行視頻會晤強調「地球足夠大，容得下中美」。不知不覺中，「太平洋之約」升級為「世界之約」。顯然美國還是沒放在眼裏。如今到習近平與特朗普的會晤，再看「地球足夠大，容得下中美」的意涵。

2014年奧巴馬訪華時標誌中美靠近的「瀛台夜話」一度為人津津樂道（Getty Images）

回望這段歷史，這可能是21世紀前半葉最重要的地緣事件，也是「東升西落」最為明顯的一次展示。這次特朗普來則來矣，他能得到體面，這點毫無疑問，但他恐怕得不到里子，更不要奢望一個能幫他扭轉乾坤的「全面協議」。如今的世界，不再是那個一切規則圍繞美國的單極時刻。今時今日，中國平視世界，也平視美國。這是時代的註腳，東風已至，何懼西風凜冽。