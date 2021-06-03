三孩政策│比起中國　美國仍具人口優勢？

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-06-03 19:00

說到一個國家的實力，我們通常都會聚焦於軍事花費、國民生產總值（GDP）等硬指標，然而一個國家的人口概況（demographic profile）對於創造財富、建立國力同樣有着關鍵影響。鑑於國家出生率低迷所導致長遠勞動力不足危機，中國政府近日宣布推出「三孩政策」，催谷內地民眾多生小孩。事實上，低生育率早已是一眾發達國家的「通病」，相對於擁有14億人口的中國，美國在未來更具人口上的優勢。

一個國家若擁有龐大的勞動人口到底有何優勢呢？其一，能擁有充足的軍力，其二，年輕而受良好教育的人口，能為經濟增長提供動力，相對其他國家更有力創造財富。相反，對於勞動力有欠充裕的國家，就可能面臨「槍與牛油」（guns-versus-butter）的抉擇，重則甚至導致社會及政治壓力加劇。

中國上月公布人口普查結果，中國人口從2010年僅增加了5.4%，這是自1953年以來兩次人口普查之間最低的增長率。中國政府數十年都維持人口控制機制，「一孩政策」導致人口萎縮的影響亦開始浮現。過去5年，中國生育率下跌至1.3（每名婦女一生平均生育1.3名孩子），進入全球生育率最低的國家之列。

中國政府推出「三孩政策」，望拯救低迷的生育率，但網民反應似乎不太受落。 （Getty）

而據聯合國數字預計，中國人口會由2017年的13.6億，到2050年下跌至13.6億。另一統計公司則預期，退休年齡人口會從2015年的1.35億，增加至2040年的3.4億。而人口結構萎縮對中國擴張軍事實力，推行一帶一路等大型地緣經濟項目都會構成壓力。

相對而言，美國的人口概況較為樂觀，不論在出生率及來美移民方面，勞動人口規模在未來亦較中國及俄羅斯等主要國際對手理想。美國人口預期會由2017年的3.24億增加至2050年的3.9億。

育兒及教育成本高漲，全球各地年青人都不像上一輩般希望「養兒防老」。（Getty）

即便如此，美國相對中國、俄羅斯及一眾西方盟友，人口結構尚有一定優勢。彭博社分析，美國在未來三十年的人口概況會維持理想狀態，但其傳統盟友並非如此，像日本、德國及多個西歐國家都會面臨嚴峻的人口老化問題，以日本情況尤甚，從而影響「力量倍增器」（force multiplier）的未來實力。

同時，美國若想保持這個預期人口優勢，必然需要在移民政策上保持寬鬆。惟外來移民人口增長，恐怕亦會打破現時的種族勢力平衡，白人與有色人種的比例此消彼長，仇外情緒、白人至上主義、種族政治分裂都會由此滋生。

國際間協力扭轉氣候變化局面、政府推廣「育兒友善」政策，是否有助年青人重拾「傳宗接代」的信心？

美國新移民人口加上移民後代，令美國人口結構維持樂觀。（Getty）

有史以來最低的生育率

其實在冷戰結束、前蘇聯解之後，美國便成為繼中國及印度之後人口第三大國，相比起其他發達國家，生育及移民人口增長較為活躍，總人口及勞動人口都增長速度比其他發國家快。不過，美國去年的人口普查結果顯示，人口增長呈現放緩，正是美國有史以來增速最慢的時期（除了大蕭條期間），生育率亦正穩步下降。

人口增長放緩，跟移民問題也許關係不太大。過去十年的移民淨增長（net immigration）相比之前十年數目相若（2010年代淨增長為大約100萬，跟2000年代相若）。美國的人口自然增長（natural increase，即以總出生數目減以死亡人口數目），在近十年有明顯下降。其中主要的轉變是在出生率之上，嬰兒出生高峰為2007年的為430萬名，而2019年新生嬰兒數目下跌了逾50萬。

社會欠缺對新手父母的福利和支援，無疑是民眾生育意欲低的原因。（Getty）

跟其他發展國家一樣，新一代美國傾向生較少的孩子。在2008年經濟大衰退前的二十年，美國的生育率維持在僅僅過2的水平，即每名美國婦女一生平均生育兩名孩子，但到了2007至2019年，生育率跌至1.7，為美國以史以來最低。

人口學家對於這個在經濟大衰退後出現的轉變感到擔憂，如要順利支撐人口結構，美國生育率需要維持在2.1或以上。經濟憂慮普遍被視為美國人不欲生育的原因，美國社會欠缺對新手父母的福利和支援：美國新手父母並不享有法定的有薪產假，相信是發達國家之中絕無僅有。再者，美國的托兒服務短缺又昂貴，根據美國進步中心（Center for American Progress），托兒服務費用在疫情期間更是激增了47%。

美國的托兒服務昂貴，費用在疫情期間更是激增了47%。（Getty）

氣候變化、文化轉變成不生育的原因？

另外就是在社會文化層面的轉變，正值生育年齡的千禧世代各有人生目標，普遍不太宗教虔誠，也沒有長輩那種及早組織家庭、生兒育女的觀念。何況現今社會已較接受女性「不婚不育」，女性入大學數目不單只超越男性，女性勞動人口也遠高於以往。

近年，全球社會對於氣候問題的關切，以至這一年半的大流行，更是潛移默化地影響了人們的家庭計劃。千禧世代雖然不如上一代般經歷過戰爭，但也不代表他們對生活前景感到樂觀。年青人背負高房租、學債、無物業，連自己的生活空間都沒有時，怎去想像能夠養育孩子？而且全球暖化及污染日益惡化，人類在不久的將來就會面臨糧食不足、氣候威脅等問題，這些也影響了青年們是否想要有下一代。

千禧世代及Z世代更關注社會及氣候問題，希望能確保下一代能在較好的環境下成長，才會生小孩。（Getty）

西方國家的生育年齡成年男女，更是越來越多人會因氣候因素選擇不生小孩。

美國亞利桑那大學今年4月公布的一項調查訪談了24名美國千禧世代及Z世代的青年，部分受訪者認為生兩名以上小孩是自私的，更多受訪者表示會考慮領養而不生育，作為組織家庭的低碳選項。更甚的是，多位受訪者表示因對未來感不明朗而不欲生兒育女；多名受訪者更認為如果把小生命帶到前景堪虞的地球，是一種「道德錯失」，會因此感到愧疚。

上述種種情況大概也可適用於世界上不同地方，正如香港、韓國、歐洲等，青年人都面對着相似的困境。國際間協力扭轉氣候變化局面、政府推廣「育兒友善」政策，是否有助年青人重拾「傳宗接代」的信心？當低生育率問題已在全球廣泛敲響了警號，也許當權者與社會各階層都是時候正視這個問題了。