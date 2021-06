俄羅斯日│專訪駐港總領事：對企業而言香港司法管轄優勢仍強大

撰文: 藺思含 毛詠琪 最後更新日期: 2021-06-12 10:00

6月12日是俄羅斯聯邦的國慶日,每年莫斯科都有盛大典禮舉行,而遠在香港的俄羅斯人也遙相慶賀。《香港01》藉機與俄羅斯駐香港領事館總領事薩基托福(Igor I. Sagitov)接受專訪,請他談談中俄關係、在港俄人以及在港生活感受。 此為與俄羅斯駐港總領事專訪第一篇。

凝聚俄人的俄羅斯日

「在俄羅斯,我們把這一天叫做『俄羅斯日』。」薩基托福介紹道。1990年的這一天,俄羅斯聯邦(史稱蘇俄,全名為俄羅斯蘇維埃社會主義共和國聯邦)在人民代表大會上通過了《俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國國家主權宣言》(Declaration of State Sovereignty of the Russian Soviet Federative Socialist Republic),但直到1992年,6月12日才正式成為法定假日,民眾在這一天得以從工作中抽身慶祝。

在莫斯科,俄羅斯音樂界的藝術家匯聚一堂舉辦音樂會,科學、文學界取得突出成就的人才也會在這一天由總統親自為其頒發國家榮譽。去年,總統普京(Vladimir Putin)更親身參與了升旗儀式。民眾更會在和朋友們度過節日,享受俄羅斯傳統食物和飲品。

雖然疫情阻隔着海外俄人,但不管在香港還是在其他地方,這個節日都團結着俄羅斯人,讓人們在這一天舉行小的家庭聚會、享用傳統食物和飲品。 薩基托福(Igor I. Sagitov)

疫下新挑戰:推動農產品及食品進口

在海外,大使館和領事館通常會組織官方接待活動。但在香港,買俄羅斯食品顯然沒有在家鄉一樣方便,但總領事透露,本港有幾家俄羅斯公司已經在進口俄國食品。「我們希望未來可以幫這些公司進口更多產品,讓他們的產品在香港超市上架,和我們香港的朋友們分享俄羅斯佳肴。」

目前,香港與俄羅斯之間的貿易主要在貴金屬和寶石領域,佔了俄羅斯對港總出口的40%,農產品出口總量雖不及前者大,但增長最為顯著。即使疫情嚴重阻礙了線下商務往來,去年俄羅斯對港農貿產品出口仍然增長了9%。

疫情也為領事館的工作帶來前所未有的挑戰。「所有的旅行都暫停了,沒有(俄羅斯)企業或其他代表團來到香港,這使得我們作為香港政府和俄羅斯國民之間的橋樑的角色變得更加重要,特別在與疫情有關的法規方面。」因此,食品貿易與防疫成為領事館這一年多的重中之重,在香港各政府部門中,領事館與食物及衛生局的合作也變得格外重要。

根據香港入境事務處的數據,在港的俄羅斯人口(包括永久居民以及持有工作和學生簽證的香港居民)只有不到1,600人。疫情期間,由於往俄羅斯的民航全部停飛,領事館還為部分有需要的在港俄人安排了兩班航班進行撤離。

雖然如此,俄羅斯跟香港與中國的緊密交流,也沒因此中斷。

俄羅斯駐港領事館總領事薩基托福(Igor I. Sagitov)接受《香港01》採訪。(受訪者供圖)

「中俄關係正在進入一個新時代」

今年恰好是《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》(FCT)簽署20周年。薩基托福稱,這一條約為兩國發展新的全面夥伴關係和戰略合作關係提供了政治基礎和法律框架,在這一框架下,兩國關係正在進入一個新時代。「我們一直強調,今天中俄這兩個志同道合的國家之間的關係處於最好和最高水平。我們共同支持以聯合國為中心的國際法律框架為基礎的公平和民主的國際關係體系。」

然而,隨着中美關係持續緊張,世界各國和地區都面臨着「百年未有之大變局」的之壓力。作為一向中西文化的橋樑,香港也面臨着這種衝突。被問及在港俄人是否受到中美緊張關係的影響,薩基托福表示,香港政府和不同機構組織了許多活動,以確保在港的外國團體了解到,香港司法管轄方面的優勢,對企業而言仍然非常強大。

不僅是領事館的代表,來自本地、俄羅斯、美國等許多其他國家的專家和學者都出席了這些活動,而薩基托福認為,無論國際環境如何改變,所有香港的所有企業都願意守護這裏的營商氛圍,以確保自身業務與香港一起繼續繁榮。

【閱讀專訪上篇】專訪駐港總領事:香港是個「充滿反差感的城市」