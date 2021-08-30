歐盟碳邊境稅：施壓減排的「貿易武力」？｜碳中和賽跑・二

【碳中和賽跑】首篇文章討論了碳交易市場的現況。設定碳排放權，客觀上會加重本土企業的生產成本。故此，為了保持本土企業在全球化市場的競爭力，和杜絕「碳洩漏」，歐盟7月份便公布了名為「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）的建議書，就是冀填補漏洞的提案，聲稱保證外地國家和本地企業，都能「站在公平起跑線上」共同實現減排目標──然而，原意為實現全球減排初心的政策，為何也會成各國爭相批評的對象？

此為【碳中和賽跑】專題系列的第二篇。



為達到2050年全面碳中和目標，歐盟在7月初提出了「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM，又稱碳邊境稅，carbon border tax）的措施。

歐盟成為全球首個提出碳邊境稅的經濟體。它希望藉此杜絕碳交易市場機制導致的「碳洩漏」問題。（Getty Images）

在歐盟的角度而言，由於現時不是所有國家都有落實碳排放權市場等碳定價機制，若然一國自行推行碳交易機制，難免會加重該國本土企業的生產成本，那對它們相當不公平，且還會讓買家改用其他成本更低的同類外地（通常是未有任何碳定價機制的國家）商品，變相造成「碳洩漏」（carbon leakage）──將原本在本地排放的溫室氣體轉移到外地排放，失去全球碳減排的制度原意。

所以，歐盟認為有必要引入以稅項為本的「調整機制」，規定任何出口至歐盟的*受規範商品都要為其碳含量繳稅；若然出口國本身已有符合標準的碳定價機制，歐盟會按個別情況作出價格減免，務求使外地企業和本地企業都在碳成本方面「站在同一條起跑線」。

受規範商品：根據歐盟委員會建議書，CBAM機制推出初期所覆蓋的規範商品僅包括水泥、肥料、鋼鐵、鋁和進口電力五大類，佔歐盟整體經濟活動碳排放量總額約13%（見上圖）。



鋁材行業是高排放行業，屬歐盟CBAM機制擬議的首輪覆蓋商品。（Getty Images）

暫時來說，觀乎首批正研議納入CBAM之五大類商品的歐盟進出口情況，預計初期受歐盟CBAM機制影響最大的將是俄羅斯、土耳其、烏克蘭、白羅斯、印度、巴西等發展中國家。其中部分國家已表明反對歐盟這一倡議，認為這是歐盟加諸在粗放型產業密集經濟體的「保護主義」貿易壁壘。

「站在弱勢國家的角度來看，它們也許有點被動，尤其是一些比較依賴製造業的新興國家……但從ESG角度來看，（CBAM）對全球實現《巴黎協定》中全球平均升溫於2050年前控制在1.5℃以內的目標，肯定是好的。如果不這樣做，永遠會有些國家為了逃避碳稅，將工業放在一些願意為經濟而犧牲環境的國家。」特許ESG分析員馮健鏗說道。

馮健鏗認為，「碳邊境調整機制」在ESG層面而言，怎樣也是一件好事。（余俊亮攝）

「保護主義」貿易壁壘？

不只發展中國家，連美國、澳洲、日本、韓國等發達工業國，也質疑歐盟CBAM機制是否與公平貿易原則相悖：澳洲貿易部長鄧肯（Dan Tehan）認為，該措施可能違反世貿組織規定：

我們非常擔心CBAM實質上只是一種新的保護主義機制，最終破壞全球自由貿易，並打擊澳洲本土出口商和就業機會。

美國氣候特使克里（John Kerry）過往也曾對碳邊境稅表達過擔憂，認為它應只被作為全球減排的「最後手段」（last resort）：「這確實會對經濟、關係和貿易產生了嚴重影響。」克里接受英媒專訪時說道。他呼籲，歐盟應該等到11月初格拉斯哥氣候峰會（COP26）召開後，與各國領袖深入討論後才謀求行事。

至於韓國產業部長文勝煜則建議歐盟，應將韓國這類已有實施類似歐盟碳排放權交易市場機制的國家，納入免征碳稅對象，避免本土企業遭到「重複監管」。

圖為2021年4月22日，韓國總統文在寅身在青瓦台，通過視像形式出席美國氣候峰會。出現在左方大熒幕中的是美國總統拜登。（AP）

香港地球之友行政總裁洪藹誠博士則對歐盟CBAM機制持觀望態度：「從政策層面上，這似乎想迫一些發展中國家去跟隨（歐盟標準）。其實，各國在《巴黎協定》中已達成一定共識，是要撥錢去支援新興國家的減排工作。」

故此，洪藹誠引述一些海外研究建議，屆時CBAM一旦落實，歐盟可以考慮將從發展中國家收取碳稅所得收入，用作購買發展中國家提供的碳配額，變相推動它們多想辦法以低碳方式完成生產活動，從而將因減排措施而多出的碳配額，放在國際碳交易市場售出──這既可達成不違背減排初心的碳市場循環機制，又可協助發展中國家加速綠化轉型。

洪藹誠認為歐盟現時提出的CBAM機制，在實際操作上仍有完善空間。（香港地球之友提供）

歐盟的重新定位

馮健鏗則認為，過去歐盟在國際舞台上一直被夾在大國中間，這次它或可以用一種新的工具，增強自己的國際話語權：「減排始終是世界語言，它（歐盟）嘗試在此尋覓一個不需要單方面依賴某個國家的位置。」

「歐盟現在肯定已佔據世界減排進程的領先和主導位置。它很早就做了（各種減碳政策），而且還要很認真做。尤其北歐國家，它們的減排意識真的很強。」馮健鏗說道。

歐盟針對氣候變化危機而作出的減排工作，可說是走在世界前沿。（Getty Images）

氣候變化是全球人類面對的共同危機，國際貿易利益固然需被顧及，但只要各國對共同減排的初心保持一致，從這角度來看，歐盟這個碳邊境稅提案，其實不需被過份解讀。

更何況，歐盟亦已率先提出：若然出口國本身已有符合標準的碳定價機制，CBAM就會個別按量調整碳稅率。若然全球主要工業國都採取了類似歐盟碳交易市場的碳定價機制，所謂「碳稅」就不會對其起到作用。

在此情況下，出口國甚至還可將原先將要繳付給歐盟的碳稅支出，透過國內碳排放權配額發放及交易機制，轉化為己國的收入，一樣可以同步促進減排進程和維持經濟增長。

故此，與其執着於CBAM是否「貿易保護主義」的產物，各國倒不如儘快完善國內碳交易市場機制，促成一套國際碳定價標準，最終實現全球共同減排的終極目標。