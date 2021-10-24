「十月大罷工」：工資追不上通脹　寧願不上班？

今年10月初開始，美國各地勞地掀起一波罷工潮，總共超過10萬工人參與或準備參與罷工行動，試圖迫使資方給出更合理、追及通漲的薪酬待遇。是次罷工行動，在網絡上又被稱為「十月大罷工」（Striketober）。

背後反映的全球通脹升溫、工資停滯、工時長等問題同樣困擾英國、德國等歐洲國家 。疫情下各地產能開始復甦，然而，工資問題不但導致工運四起，還導致勞動力短缺危機愈見險峻。



因應美國「十月大罷工」運動，舉例如農業機械企業John Deere、穀物企業家樂氏（Kellogg's）等跨國製造業大廠，還有大型醫療集團、物流企業，分別有上千成萬的工人，因為不滿工資水平、分紅及退休制度等原因，策劃罷工行動，冀促使資方改善勞工條件，罷工範圍涵蓋密歇根州、內布拉斯加州、田納西州、賓夕法尼亞州等州份。

甚至加州荷里活的影視產業員工，也因為不滿資方給予的用餐、輪班及週末假期等工作條件，醞釀罷工，惟在罷工行動前兩日，勞方與資方達成了協議，這場近年來鮮見的荷里活罷工風波，才告平息。

圖為近日農業機械企業John Deere員工罷工場面。（AP）

網絡大動員？

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的數據，美國今年至今已出現了12場超過1000人以上的大規模罷工行動。在Twitter等社交媒體上，「十月大罷工」（#Striketober）的標籤，成為了熱門關鍵詞，獲得了不少網民分享轉貼，包括在網絡享有極高人氣的民主黨左翼眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio Cortez，AOC）。

#Striketober coming in hot 🔥



After years of being underserved and taken for granted - & doubly so during the pandemic - workers are starting to authorize strikes across the country: from @IATSE production workers to @UAW John Deere & @BCTGM Kellogg workers,& many more.



Good.💪🏽 https://t.co/jkgfCfXSwt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 14, 2021

新冠肺炎疫情，一度令歐美各國生產受到嚴重打擊，上百萬勞工生計受到影響。如今製造業、服務業在疫情緩和，生產需求回升之際，各地工會規劃發動罷工活動，抗議各行業工資及待遇過低。在另一方面來看，由於現時正值疫情下產能回復時刻，各地工廠企業的勞動力需求巨大，如此一來，勞方要求改善待遇的話語權也就更大──這解釋了，「十月大罷工」的時機，並非偶然，勞方現時手握的籌碼，比以往更強。

實際上，已有很多大企業為求應對生產需求回升而出現的勞動力短缺，相應提高工資，希望重新吸引勞動力返回工作崗位，但是大多數加薪範圍只集中在低工資的工作崗位。譬如，全球最大電商企業亞馬遜，目前只是提高給予倉務工人每小時最低18美元（視乎州份）的工資，這導致其他工資水平較高的工人抗議，認為亞馬遜應該同樣增加他們的工資。

圖為2019年12月17日，亞馬遜公司的員工於貨倉工作。（AP）

放水下的通漲

疫情下各地央行大量放水，全球供應鏈大混亂，導致糧食及其他日用品價格上漲，通貨膨漲飆升。美國通漲經已攀上超過30年的高位，9月份消費物價指數（CPI）按年升5.4%，為1991年1月以來最高。當地汽油和燃油的價格分別按年升42.1%和42.6%；食品和肉價也錄得雙位數的按年升幅。

在全球通漲的大形勢下，各級工人階層要求加薪、改善待遇的訴求更形急切。更甚的是，製造業等工人工資水平低下，令很多人寧願不上班：因為他們所得收入，根本不能讓他們得到應有生活保障，又或者疫情原因導致他們身心受到影響，覺得壓抑太久，積累不安情緒，不想工作。

在全球通漲的大形勢下，各級工人階層要求加薪、改善待遇的訴求更形急切。（Getty Images）

不只在美國，英國、德國等歐洲國家在疫情這兩年以來，也多次發生規模大大小小的工會運動。

譬如德國，在這個10月，當地主要建造業工會IG Bau曾代表工會內約89萬名工人，要求資方將工資水平提高5.3%。最後，經過勞資雙方談判，IG Bau同意來年工資水平提高3.3%；到了2023年再提高2%。今年9月，德國全國通漲率達4.1%，為29年來最高位。

工資收入追不到通貨膨漲，這也是為何疫情這兩年以來，歐美工會運動日益盛行的另一主因之一。而且，每次的規模愈來愈大，參與人數愈來愈多。

不過需要留意的是，工資水平也是通貨膨漲中期維持漲幅的一個指標。因此，聯儲局、英倫銀行、歐洲央行等皆密切關注所在地區的通漲預期和工資走勢，維持適當平衡，以免政策偏差而導致增長不合理的結果，為充滿變數的經濟和就業市場增添另一層不明朗風險。