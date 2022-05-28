被困「月經小屋」的尼泊爾女孩：污名與歧視文化誰來改寫？

那間荒廢、幽暗的小屋曾經是尼泊爾14歲女孩馬利加（Manika）的惡夢。女性每月來月經是最自然不過的事，但對馬利加和很多偏遠山區的尼泊爾女孩來說，每次來經就要被獨自困在可怕的「月經小屋」，惶恐度日。

今日為世界月經衛生日，國際培幼會期望透過與大眾分享兩個尼泊爾女孩的月經故事，讓更多人參與月經平權的行動，改變當地的月經文化。

撰文、圖片：培幼會



「每晚我都害怕會活不到清晨，一個不慎就會被毒蛇和昆蟲咬到，更有可能被醉漢闖進來強姦。」小屋簡陋破爛，甚至沒有完好的門窗，令席地而睡的馬利加走終日提心吊膽。

月經污名將女性地位推到「最低賤位置」

受當地傳統文化影響，尼泊爾人對月經產生恐懼、厭惡與歧視。他們認為月經是「不潔的」，並會冒犯到神明，帶來厄運；於是他們除了要來經的女性在空洞的小木屋隔離外，更勒令她們在經期間不准接觸神聖的水源、家中男性成員，也不可吃喝如牛奶之類的食物，因為這樣會導致牲畜被詛咒而病死。

尼泊爾人相信來經女孩會激怒掌管水源的神明，令家族受詛咒，因此女孩在月經期間不能接觸自來水。

月經污名將女性的地位在重男輕女的文化中推到最低賤的位置。即使女孩遇上甚麼月經問題，也不敢提出，就連在學校裡，月經也是個禁忌話題，校方根本不會為女生提供生殖教育課，因此女孩對月經健康及保健知識相當貧乏。

貧窮及疫情令月經問題雪上加霜

種種「月經羞辱」已令女孩苦不堪言，她們還要面對「月經貧窮」的問題。尼泊爾的衛生巾非常昂貴，一包五片質量較好的衛生巾索價約港幣$13元，以一個生理週期用量約三包來計算，一個女生購買衛生巾的花費相等於一個貧窮家庭一日收入（約港幣$39元）。

新冠肺炎疫情亦令女孩的月經衛生情況加劇惡化。近年，在各組織積極推動下，當地政府開始關注女孩月經需要，並在學校派發免費衛生巾；現在卻因為停課，女孩又再失去得到衛生用品的途徑。另因封城及貨運受阻，衛生巾價格進一步上揚，試問活在貧困的女孩如何應對處境？

月經小屋空間細小，女孩連站起來的空間也沒有，令人難以想像如何在裡面待上幾天時間。

物資援助與教育並行才是出路

為應對「月經羞辱」及「月經貧窮」的問題，國際培幼會於當地學校設立供女孩來經時休息、學習月經衛生知識及領取衛生用品的房間，並提供工作坊讓女孩學習製作可重用衛生巾，並了解月經知識，提升她們對自身權益的認知。

培幼會相信單單向女孩提供物資援助並不足夠，我們必須教育女孩、男孩、家長以及社區，讓月經不再被標籤為可怕的事物，使女孩得到公平和友善的對待，才能長遠地改變歧視文化。

抛開枷鎖 一個女孩帶來社區文化的改變

教育的影響可以來得很快！同樣來自尼泊爾山區的14歲女孩帕蒂加（Pratika）去年從培幼會的工作坊中學會了製作可重用衛生巾，也明白了女孩不應因月經而受到不公平對待。她決心從身邊的家人和朋友着手，希望可改變她居住社區的月經文化。

帕蒂加很高興自己對月經的想法可以令身邊的朋友受惠。

為此，帕蒂加抛開枷鎖，在朋友和家人間開始談論月經話題，並與朋友分享可重用衛生巾的製作方法，又與父親建議停用月經小屋。當中，她父親的反應讓她大吃一驚！帕蒂加的父親明白到他對月經的標籤令女兒難受，除了立即停用月經小屋，更主動參加學校的委員會，向校方和其他家長分享他的領悟和做法。

現時，社區中很多家長已經仿傚帕蒂加父親，將月經小屋改為養牲畜的柵欄，雖然有不少家長仍要求女兒在別的房間隔離，但對改善「月經羞辱」問題總算踏出一大步！

月經小屋距離女孩的家有一段距離，小屋通常沒有門窗，也沒有保暖的裝置，女孩遇上危險也難以求助。過往就曾有女孩因失溫、被野生動物攻擊等原因死亡。

文化不可能在一時三刻中徹底改變，但通過教育和一層層推展的影響力，帕蒂加的決心造就了社區月經新文化。培幼會盼望大眾可繼續支持我們在尼泊爾的月經支援及教育工作，讓更多女孩脫離月經污名，從小屋中走出來，邁向精彩人生。

現在您也可以捐款支持國際培幼會的「愛‧女孩」基金，為女孩提供可循環再用衛生巾及清潔水源，並支持舉辦講座及促進學校及政府之間的討論，推廣月經衛生教育，改變社區文化，一起創造無憂的經期！