英國HPI新簽證計劃　搶佔國際人才背後的「脫歐困境」？

自英國脫歐以來，英國政府積極招攬全球人才，周一（30日）更宣布推出新工作簽證「高潛力人士」（High-potential individual，HPI）計劃，過去5年內於全球50大頂級學府畢業生可以申請為期兩年的工作簽證，當中個別年份包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學。從表面上來看，英國當前對藍領階層的需求理應更為殷切，那麼為何這次卻推出針對高質素人才的計劃？



這一最新的HPI計劃，旨在吸引全球頂尖大學專才，合資格申請人毋須提前獲英國公司取錄也可申請，家人可以同行。學士畢業生可申請2年工作簽證，博士生則為期3年，工作一段時間後可申請延長簽證。簽證費至少715英鎊（約7,089港元），如帶同家人，須至少有1,270英鎊（約12,395港元）資產證明。此外，申請人另需支付英國NHS醫療附加費，申請人亦須通過安全和犯罪審查，英語程度達到IELTS B1水平。

成功申請者可在英國從事大多數的工作，亦可以自僱創業、與合資格的伴侶和孩子在英國生活、從事志願工作，自由出國旅遊並返回英國等，惟不能申請大多數公共福利或國家養老金，也不能從事職業運動員及申請在英國永久定居。

彭黛玲表示，HPI計劃看重的是個人能力，而非出生於何地。(AP)

英國內政部表示，這項計劃將吸引「最聰明和最優秀」且事業剛剛起步的人才。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示：「這一新簽證途徑讓人振奮，我為能推出它而感到自豪。這是國家以積分為基礎的移民系統一部分，我們看重的是個人能力，而非出生於何地。」

「此一簽證途徑意味着，英國將發展成為一個世界領先的創新、創意和創業中心。」英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）補充說：「我們希望今天就在這裏開始建立起明日的企業，這就是我呼籲學生們利用這個難得的好機會在英國開拓職業生涯的原因。」

在HPI簽證計劃出台之前，英國已於2019年9月對國際學生恢復畢業生兩年工作簽證（PSW），允許在英留學生畢業後留在英國兩年尋找工作機會，讓國際學生在英國尋求職業發展。

英國近年積極吸引高質人才，2019年9月亦對國際學生恢復畢業生兩年工作簽證（PSW）。(AP)

申請資格與要求



簽證申請人必須滿足的一個條件是：畢業那年所就讀大學必須在以下三個高校排名榜的任何兩個中名列前50名，分別是：《泰晤士報》高等教育世界大學排名（ Times Higher Education World University Rankings）、QS世界大學排名榜（Quacquarelli Symonds World University Rankings）和世界大學學術排名（The Academic Ranking of World Universities）。



英國政府在官網上公布的2021年合格大學名單中，有包括哈佛、耶魯和麻省理工學院在內的20所美國大學；在亞洲的大學包括清華大學、北京大學、香港大學、香港中文大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、日本東京大學、京都大學。



全國職位空缺逾131萬 藍領佔最多

HPI計劃吸引來自全球的高質人才，惟沒有明顯的針對性，開放給各個範疇背景的頂尖大學畢業生參與，其主要目的相信是希望他們前往英國創業及發展事業，從而促進脫歐後的國內經濟，並適度補充一下勞動人口。

據英國國家統計局（Office for National Statistics）4月公布的數據顯示，英國去年11月至今年1月期間，全國失業率由前一季的4.1%回落至3.9%，就業率則按季升0.1%至75.6%，數字反映英國就業情況有所改善；全國的職位空缺數量則仍多達131.8萬個，空缺數量創下新高，按季大增10.5萬個空缺，反映英國對勞動力需求很大。

英國4月份的職位空缺數量多達131.8萬個。(Getty)

英國招聘與就業聯合會（Recruitment & Employment Confederation，REC）的最新調查則指出，英國全職員工的起薪點創下該調查逾24年來的最大增幅，臨時工時薪增幅雖然相比去年創下的紀錄較低，惟仍有所增長。該組織表示，從最新的數據中可清楚反映，英國勞動力和技能短缺正在推動通脹。

REC又指，造成英國求職者數量減少主要有幾個原因，包括新冠疫情影響、俄烏戰爭引發的不確定性、英國失業率普遍較低、歐盟國家勞動力減少及人力需求強勁等。目前，當地就業市場最佳的城市包括倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、布里斯托和利茲。

去年10月，英國曾高薪招聘貨車司機，人工甚至與當地律師相若。(Getty)

其實，英國的職位空缺在疫情期間一直十分緊張。去年10月，當地媒體經已指出，為了解決工作人員不足的問題，許多公司已開出高價聘請藍領工人，例如林肯郡（Lincolnshire）一家農場招聘採摘西蘭花的工人，一個小時的薪水最高可以達到30英鎊（約296港元），粗略估計一年就可以賺到6.24萬鎊（約61.6萬港元）。運輸大臣夏博思（Grant Shapps）更指，曾聽說有大型奶製品公司開出7.8萬鎊薪金招聘司機，幾乎跟英國普通律師一年人工睇齊。

除了重型貨車司機及農場工人外，英國還有許多行業都需要大批人才，包括護理員、廚師、小學教師、金屬工、清潔工、銷售助理等，相關空缺數目介乎2.3萬至5.5萬個。

脫歐不僅令英國失去歐盟的勞動人口，還使得不少英人外流歐盟國家。(Getty)

脫歐後英人也移民？

的確，從當前英國勞動人口空缺來看，藍領階層的人手應是最急切需要補充的。然而，英國近年面對諸如脫歐、新冠疫情、當前的國際人才爭奪等眾多因素，國內的經濟前景變得不太明朗，故同時希望吸引更多的高學歷人才前來，既可進一步鞏固自家人才庫，亦可以幫助國家推動創新、創業，促進當地經濟發展。

除了上述HPI和PSW兩項簽證計劃外，疫情下英國大學亦吸引了更多國際留學生。據高等教育統計局（Higher Education Statistics Agency）發布的最新數據顯示，2020年至21年學年共有605,130名國際學生入學，較前一學年同比增長近 9%，並延續了過去五年英國高等教育的穩定增長趨勢。

英國積極吸引高質人才的箇中原因或許與脫歐密切相關，脫歐後當地不僅流失了數十萬主要來自東歐的歐盟勞動人口，英國還面臨大量曾受高等教育的本地人才外流歐盟的情況。

英國的HPI計劃或加劇全球人才爭奪的情況？(Getty)

據牛津大學柏林研究合作夥伴與柏林 WZB 社會科學中心之間的開創性聯合研究，英國脫歐引發了移民決策的重大變化。該研究指出，英國正面臨着受過高等教育的英國公民的潛在人才流失情況，他們部份傾向在歐洲大陸發展，也即是留在歐盟之內。據經合組織和歐盟統計局的數據，與脫歐前的數字相比，由英國到歐盟國家的移民人口增加了約30%，獲得歐盟成員國護照的英國公民數量在整個歐洲大陸增加了500%以上，在德國更超過 2000%。

這項研究顯示，獲得歐盟成員國護照的英國公民數量證明，越來越多的英國移民正在做出長期移民決定，以保護自己免受英國退歐的一些負面影響。負責研究的Daniel Auer認為，自 2015 年英國退歐公投宣布以來，英國到歐盟的移民和歸化已發生了巨大變化。

按2020年的數字顯示，逾49.7萬在歐盟的英國人獲得了英國脫歐後的居留身份，但這或許無法說明全部情況，因居住在許多歐盟國家的英國人沒有義務申請英國退歐後的居留權允許，估計真實的人數或更多。

由於高質素人才較低技術勞動人口難獲得，加上國際社會現時對相關的人才求才若渴，競爭想必激烈，故英國此時推出HPI計劃實不難理解，但單憑就讀大學排名而受青睞的「人才」到達當地是否謀求到理想工作，或獲享創業上的支持又是別話了。