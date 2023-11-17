逾170萬阿富汗人遭巴基斯坦驅逐　西方國家對此困境難辭其咎？

11月1日，巴基斯坦開始在全國範圍內開展行動，驅逐其認為非法居住在該國的170多萬阿富汗人。據估計，現在每日有1 萬人返回阿富汗。



巴基斯坦表示，驅逐行動旨在減少駐紮在阿富汗的塔利班戰士跨境入侵。但更有可能的是，臨時軍政府屈服於該國圍繞通貨膨脹、住房短缺和生活成本壓力的民粹主義政治。



作者：澳洲國立大學博士生Susan Hutchinson



在2021年8月塔利班重新掌權阿富汗之前，已經有100多萬阿富汗人居住在巴基斯坦。但聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）一直無法處理自那時起逃往巴基斯坦的約60萬至80萬阿富汗人。據估計，巴基斯坦境內只有約三分之一的阿富汗難民在難民機構登記。

巴基斯坦境內阿富汗人的證件情況差異很大。有些人入境時沒有簽證和護照。有些人持簽證入境，但一直在無限期地等待續簽，還有些人的簽證已經過期。

難民署將大部分難民登記工作分包給了巴基斯坦的其他組織。通常，向當地仲介付款是難民獲得預約的唯一途徑。這完全不合理，因為澳洲等國要求難民署對難民進行登記，以便優先處理。

自11月初以來，巴基斯坦已在全國範圍內驅逐170多萬阿富汗人。(Reuters)

許多難民要經過漫長的等待才能獲得登記，被正式承認為難民，然後獲得身份證，更不用說被轉介到其他國家重新安置了。住所、食物和醫療援助甚至都不在考慮之列。

難民身份證件甚至不足以保護人們不被驅逐出境。有報告稱，員警拘留並威脅持有有效巴基斯坦簽證的人。社運人士告訴我員警撕毀有效簽證和阿富汗護照的事件。

許多阿富汗人已經申請在北約領導的維護阿富汗安全部隊的成員國，如美國、加拿大、澳洲和歐盟國家重新定居。但是，隨着世界將目光轉向其他衝突，這些國家對阿富汗難民的承諾大大落空。據估計，自2021年8月以來，全球僅有20萬阿富汗人得到重新安置。

許多滯留巴基斯坦的阿富汗難民，需要經過漫長的等待才能獲得登記。(Reuters)

為阿富汗人批准的簽證寥寥無幾

人權觀察（Human Rights Watch）還強調，阿富汗難民在美國、英國、德國、澳洲和其他歐盟國家等重新安置國的簽證審批時間慢得不合理。該組織說，這對婦女和女孩來說尤其如此：

阿富汗婦女和女孩在獲得庇護方面往往面臨更大的障礙，因為目的地國家往往優先援助那些為其軍事行動做出貢獻的阿富汗人——絕大多數是男性。

自塔利班重新掌權以來，只有12,200名阿富汗申請人獲得了進入澳洲的人道主義簽證。在2022年聯邦大選競選期間，工黨承諾將難民和人道主義收容總人數增加到每年27,000人，但這並沒有實現。

澳洲還承諾，從2021年到2026年，會為阿富汗人提供 26,500 個人道主義名額和5,000個家庭名額。

然而，自2021年8月以來收到的18.9萬份申請中，仍有超過14.7萬名阿富汗申請者在排隊等待處理。今年早些時候，內政部悄悄地將人權捍衛者從優先處理阿富汗簽證的群體名單中刪除。

婦女和女童的悲慘處境

美國前總統小布殊（George W. Bush）在本世紀初曾說，美國前往阿富汗是為了解放該國的婦女，但現在這些婦女已被遺忘。

今天，阿富汗仍然處於世界上最嚴峻的人道主義危機之中。

聯合國描述了塔利班統治下的性別隔離制度，婦女被禁止參與家庭以外的任何公共生活、教育或經濟活動。

由於不允許婦女外出求醫，不允許女醫生工作，也不允許男醫生治療女病人，嬰兒和產婦死亡率急劇上升。

從事婦女教育和其他婦女權利工作的非政府組織領導人繼續失蹤。勇敢上街抗議的婦女遭到毆打。記者因報導此類問題而經常遭到拘留。

在當前塔利班的統治下，阿富泙婦女被禁止參與家庭以外的任何公共生活、教育或經濟活動。(Reuters)

去年，聯合國婦女和平與人道主義基金啟動了一項新計畫，專門支持世界各地的女性人權維護者。然而，我聽說這個項目現在面臨着1,400萬美元的資金缺口。

該基金向一些阿富汗婦女人權維護者提供小額贈款，以資助她們正在進行的宣傳工作，並在她們的生命受到威脅時幫助她們重新安置或逃離。通常情況下，這些婦女需要這筆錢來支付高昂的簽證延期費用，以便在巴基斯坦逗留，或者在獲得其他地方的重新安置後支付出境許可費用，以便離開巴基斯坦。

如果澳洲和美國等國能夠幫助彌補這一缺口，那麼將有更多的婦女能夠獲得這些補助金，並能夠逃離極端的安全風險。

筆者認為，西方各國對於阿富汗人的困境難辭其咎。(Reuters)

生活在困境中的阿富汗人現在該怎麼辦？

西方國家必須信守承諾，及時處理阿富汗人的難民簽證申請。

澳洲拒絕向目前在阿富汗的人發放難民簽證。然而，澳洲政府仍在花費數年時間來處理符合多項優先處理標準的境外高危人員的申請。這些人逃到了巴基斯坦和伊朗等國，由於處理時間過長，現在正被驅逐出境。

同樣，有資格申請美國特別移民簽證的阿富汗人也可能要等待數年。即使他們得到了美國駐伊斯蘭馬巴德大使館的預約，也不能保證何時能被送往美國。

這些時間表必須改變。在全球範圍內，較貧窮的國家作為絕大多數難民的收容國，肩負著沉重的負擔。巴基斯坦現在正在驅逐阿富汗人。收容了 300 多萬阿富汗難民的伊朗可能很快也會這樣做。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。