【中美貿易戰】兩大經濟體對撼　貿易協議將如何反傳統？

中美貿易戰的「休戰期」已過去一大半。繼早前雙方在北京召開副部長級談判後，中國國務院副總理劉鶴月底將到訪美國，進一步磋商貿易問題。 世界最大兩個經濟體交鋒，勢將牽連甚廣。如今中美經濟也有放緩跡象，貿易戰帶來的打擊逐漸浮現。外界憧憬兩國順利達成貿易協議，安撫市場波動情緒，不過坊間也預期這份尚未成型的協議會一反傳統，跟以往其他貿易協議都不一樣，包括可能規定簽署國要採購特定產品等。

美國對中國徵收關稅，是為要迫使中方改變其貿易、補貼和知識產權措施。不過即使兩國達成貿易協議，美國未必會即時取消徵稅。華府從未公布表示願意撤銷徵稅，白宮官員亦多次批評北京過往未能信守承諾，實行自由市場改革，因而要求定期進行合規審查。

情況就如華府對外國實體實施財政制裁，向所屬政府施壓，要求對方在行為或政策上作出改變。通常只會在財政部核實有關改變後，才會撤銷制裁。例如財政部表示，會在俄羅斯寡頭歐柏嘉（Oleg Deripaska）減持俄羅斯鋁業公司（Rusal）股份並放棄對公司的控制權後，解除制裁。

中美貿易：美國總統特朗普與中國國家主席習近平12月1日在阿根廷會面後，前者曾表示中國願意買入大量美國大豆，又指北京方面將會削減對進口美國汽車徵收關稅。（美聯社）

貿易協議反傳統 要「加碼」採購商品

傳統的自由貿易協議目標在於降低簽署國之間的貿易壁壘。假設各方都遵守協議條款，自由貿易區內的貿易和出口活動都有所增長。

在一般情況下，貿易協議都不會規定簽署國要採購特定產品，而這正是中美貿易談判中與別不同之處。

據知情人士透露，中國提出額外採購美國服務和商品，包括大豆和能源產品。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）曾在2018年12月時指，北京願意從華盛頓額外購入價值1.2萬億美元（約9.4萬億港元）的商品。而彭博社（Bloomberg）周五（18日）亦報道指，中方提出大量購入美國商品，將會在2024年前消除美國對中國貿易逆差。

經濟學家卻質疑，要大幅減少貿易逆差絕非易事，因為美國強勁的經濟和消費支出代表入口需求正在增長。2017年，美國對中國貿易逆差達3750億美元（約2.94萬億港元），估計2018年的數字將會超越此金額，確實數字仍有待美國人口普查局（US Census Bureau）公布。

中美貿易：兩國元首在阿根廷會面後，雙方同意停止互徵新關稅，願意進行貿易談判，爭取在90日內達成協議。（路透社）

有冤何路訴？ 仲裁機制未決

很多自由貿易協議都設有調解機制，解決國與國之間，或是私人投資者與政府之間的紛爭。仲裁小組如法庭般運作，聽取雙方陳述後作出判決。例如加拿大曾向北美自由貿易協定（NAFTA）轄下的仲裁小組提出申訴，指美國對軟木木材實施不公的反傾銷稅。根據協議，如墨西哥未能實施有效勞工改革，美國和加拿大亦可透過仲裁處理有關問題。

現時仍未知中美貿易協議會否包含類似的仲裁機制。由於兩國為世界貿易組織（WTO）成員國，中美仍可就貿易問題向世貿提出申訴。不過申訴需時較長，國家亦很容易就可以忽視裁決結果，美國也因此批評世貿無力阻止中國在貿易上的不公政策。

大部分貿易協議亦設有終止條款，容許簽署國退出協議。惟美國從未退出過同類協議。特朗普在談判NAFTA期間，曾多次揚言退出協議，但有議員和法律專家就質疑，在美國憲法下，必須得到國會同意方可退出協議，總統無權單獨做有關決定。

（路透社）