中美貿易戰波及全球　日本通商白皮書草案發出警告

日本媒體周三（5日）報道，日本經濟產業省在2019年的《通商白皮書》草案中，對全球日益加劇的貿易保護主義表示嚴重擔憂。草案指出，中美對立有可能使第三國的貿易和產業出現混亂。

《日經新聞》報道，日本政府計劃7月把《通商白皮書》交由內閣會議敲定，現在先披露框架草案，對於目前的情況，草案指「保護主義加劇，多邊貿易體制有可能陷入功能不健全」。

草案引述世界貿易組織（WTO）數據指，受到進口限制的貿易額不斷上升，尤其是二十國集團（G20）作為進口限制對象的貿易額，在2017年10月至2018年5月約為740億美元，但到了2018年5月至10月，變成約4,810億美元，增加至約6倍。

報道指，貿易限制措施的擴大，拉低全球整體的經濟增長。經濟合作與發展組織（OECD）的推算顯示，如果中美歐的貿易成本因關稅負擔增加等而上升10%，全球的國內生產總值（GDP）將拉低1.4%。草案強調，貿易限制也會反過來給發動貿易戰的國家造成打擊，呼籲各國克制。

草案並指出，中美兩國啟動加徵關稅會「波及到第三國，有可能扭曲市場」。草案舉例表示，由於美國對進口鋼鐵加徵25％關稅，失去出口市場的土耳其和俄羅斯等國的鋼鐵產品會改到歐盟市場，結果令歐盟要啟動緊急進口限制。

（日經新聞）