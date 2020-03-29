中國與歐盟等WTO成員　同意建立臨時上訴仲裁安排

中國、歐盟與其他14個世界貿易組織（WTO）成員3月27日就在WTO建立多方臨時上訴仲裁機制達成一致意見。成員國或地區貿易部長24日在瑞士達沃斯聯合聲明。

世貿上訴機構（Appellate Body）工作處於癱瘓狀態，緣於美國過去2年持續阻撓成員遴選。WTO在2019年12月10日宣布，由於改進上訴機構草案並未通過，它會正式2019年12月11日起停擺。

美國阻撓世界貿易組織上訴機構成員委任，導致世貿成員在貿易糾紛方面的上訴無人處理。圖為2019年12月11日位於瑞士日內瓦的世界貿易組織總部。（AP）

世貿上訴機構作用有如國際貿易的「最高法院」，機構本應有7名成員，每人任期4年。機構最少要有3人才可受理上訴。然而現時僅有的3名成員中有2人任期2019年12月結束，導致機構無法處理相關工作。現時世貿仍有一個貿易專家小組進行初步的調查，但世貿成員不能對世貿裁決進行上訴。

根據相關國家或地區同意的、暫時的安排，未來3個月會有10名仲裁員組成小組，當中3人會被選出並被指派受理上訴個案。

有份在3月27日簽核聲明的國家或地區，包括澳洲、巴西、中國、香港、哥倫比亞（Colombia）、哥斯達黎加（Costa Rica）、危地馬拉（Guatemala）、墨西哥、新西蘭、新加坡、烏拉圭（Uruguay）及瑞士。