【油價暴跌】生產過剩儲備爆滿　美國原有機制無法阻止油價插水

美國5月期油4月20日跌至負數創歷史新低，意味油公司需要「付錢給買家」好讓自己的原油脫手，景象前所未有。美國本來擁有機制防止類似的情況發生，但因各種理由無法運作。

油價暴跌：特朗普4月20日白宮記者會上，表示會購買7,500萬桶原油作為儲備，以支持石油企業運作。（Reuters）

美國5月期油收市報負37.63美元，打破1986年10美元的紀錄，跌至歷史新低之餘，更是首次出現「賣家付錢買家」景象。這意味美國原油生產嚴重過剩，能源市場可能陷入衰退，迫使企業破產。

石油儲備幾乎爆滿

自1970年代的石油危機以後，美國建立石油儲備機制，防止原油供應衝擊市場。石油儲備原意是防止原油供應中斷，但同時亦有儲備過多石油，穩定油價的作用。

自特朗普上任後大力推動能源產業，美國原油生產大增，在2019年每日可生產1,900萬桶創歷史新高，幾乎所有儲油設施均已飽和，美國正把多餘石油賣到其他國家去。

踏入2020年，受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）衝擊，工業生產及運輸停頓，燃料需求大降，導致美國生產過剩的問題一下子暴露出來。石油輸出國家組織（OPEC）雖與俄羅斯等國達成協議大幅度減產，但協議要待5月才執行，造成漏洞。市場無法在今天消耗過多的燃料，導致油價格急劇下挫。

油價暴跌：攝於4月20日，美國加州信號山一個油井採油設施。（Getty）

特朗普（Donald Trump）已宣布將收購7,500萬桶原油作戰略石油儲備，又不排除禁止進口沙特石油。但美媒《政客》（Politico）引述與白宮會晤的業內人士表示，官員曾向沙特保證，聯邦政府不會直接支援美國石油和天然氣公司，而是會允許市場自然推動減產石油。

《華爾街日報》報道，共載有4,000萬桶原油的20架油輪正從沙特前往美國途中。油輪是在3月至4月初，沙特宣布增產石油引發油價戰期間先後出發。除非其他國家在油輪抵達美國前購買它們，否則將進一步美國石油儲備構成壓力。

外界分析指出，美國能源企業將迎來一陣倒閉潮，除非全球石油需求反彈，否則短期內行業將難以恢復。