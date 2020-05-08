【新冠肺炎】Neiman Marcus申請破產保護　敲響美國百貨公司喪鐘

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致全球經濟陷於水深火熱之中，零售市場步進寒冬。除了網絡零售商店能夠倖免於難，其他實體商店一一墮進無底深淵。美國大型百貨公司尼曼馬庫斯（Neiman Marcus）5月7日申請破產保護，敲響業界的喪鐘。原本已經不斷掙扎求存的百貨公司，或會成為世代巨輪的另一個遺物。

負債不敵疫症 申請破產保護

1907年創辦的Neiman Marcus於德克薩斯州申請破產保護。公司於全國擁有43間分店和23間特價店，集團旗下在紐約亦有兩間伯格多夫－古德曼百貨公司（Bergdorf Goodman）。受到疫情影響，全線門市暫停營業，為公司帶來沉重壓力。

Neiman Marcus淪落至此卻並非全部歸因於疫情。公司現有債務高達48億美元，主要源於私募股權公司的槓桿收購。信貸評級公司穆迪（Moody's）曾指，Neiman Marcus的債務水平已經達到「不可持續的水平」。加上公司一直未能適應新時代的網購潮流，造成今天無以為繼的局面。

圖為2019年11月22日，美國賓夕法尼亞州一間尼曼馬庫斯百貨公司有工人運送貨物。（路透社）

業界龍頭苦尋去路「再出發」

Neiman Marcus曾經是奢華的象徵，各大百貨公司也曾雄霸美國零售市場。不過當時代巨輪遇到世紀疫症，業界龍頭亦要紛紛尋找生存出路。洛德－泰勒（Lord & Taylor）的母公司宣布即時裁走管理層，並暫停向供應商付款。梅西（Macy's）也延長商品和服務付款期限。彭尼（J.C. Penny）亦正在探討重組選項，甚至有機會申請破產保護。

連公認最穩健的諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）4月也表示，如果實體店持續暫停營業，公司將面臨經濟困難。擁有116間分店的諾德斯特龍最近宣布計劃關閉其中16間，行政總裁埃里克（Erik Nordstrom）和品牌總監目前暫停受薪六個月。面對財政壓力，公司被迫於最後關頭透過電郵通知供應商取消訂單。

圖為5月1日，美國德克薩斯州一間暫停營業的梅西百貨公司外有保安員巡邏。（路透社）

打響汰弱留強生存戰

服裝和配件3月的銷量大跌超過一半，4月的情況相信更加慘烈。早秋系列取消訂單數目增加，有品牌指，貨物運送到倉庫後竟然被退回，零售商延遲付款，迫使品牌要跟自己的製造商和業主等談判周旋。麥肯錫諮詢公司（McKinsey）形容，情況如同「批發達爾文主義」（wholesale Darwinism）。

尚未見到曙光之際，百貨公司理應要為第四季的零售高峰做好準備，開始下訂單。福里斯特研究公司（Forrester）零售分析師科達利（Forrester）卻指，「部份人甚至沒有錢下第四季的訂單，或要被迫取消第四季的訂單。」各大百貨公司流動資金大減，有分析估計，Macy's只得四個月的流動資金。

百貨公司急需資金捱過停業的難關，不過當店舖重開，甚至要投資更多現金贏回銷售額，銀行卻只會將資金投放值得拯救的企業。投資銀行PJ Solomon董事總經理萊昂哈特（Cathy Leonhardt）指，「最好和最有前景的企業將會生存下來，之後甚至會更加蓬勃。不過如果是處於邊緣的企業，將會更加困難取得必要資金生存。」病毒的血腥味道早已蔓延到零售市場。