【美股】疫苗研發現曙光　重啟經濟有望　道指升逾900點

新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗研發取得進展，加上各國陸續解封料進一步刺激燃料需求，推動油價上升，美股周一（18日）開巿後持續造好，航空及相關股份均告反彈。

道瓊斯工業平均指數收巿報24597.37點，升911.95點或3.85%；標普500指數收報2953.91點，升90.21點或3.15%；納斯達克數收報9234.83點，升220.27點或2.44%。

美國生物科技公司Moderna宣布，新型冠狀病毒（COVID-19）初步人體疫苗1期臨床試驗取得「積極中期結果」，45個參與者全數成功產出抗體，預計7月開始最終階段的疫苗試驗；受消息刺激，股價收報86.3美元，升幅達29.4%。

美國總統特朗普再次敦促重啟經濟，「讓我們的國家重新啟動」，美國更多地區重新開放；而歐洲多個國家也宣布將解除申根地區旅遊限制，加強了市場對發達經濟體解封的期待。

聯合航空股價收報24.13美元，升幅達21.13%；達美航空報21.86美元，升13.91%；西南航空報27.09美元，升13.49%；美國航空報9.87美元，升9.18%。油價上升連帶油股造好，埃克森美孚收報45.34美元，升7.95%；雪佛龍報92.55美元，升5.33%。

鮑威爾料下半年經濟復蘇

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，央行仍可以做更多的工作來減輕新冠病毒疫情對經濟的影響，並預計下半年經濟可能復蘇。他說：「假設不會爆發第二波冠狀病毒疫情，那麼，我認為到今年下半年，美國經濟就會穩定復甦。我們已經做了所能做的，但我要說的是，距離彈藥耗盡的地步仍遠。」

他又透露，聯儲局將維持利率在接近零的水平，直至經濟重回正軌。

紐約市計劃6月上旬首階段重啟經濟

另外，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周一（18日）表示，計劃在6月上旬啟動首階段重啟經濟計劃，准許建築地盤復工，零售店鋪亦會在有限制情況下重開。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）亦指出，紐約州西部地區如水牛城等，符合放寬封鎖的條件，可以重啟經濟活動。