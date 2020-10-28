【美股】華爾街股市個別發展　標普表現猶如過山車

美股三大指數在10月27日個別發展，受到當地的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案不斷上升，拖累投資者情緒，其中標普500指數全日大幅上落。

道指收市報27463.19點，跌222.19點，跌幅0.80%；納指報11431.35點，升72.41點，升幅0.64%；標普500指數報3390.68點，跌10.29點，跌幅0.30%。

微軟的季度表現好過預期，帶動股價升1.51%；疫情亦導致民眾繼續留在家中，刺激電子商貿平台的股價向好，亞馬遜（Amazon）及Shopify分別升1.51%及4.36%；網上通訊軟件Zoom則升4.09%。

航空股全線向下，美國航空下挫4.8%，聯合和達美航空則分別跌3%以上。另外藥廠禮來公司（Eli Lilly and Co.）則因為開發針對新型冠狀病毒疫苗的成本增加，再加上抗體實驗效果不理想，拖累股價下滑6.92%。

歐洲股市全面下挫，英國富時指數報5728.60點，跌1.09%；德國DAX指數報12059.25點，跌0.97%；法國CAC指數報4730.66點，跌1.77%。