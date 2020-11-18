【美股】華爾街股市偏軟　零售數據疲弱影響投資氣氛

美國股市在11月17日表現偏軟，投資者憂慮當地新型冠狀病毒（COVID-19）疫情惡化而導致新一輪封城措施，再加上零售數據疲弱，導致市場缺乏升市動力。

道指曾經跌穿29600點，其後跌幅收窄，收市報29783.85點，跌167.09點，跌幅0.56%；標普500指數報3609.53點，跌17.38點，跌幅0.48%；納指在中午時候升穿昨日收市價，惟最終後勁不繼，收市跌24.79點或0.21%，報11899.34點。

亞馬遜宣布推出藥劑業務，刺激股價升0.2%，但醫療股CVS Caremark及Walgreens Boots Alliance股價分別重挫8.59%及9.63%。另外家庭裝飾品與建材零售商 Home Depot的第三季度收入好過預期，而且銷售表現比去年同期急增24%，但美國整體零售數據比預期弱，拖累Home Depot股價下滑2.68%；沃爾瑪亦跌2.17%。不過Tesla則因為獲準備納入標普500指數，刺激股價逆流而上，收市升8.21%。

歐洲股市個別發展，英國富時指數收市報6365.33點，跌0.87%；德國DAX指數報13133.47點，微跌0.039%；法國CAC指數報5483點，升0.21%。