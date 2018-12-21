無人機大鬧倫敦吉域　機場續關閉　聖誕航空勢混亂

有無人機連日闖入英國第二大機場倫敦吉域機場（Gatwick Airport）上空，跑道從周三（19日）晚關閉到周四（20日），所有航班取消，11萬旅客受影響。機場方面表示，機場在當地時間周五（21日）6時前都關閉。預料混亂情況會持續至周末甚至下周平安夜。 警方指事件並非恐襲，但顯然是有人利用工業無人機「蓄意騷擾」，英國軍方出動特殊裝備協助。

兩架無人機在當地時間周三（19日）晚闖入跑道上空後，周四（20日）晚又再出現相同情況。當局指顯然有人蓄意為之；每當機場跑道準備重開，無人機就會再出現，但沒跡象顯示事件涉及恐怖主義。

總警司延利（Jason Tingley）表示，單在周四晚已看到一部無人機出現在機場附近多逾50次。警方將考慮開槍將無人機擊落。負責管轄該機場的薩塞克斯（Sussex）警方周四（20日）正式向國防部提出請求，要求出動軍方人員協助處理事件。

《衛報》引述政府消息人士指，肇事者可能是環保人士。

11萬旅客受影響

吉域機場周四原定有760班機升降，以及有11萬名旅客出入境。

機場方面呼籲旅客出門前必須與航空公司確認最新航班狀況。英航表示將會為周四、五受影響旅客提供重新安排機位或退款服務，EasyJet則表示提供免費轉乘或酒店住宿。

受事件影響，很多班機需轉往倫敦的希斯路機場或盧頓機場，或轉往伯明罕、曼徹斯特、卡地夫、格拉斯哥，甚至法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹等地。