剛果大選以外的事：窮得無道理　徒有豐富資源　7個國民6個貧

中非國家剛果民主共和國（DR Congo，下稱剛果）周日（12月30日）舉行大選，即將投票選出總統、國會議員等公職人員。 不少人對剛果的印象就是「窮」，但其實剛果更加是「窮得無道理」，國家本來得天獨厚，坐擁豐富礦產資源如鈷、鑽石等，當地政權明明有一手好牌，但也未能把握為國民創富，反而充斥內鬥、戰爭與貪污，變成各國的反面教材。

剛果地大物博

剛果是世上極貧國家之一，每7個國民，就有6個每天賺不到1.25美元（約10港元）。美國布魯金斯學會（Brookings Institute）7月發表報告，統計全球最多貧窮人口的國家，在第一印度及第二尼日利亞後，便是第三的剛果民主共和國。

最可惜的是，剛果其實具有晉身富裕國家的本錢，更稱得上是地大物博。論國土，剛果面積達到234萬平方公里，相比之下，英國也只有約24萬平方公里，意味剛果的面積差不多等同9至10個英國。剛果人口也有超過8,000萬。

剛果選舉：剛果民眾希望透過選舉發聲，但選舉不斷出現爭議，當地民眾深感不滿。（美聯社）

「鈷」資源佔全球一半

論資源，該國更有一手好牌，當地有大量礦產資源「鈷」（cobalt）。不要少看「鈷」，它是製造手機電池及電動車電池的關鍵原材料，更甚的是，剛果的鈷資源佔全球的一半。在手機、電動車產業的蓬勃發展下，剛果國民理應大為受益。

除「鈷」之外，剛果還有其他豐富礦產資源，包括鑽石、銅、金等，可謂得天獨厚。

剛果選舉：剛果民眾希望這次有公平公正的選舉，但選前爭議不斷。（美聯社）

國民不受益

可是剛果的現實卻是徒有豐富資源，國民根本不受益。

該國過去是比利時的殖民地，殖民政府自然毫不留情，運走大量資源。但到了剛果1960年獨立，由自己人當家作主，情況一樣不好過。

政治鬥爭激烈，從獨立至今，沒有試過和平移交政權，政治暴力事件經常出現，前總統老卡比拉（Laurent Kabila）便是遭暗殺身亡。除此之外，當地也常有發生戰亂，至今當地仍有大量不同武裝分子陣營，不停有內亂。

剛果選舉：剛果其實有豐富礦產資源，但未能讓國民真正受益。圖為剛果小孩。（美聯社）

政府壟斷資源 基建卻極差

剛果經濟不是沒有進步，近年GDP一直上升，但是政府壟斷大部分資源，加上充斥貪污腐敗，財富只進入少數人的口袋之中，民眾卻無法分享利益。

政府也沒有把財富放到基建之上，剛果很多地區缺乏充足的食水，也沒有固定的電力供應。基本設施欠佳也使得當地不時爆發疾病，常有出現伊波拉疫情。

當地雖然國土面積大，但卻沒有完善的高速道路網絡，國土從西部到東部，要運貨也有不少麻煩，就如在今次大選，選舉委員會要把選舉物資運到全國7.5萬個票站，也是一項大挑戰，選舉也是因此要再押後一個星期。

剛果選舉：剛果有豐富天然資源，但財富只集中在少數人手中，大部分人仍然極為貧窮。（美聯社）

選舉能改變剛果嗎？

根據世界銀行數據，剛果2017年人均GDP僅得458美元，還低於1978年時的616美元。

剛果有富裕的本錢，但失敗的管治讓人民無法獲益，人民盼望在周日（12月30日）透過選舉發聲，但有關選舉舞弊的爭議不斷，也是令人搖頭歎息。