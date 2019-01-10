【Amazon創辦人離婚】全球首富Jeff Bezos宣布結束25年婚姻

亞馬遜（Amazon）創辦人及行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥姬絲（MacKenzie Bezos）周三（9日）在Twitter上發表聯合聲明，宣布二人決定結束25年的婚姻關係。

聯合聲明表示，「正如我們的家人和親密朋友所知，經過長時間對愛的探索和試行分居後，我們決定離婚，並會繼續以朋友的身份一起生活」，又指如果他們25年前就知道大家會分開，他們仍然會決定在一起。

54歲的貝佐斯是全球首富，總資產超過1600億美元（約12480億港元），而48歲的麥姬絲則是一名在三藩市長大的作家，他們育有4名子女。

據時尚雜誌《Vogue》報道，二人是在一間紐約對沖基金公司工作面試時認識的，那時貝佐斯仍未創辦亞馬遜。而貝佐斯2018年4月出席由《商業內幕》（Business Insider）在柏林所舉辦的活動時表示，麥姬絲的支持對他1994年創辦亞馬遜很有幫助，並指她負責公司第一年的會計事務。

（綜合報道）