英研發出驗基因測壽命工具　價錢低至1500元

英國《鏡報》周三（16日）報道，英國愛丁堡大學研發出一套簡單DNA檢測工具，稱將來只花150英鎊（約1514港元）的價錢，就可以預測一個人比平均壽命活得更長還是更短。但也有觀點指出，壽命還受到環境等其他因素影響，因此檢測未必能實際判斷一個人的壽命。

愛丁堡大學研究人員在美國《電子生命》（eLife）期刊上發布研究報告，他們分析了超過50萬人的基因資料以及他們父母的壽命記錄，確認了人類基因組中12個對壽命有顯著影響的區域，其中5個區域此前未被紀錄。研究發現，對壽命影響最顯著的是與心臟病等致命疾病相關的基因區域。

根據上述發現，研究團隊製作了一個評估預期壽命的打分系統。論文作者之一的喬希（Peter Josh）解釋說，如果找100個剛出生的嬰兒，用這個打分系統將他們分成10組，那麼得分最高組別預計將比得分最低組別平均多活5年。團隊還指這個測試成本不高，估計售價150英鎊就能做到。

然而，有觀點認為，除了遺傳因素，還有環境等其他因素影響人類壽命。研究人員說，他們只是嘗試給出一個評估，並不代表能以此清晰判斷某個人實際壽命的長短。

研究人員還希望找到直接影響人們衰老速度的基因，但在這次研究中沒有發現相關的確切證據。

（鏡報／新華社）