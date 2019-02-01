閒時上Facebook等社交媒體，已成為不少人每日的習慣。但它很多是會讓人的情緒波動。您有沒有試過在Facebook看到別人「放閃」、「放負」或「發噏瘋」時會感到寂寞？有沒有試過在社交媒體看到有人煽動仇恨或搬弄是非時會感到傷心？又有沒有試過看到不同帖文，描述世界各地的天災人禍，或是派錢$4000要搞一大輪等資訊時，會有關掉社交媒體，狠狠摔爛電話的衝動？ 社交媒體充斥各樣資訊，無論「報喜」或「報憂」都會影響用戶心情，停用社交媒體真的能讓我們心情變好嗎？美國研究團隊為我們帶來答案，發現一批用戶短暫離開Facebook一個月後，會感到生活較快樂及幸福。

停用Facebook更快樂：有沒有試過在Facebook看到別人「放閃」、「放負」或「發噏瘋」時有關掉社交媒體，狠狠摔爛電話的想法？美國研究人員經調查後指出，一批用戶短暫離開Facebook一個月後，會感到生活較快樂及幸福。（Getty Images）

美國史丹福大學（Stanford University）及紐約大學（New York University）周日（1月27日）公布有關研究結果。研究團隊在2018年美國中期選舉後，從Facebook找來2488名平均每日使用Facebook一小時的受訪者。

他們將願意接受停用Facebook一個月的人分成一組，其餘的則分至另一組作對照。在為期一個月的實驗中，研究團隊會監察受訪者有無使用Facebook；另一方面，受訪者亦會評估自己的幸福感。

結果顯示，這班短暫離開Facebook的受訪者，均感到停用Facebook後生活較快樂、更有滿足感，而且較少感到孤單寂寞。他們在這段時間花更多心機與朋友家人聚會，或是看電視，並更少接觸新聞時事。受訪者又稱，日後會減少使用Facebook。

停用Facebook更快樂：研究發現，短暫離開Facebook的受訪者，均感到生活較快樂、更有滿足感。（Getty Images）

幸福感與抽身政治有關？

研究人員解釋，結果表明這一個月的休息可讓受訪者對生活有新體會，發現其實沒有Facebook也沒甚麼大不了。話雖如此，但這項研究亦有不少地方需要注意。

這份研究的數據是由受訪者主動回報，完全依靠他們有無誠實作答；加上研究為期只有一個月，所以亦未知停用Facebook更長時間後的變化。最重要的是，這項研究正值美國中期選舉左右，當時Facebook上政治討論異常激烈。受訪者此時抽身離開，或多或少對他們的心情變化有更大影響。

不問世事、活在自己世界只關心「食同瞓」，無疑是會讓人開心一點。在香港有人稱這班人為「港豬」，但這又是健康的態度嗎？活在這個社交網絡時代，與其斬腳趾避沙蟲逃避社交媒體，不如學會如何面對和處理這些資訊更為實際。

（綜合報道）