日本出現巨型深海「地震魚」　網民憂為天災先兆　專家指無根據

日本北部富山縣（Toyama）周五（2月1日）有兩條俗稱「地震魚」的罕見皇帶魚（oarfish）被漁網捕獲，令日本入冬以來發現「地震魚」數目增至7條，觸發許多網民熱烈討論。不少人擔心這是地震或海嘯預兆，但有專家則認為說法沒有科學根據。

皇帶魚通常棲息在深海，普遍在至少1000米深水域生活。牠們的身體為銀色，特徵是從頭至尾上方有一條紅色的背鰭，而且魚身極長，本周在日本被發現的其他兩條分別長達3.2米及近4米。

日本漁民稱這種魚為「龍宮使者」，傳說指牠們會在地震發生前游上岸通報，故此讓不少人擔心這是地震或海嘯預兆。

不過魚津水族館（Uozu Aquarium）專家指，以上說法沒有科學根據，認為亦可能是全球暖化或其他未知原因。

除了日本，香港海域在2018年6月亦捕獲一條長約2米長的皇帶魚。當時香港魚類學會會長莊棣華估計，不排除該條皇帶魚誤入海洋流，被水流帶到香港海域。

▼魚津水族館在Instagram公布近期捕獲的皇帶魚，其中這條長近4米。

（美國有線新聞網絡）