日本出現巨型深海「地震魚」　網民憂為天災先兆　專家指無根據

日本北部富山縣（Toyama）周五（2月1日）有兩條俗稱「地震魚」的罕見皇帶魚（oarfish）被漁網捕獲，令日本入冬以來發現「地震魚」數目增至7條，觸發許多網民熱烈討論。不少人擔心這是地震或海嘯預兆，但有專家則認為說法沒有科學根據。
皇帶魚通常棲息在深海，普遍在至少1000米深水域生活。牠們的身體為銀色，特徵是從頭至尾上方有一條紅色的背鰭，而且魚身極長，本周在日本被發現的其他兩條分別長達3.2米及近4米。
日本漁民稱這種魚為「龍宮使者」，傳說指牠們會在地震發生前游上岸通報，故此讓不少人擔心這是地震或海嘯預兆。
不過魚津水族館（Uozu Aquarium）專家指，以上說法沒有科學根據，認為亦可能是全球暖化或其他未知原因。
除了日本，香港海域在2018年6月亦捕獲一條長約2米長的皇帶魚。當時香港魚類學會會長莊棣華估計，不排除該條皇帶魚誤入海洋流，被水流帶到香港海域。
▼魚津水族館在Instagram公布近期捕獲的皇帶魚，其中這條長近4米。
在 Instagram 查看這則貼文
#フィールド 昨日、新湊の定置網でリュウグウノツカイが捕獲されました‼️ サイズは394.8cｍで、魚津水族館の記録では4番目の大きさです😁 綺麗な個体なので、 2/2(土)と2/3(日)の２日間限定で展示予定です！ 展示中はリュウグウノツカイに触ることができるので、どんな触り心地か確かめてみよう✨ #うおすいレア生物 #リュウグウノツカイ #触ると指が銀色になる#タッチOK #幻の魚 #oarfish #deepsea #nature #beautiful #魚 #珍魚 #さかな #魚津水族館公式 #魚津水族館 #水族館 #富山 #uozuaquarium #aquarium #uozuaquariumofficial #限定 #レア #新湊#新湊漁協
#うおすいレア生物 #またまた❗️ #リュウグウノツカイ 昨日、魚津市経田の海岸でリュウグウノツカイが打ち上げられているのが発見されました❗️全長は323cm。 富山湾では今年度5例目です。 あいにく今回発見されたものは 鳥につつかれ損傷が激しかったので、解剖などを行い研究用にしました。 前回獲れたリュウグウノツカイは 2/2(土)と2/3(日)の２日間限定で展示しますよ⤴⤴ 全長394.8cm。 今回はタッチOK🙆♂️ 深海魚ファンは見逃せませんよね〜🙌🙌 #幻の魚 #oarfish #deepsea #nature #beautiful #魚 #珍魚 #さかな #魚津水族館公式 #魚津水族館 #水族館 #富山 #uozuaquarium #aquarium #uozuaquariumofficial #限定 #レア #魚津 #経田 #背ビレ腹ビレ美しい #花魁
（美國有線新聞網絡）