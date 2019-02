太空移民計劃幻滅？　「火星一號」公司破產　稱將繼續籌錢

荷蘭公司「火星一號」(Mars One)自2012年起打着移民火星的旗號,公開招募志願者去火星,計劃多年來飽受爭議,時隔近7年,瑞士《鄉村信使報》(Landbote)和社交網站Reddit的網民發現一張來自瑞士巴勒(Basel)地方法院的通告,揭露Mars One旗下的「Mars One Ventures AG」原來早在1月15日已宣布破產。 Mars One承認該公司破產,但指仍繼續謀求與投資者合作,籌集資金。

Mars One是由荷蘭藉商人蘭斯多普(Bas Lansdorp)創立並在荷蘭合法註冊,公司分為牟利的「Mars One Ventures AG」和非牟利的「Mars One Foundation」兩部分。根據瑞士法院通告顯示,Mars One Ventures AG的戶口只有少於2.5萬美元,並已宣布破產。

Mars One透過網站發布消息,強調破產只是涉及Mars One Ventures AG的部分,而不影響為Mars One基金會財務狀況,並稱後者才是公司「火星任務」的主要動力。公司表示,正與一名投資者合作尋求解決辦法,基金會也會繼續確保繼續任務的資金。

Mars One公司成立之初就提出「移民火星」的計劃,並提出在2023年把第一批「殖民者」送上火星。公司提出先2018年至2020年把機械人和設施運到火星,並計劃利用SpaceX火箭執行。

公司登場之時,外界質疑這個移民計劃的龐大資金從何而來。蘭斯多普當時稱,Mars One將會是個自資的電視節目,一如奧運會般賺取豐厚的轉播費。

Mars One公開招募並在2015年挑選了100名志願者,聲稱可於2025年把他們送到火星居住。Mars One過去曾公布全球有逾20萬人報名,當中有6%來自中國,即超過1萬人。英國廣播公司(BBC)中文網報道,若中國當時有約1萬人報名,報名費涉及10多萬美元。

天馬行空的「移民火星」構想惹來各方猜測,其中一個最大的質疑出自麻省理工大學(MIT)2014年的一份報告。報告質疑計劃的可行性,並指出首批殖民者在登陸68日後便會因不適應環境,窒息致死。Mars One反駁,指出承包火星生態艙的帕拉岡太空開發公司(Paragon Space Development Corporation)也在進行實驗,將證明MIT是錯誤。

據網站Medium引述獲選為「殖民者」的太空物理學博士羅奇(Joseph Roche)透露,報名參加計劃的人其實只有2761人,並非Mars One聲稱的多達20萬人。他稱,在遴選過程中,參加者需要不斷購買Mars One的產品或向他們捐錢。

Mars One近年多次押後「任務」時間表,例如把運送機械人任務推遲至2025年,首批進入火星的太空人也要2031年才能抵達,公司目前也沒有製造任何太空器材。

除了公司最新的破產通告外,其網站對上一次發布的新聞稿已經是2017年。在公司破產後,相信計劃將會更難成行,外界的質疑也有增無減。

