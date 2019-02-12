太空移民計劃幻滅？　「火星一號」公司破產　稱將繼續籌錢

荷蘭公司「火星一號」（Mars One）自2012年起打着移民火星的旗號，公開招募志願者去火星，計劃多年來飽受爭議，時隔近7年，瑞士《鄉村信使報》（Landbote）和社交網站Reddit的網民發現一張來自瑞士巴勒（Basel）地方法院的通告，揭露Mars One旗下的「Mars One Ventures AG」原來早在1月15日已宣布破產。 Mars One承認該公司破產，但指仍繼續謀求與投資者合作，籌集資金。

Mars One是由荷蘭藉商人蘭斯多普（Bas Lansdorp）創立並在荷蘭合法註冊，公司分為牟利的「Mars One Ventures AG」和非牟利的「Mars One Foundation」兩部分。根據瑞士法院通告顯示，Mars One Ventures AG的戶口只有少於2.5萬美元，並已宣布破產。

Mars One透過網站發布消息，強調破產只是涉及Mars One Ventures AG的部分，而不影響為Mars One基金會財務狀況，並稱後者才是公司「火星任務」的主要動力。公司表示，正與一名投資者合作尋求解決辦法，基金會也會繼續確保繼續任務的資金。

火星一號：Mars One的Facebook上發布了創辦人蘭斯多普出席活動的照片。（Mars One Facebook照片）

計劃多年來飽受爭議

Mars One公司成立之初就提出「移民火星」的計劃，並提出在2023年把第一批「殖民者」送上火星。公司提出先2018年至2020年把機械人和設施運到火星，並計劃利用SpaceX火箭執行。

公司登場之時，外界質疑這個移民計劃的龐大資金從何而來。蘭斯多普當時稱，Mars One將會是個自資的電視節目，一如奧運會般賺取豐厚的轉播費。

Mars One公開招募並在2015年挑選了100名志願者，聲稱可於2025年把他們送到火星居住。Mars One過去曾公布全球有逾20萬人報名，當中有6%來自中國，即超過1萬人。英國廣播公司（BBC）中文網報道，若中國當時有約1萬人報名，報名費涉及10多萬美元。

火星一號：Mars One的Facebook張貼一張室內種植植物的照片。（Mars One Facebook照片）

天馬行空的「移民火星」構想惹來各方猜測，其中一個最大的質疑出自麻省理工大學（MIT）2014年的一份報告。報告質疑計劃的可行性，並指出首批殖民者在登陸68日後便會因不適應環境，窒息致死。Mars One反駁，指出承包火星生態艙的帕拉岡太空開發公司（Paragon Space Development Corporation）也在進行實驗，將證明MIT是錯誤。

據網站Medium引述獲選為「殖民者」的太空物理學博士羅奇（Joseph Roche）透露，報名參加計劃的人其實只有2761人，並非Mars One聲稱的多達20萬人。他稱，在遴選過程中，參加者需要不斷購買Mars One的產品或向他們捐錢。

火星一號：Mars One的Facebook上載了一張由美國太空總署發布有關火星的照片。（Mars One Facebook照片）

Mars One近年多次押後「任務」時間表，例如把運送機械人任務推遲至2025年，首批進入火星的太空人也要2031年才能抵達，公司目前也沒有製造任何太空器材。

除了公司最新的破產通告外，其網站對上一次發布的新聞稿已經是2017年。在公司破產後，相信計劃將會更難成行，外界的質疑也有增無減。

（綜合報道）