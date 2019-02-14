【情人節卡歷史】盛行源於英國郵政改革　寄出愛意也傳遞恨意？

情人節起源於紀念1700多年前古羅馬天主教聖人華倫坦（Saint Valentine）的悲壯事跡，不過民眾開始流行慶祝情人節，則是很多年之後的事情，且與情人節卡的盛行有關。 在英國維多利亞時代（1837至1901年），因為一次郵政改革促成情人節卡流行，愈來愈多人把自己對愛侶的心意寫在卡上並親手寄出。結果情人節卡的普及，慢慢讓現代人主動慶祝情人節。 有趣的是，當時不單有情人節卡，更有完全相反的「毒舌卡」，讓民眾也可以向仇人傳遞恨意。

在18世紀左右，愈來愈多人在情人節當天寫信和寫紙條，那時候人們會在普通的紙張上寫上浪漫的文字，送給心愛的人。

大約在1820年代，專門為情人節製作的卡片推出市場，它們一般是由普通白紙製成，配上有彩色圖案，紙張的四邊附有漂亮的壓花，也有配上蕾絲和布料的款式，手工非常精美。情人節卡可以摺起，蓋上蠟印後便可寄出，當時在英美之間逐漸流行。

情人節卡：這張1870年的情人節片造型精美，紙張的四邊由銀色物料包圍，附有有漂亮的壓花，底部寫有「你的愛，我的快樂」的句子。（Postal Museum照片）

在19世紀中期交通尚未發達時，郵寄是一項奢侈的「消費」，例如要從倫敦寄一張紙到愛丁堡，就需支付多於一名普通工人日薪的金錢。

英國一名郵政官員希爾（Rowland Hill）發現，當時郵費是以距離和紙張數量計算，收費昂貴也不方便。他後來提出以重量為單位計算郵費，並且發明郵票，促成現代郵務的誕生。

1840年，英國皇家郵政公司（Royal Mail）推行「統一便士郵資」（Uniform Penny Post）政策，列明如果在大英帝國境內寄出不多於半安士的郵件，劃一收費為一便士。

民眾除了可用廉宜價錢寄信外，也大大提高他們寄情人節卡的意欲。此後，情人節卡便大量生產，情人節寄心意卡亦開始普及。據統計，1871年就有多達120萬張情人節卡從倫敦的郵政局寄出。

情人節卡：卡片上通常有關於愛情的彩色畫像，也會附有動人詩句。（Getty Images）

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「毒舌卡」應運而生

情人節卡風頭一時無倆，然而現實上不是每個人都有情人，那麼他們又可以寄什麼呢？

所謂「愛」的另一邊是「恨」，人們既然沒有情人，也可以選擇寄給仇人，或者藉機拒絕「狂蜂浪蝶」，因此情人節「毒舌卡」應運而生。

維多利亞時代有一些稱為「Vinegar Valentines Card」（醋味情人節卡），專門用作惡意中傷收件者，卡片大多具有嘲諷和滑稽的成分，附有諷刺的配圖，甚至侮辱性的詩句。

人們匿名方式寄給他們仇家表達憤怒，收件者似乎只得「硬食」這份怨氣。而根據當時的郵務政策，寄件者還可以選擇收件者支付郵費；收件者在浪漫的情人節被人吐糟一番，還要自己「倒貼郵費」，心中不忿可想而知。

情人節卡：維多利亞時代的情人節「毒舌卡」層出不窮，這張就是形容收件者是一條「毒蛇」，請他從卡上的各種利器中挑選一種，讓他的朋友將「毒蛇」斬掉。（Getty Images）

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（綜合報道）