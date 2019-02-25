【越南特金會】金正恩的「移動城堡」　有美酒有靚女仲可以唱K

朝鮮領袖金正恩上周六（24日）乘專用列車，經中國陸路前往越南河內，參加周三至周四（27日至28日）舉行的第二次「特金會」。金正恩今次選擇火車出行，除讓人回想起其父祖輩的做法，亦令不少人好奇這架綠皮火車有何特別之處。

越南特金會：朝鮮領袖金正恩2018年3月訪問北京期間，其綠色專用列車停靠在北京車站。（視覺中國）

談起這架神秘的火車，不得不提金正恩2018年3月首次訪華。當時北京火車站突然出現一架車身印有兩條黃色平衡線的綠色火車，神似金正恩父親金正日2011年訪華時所乘的列車，外界隨之猜測，認為朝鮮領袖金正恩到訪中國。

配套齊全 堪比星級酒店

金正恩的這列火車共有21個車廂，車內配套齊全，包括白色的會議室、接待貴賓的訪客廳、星級酒店床鋪、宴會廳、餐廳及警衛車廂，並裝置平板電視和衛星電話，以便金正恩能夠即時獲取國內資訊並發號施令。

刀槍不入 如「裝甲火車」

值得留意的是，這架專列具有防彈、防爆功能，並裝有82毫米破迫擊炮，防護性能超過裝甲車。因此，金正恩在前往越南的兩天車程裏亦能安心處理美朝峰會事務。

越南特金會：朝鮮領袖金正恩2月23日下午5時續乘火車離開平壤，前往越南河內參加2月27日至28日舉行的第二次「特金會」。（路透社）

靚女列車長＋美酒佳餚

朝鮮已故領袖金正日曾分別在2001年、2011年到訪俄羅斯，當年的俄國外交官普利科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）曾在內部備忘錄指出，朝鮮領袖的專用列車上有漂亮女車長，更有新鮮龍蝦、法國波爾多及勃艮第紅酒供應。晚餐時間，車上乘客及車長還會唱俄羅斯及朝鮮的政治宣傳歌曲。

越南特金會：一架神秘的綠色火車2月23日出現在遼寧省丹東車站，被指可能是接載金正恩的火車。（路透社）

選乘火車 重現父祖輩榮耀

雖然盛傳金正恩祖父金日成、父親金正日不願坐飛機，是因為曾目睹專機爆炸，故選擇較為安全的火車出行。但有意見認為，金正恩今次決定與父祖輩考量不盡相同。

韓聯社周日（24日）引述分析稱，金正恩可能是希望在乘火車期間親眼看看中國、越南兩國首都及地方的發展現狀，甚至可能途中落車參觀，作為朝鮮經濟發展的參考。而金正日2002年訪問俄羅斯時亦曾表示，坐火車前往外地，更能了解當地國情。

《韓民族日報》報道，金正恩在選擇出訪工具上有自己的考量，注重實際行動時選擇乘坐飛機，強調社會主義國家間傳統友好關係時選擇專列，靈活運用其祖父的外交遺產。他此次選擇乘坐專列前往越南，意在重演「青年金日成」與越南首腦會晤的一幕，盡情利用其祖父的光環，獲得朝鮮民眾的支持。

（綜合報道）