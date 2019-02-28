【越南特金會】峰會成功關鍵是翻譯　你不認識的兩名幕後「英雄」

第二次美朝峰會正於越南舉行，特朗普與金正恩在周三（27日）舉行晚餐會，並進行了短暫的單獨會談。所謂的單獨會談，就是在沒有記者和隨從的陪同下，一對一的秘密會面。沒有人得知兩人在房間中談了甚麼，除了身邊兩位翻譯員。

坐在特朗普及金正恩身旁的是兩位翻譯員，在單獨會談時就只有她們兩人知道美朝領袖說了甚麼。（路透社）

特朗普和金正恩均各自帶同自己的翻譯員，參加這次會談。翻譯員的工作是把對方的談話即時傳譯，但因對方是國家元首，峰會場合隆重，特朗普和金正恩兩人的每一言每一語都需翻譯準確無誤。特別在單獨會面時，兩人不會有時間檢討對方說話必需即時回應，翻譯員可謂肩負了整個國家的責任。

經驗豐富美韓翻譯員李允香

特朗普帶同的翻譯員是李允香（Lee Yun-hyang，音譯），她在2018年新加坡美朝首次峰會同為特朗普翻譯，過去亦曾參加如平昌冬奧等的重要場合，為領導人即時翻譯，是位經驗豐富的翻譯員。

協助特朗普翻譯是一項挑戰，因特朗普的說話方式帶有強烈節奏，且措詞激烈，要準確翻譯並讓金正恩理解並不容易。美國《時代雜誌》曾引述一名朝鮮專家表示，李允香在翻譯得心應手，即使是開玩笑、俗語或是關聯字（如一語雙解），都不會難到她。

兩名翻譯一直緊隨其後，一般攝影機只會影着兩名領袖的前方，但背後翻譯員同樣重要。（路透社）

朝鮮新臉孔申惠英

金正恩帶同的翻譯員是申惠英（Sin Hye-yong，音譯），與新加坡美朝首次峰會時的男性翻譯員不同，申惠英是新臉孔。雖然有指10月金正恩與美國國務卿蓬佩奧在平壤會面時，同席的女性翻譯很可能是申惠英，但無法得到證實。

韓國《中央日報》引述韓國統一研究院表示，朝鮮可能考慮到在新加坡美朝峰會後出現僵局，是否因翻譯錯誤所致。據悉當時金正恩向美國提出美朝簽署終戰宣言，特朗普的反應是「可以」，但朝鮮翻譯似乎譯成「我明白了」，結果導致美朝後來在終戰宣言上意見不一。

當然以上亦僅屬猜測，作為朝鮮「第一翻譯」當然有相當水平。翻譯員肩負重任，不論美朝都是一樣。引述《時代雜誌》說法，「即使是美國政府也不會花多重功夫檢驗翻譯有沒有錯誤，他們預期翻譯員當時所說的話百分百正確。」

在沒有任何隨從、錄音下美朝領袖單獨會面，翻譯員所說的就是一切。若美朝第二次峰會取得成功，這兩位翻譯的功勞絕不可少。