太man唔會被強姦？　意大利法院裁決理據荒謬引發抗議

意大利東部海港城市安科納（Ancona）周一（11日）有200多名女性聚集在當地法院前舉行集會，抗議法官因為受害女子「過於有男子氣概」和沒有吸引力而判兩名男被告無罪。意大利最高法院已下令重審案件。

事緣兩名秘魯籍男被告涉嫌在2015年強姦一名來自秘魯的22歲女子，被害女子聲稱二人在她的飲品中落藥，然後其中一人性侵犯她，另一名則負責看守。醫生指女子的傷勢與強姦有關，並在她血液中發現迷姦藥的痕跡。後來二人在2016年遭到起訴，並在2017年獲判無罪。

意大利最高法院早前廢除有關裁判，並下令重審，案件的判決書因而獲公開，其中當時3名女法官宣判無罪的原因很荒唐。她們表示受害人的故事不可信，因為她「過於有男子氣概（too masculine）」，而被告亦不覺得她吸引，「（被告）甚至不喜歡那女子，因為他們把她的電話號碼用『維京人』（Viking）的別名來儲存，暗示她一點也不具有女性形象，反而充滿男子氣概。」

組織抗議集會的女權組織「Rebel Network」對此表示，「強姦並不滿足對快樂的渴望，而是製造可惡的仇恨和藐視受害者。這不取決於你有多麼女性化，而是強姦犯內心的憎恨。」

（綜合報道）