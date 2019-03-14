【勝利醜聞】勝利及歌手鄭俊英涉性醜聞案　接受警方調查

韓國演藝圈爆出巨大風波，男子團體BIGBANG成員勝利遭指控涉嫌安排性交易，宣布退出演藝圈，其好友、歌手鄭俊英亦被爆出偷拍和散播性交影片，兩人周四（14日）分別接受警方調查。

鄭俊英涉嫌2015年及2016年在聊天室「Kakao Talk」群組中提到與多名女子發生性關係，並分享偷拍影片，受害女性多達10人。他周四約上午10時現身首爾地方警察廳，接受媒體採訪時表示，就事件引發公眾擔憂鄭重致歉，並將誠實接受調查。



被問及是否有意向警方提交偷拍所用的手機時，鄭俊英未有正面回答；至於是否下藥迷姦女性、2016年偷拍前女友被對方起訴時是否與警方勾結等問題，他只回答「將誠實接受調查」。

勝利其後在周四下午2時抵達首爾地方警察廳，接受警方調查。他與鄭俊英一樣，向國民鄭重道歉，並表示將誠實接受調查。

鄭俊英涉案回國接受調查，周二（12日）在仁川機場下機時被傳媒緊追採訪。（視覺中國）

鄭俊英2016年被前女友指控，他在二人發生性行為時偷錄對方身體，鄭俊英聲稱遺失手機及手機有故障，未有即時交出手機作調查。電視節目《SBS NEWS》報道指，當年負責案件的警員致電手機維修公司，建議對方以「機器老舊，資料無法還原」為由寫確認書，企圖消滅證據。女方最終撤銷起訴，鄭俊英全身而退。

（韓聯社）