新加坡連續6年成為生活費最貴城市　香港排第幾？

香港百物騰貴，生活成本甚高，對於來港工作的外籍人士而言，同樣是叫苦連天。經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，EIU）周二（19日）公布2019年「全球生活費用研究」之中就證實了這個說法，皆因香港在有關排名中升上榜首，與新加坡及巴黎看齊。

經濟學人智庫每半年進行一次調查，旨在為企業計算派遣員工到海外的津貼或報酬。它在全球133個城市中，比較超過400項產品與服務的價格，包括飲食、衣着、日常用品、個人護理產品，甚至是私校學費及聘請家傭等費用。結果發現新加坡連續6年稱霸，而在2018年分別排第四和第二的香港及巴黎亦在2019年的排名中並列榜首，同時是有關調查首次有三個城市一同名列前茅。

報告指出，香港和新加坡的生活成本比紐約高7%。而港人旅遊熱點韓國首爾則與紐約平起平坐排行第七，另外日本大阪亦打入十強之內，排第五。雖然有多個亞洲城市被列為全球生活費最貴移民城市，但像印度新德里、巴基斯坦卡拉奇等則獲評為最廉宜移民城市。

經濟學人智庫2019年全球生活費最貴移民城市排名： 1. 新加坡

1. 法國巴黎

1. 香港

4. 瑞士蘇黎世

5. 瑞士日內瓦

7. 日本大阪

7. 韓國首爾

7. 丹麥哥本哈根

7. 美國紐約

10. 以色列特拉維夫

10. 美國洛杉磯

另外，報道又提到，像美元等貨幣升值影響，導致多個城市的生活開支大幅上升，當中提到紐約和洛杉磯在2014年都是排行第34位，如今卻同樣成為十強。

（亞洲新聞頻道／每日電訊報）