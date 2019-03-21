【世界幸福報告】芬蘭蟬聯最幸福國家　香港排名不變列76位

聯合國永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）周三（20日）公布2019年《世界幸福報告》（World Happiness Report），芬蘭蟬聯第一位，名列世界最幸福國家或地區。香港列第76位，中國列第93位。台灣排名第25位，在亞洲國家中僅次阿聯酋。
世界幸福報告：芬蘭成功壓過丹麥，蟬聯全球最幸福國家。圖為芬蘭首都赫爾辛基市景。（路透社）
聯合國的研究使用調查數據，調查156個國家和地區的公民，詢問他們的幸福感受，並且根據預期壽命、收入和社會支持等指標作評估。
位於北歐的芬蘭雖然經常遭黑夜籠罩，但芬蘭人卻因國家的自然環境、安全、可負擔的育兒服務、免費教育以及大量補貼的醫療保健而成為全球最幸福的一群。
幸福排名首十名大部分均為歐洲國家。在亞洲國家中，阿聯酋以全球第21位成為最幸福的亞洲國家，台灣排第25位，韓國排第54位、日本排第58位。除了在各項調查指標表現亮眼外，最幸福國家的社會通常都非常穩定，自2005年迄今的幸福感受程度變化不大。
2019年《世界幸福報告》
1. 芬蘭
2. 丹麥
3. 挪威
4. 冰島
5. 荷蘭
6. 瑞士
7. 瑞典
8. 新西蘭
9. 加拿大
10. 奧地利
25. 台灣
34. 新加坡
52. 泰國
54. 韓國
58. 日本
76. 香港
93. 中國
世界幸福報告：位於北歐的芬蘭雖然經常遭黑夜籠罩，但芬蘭人卻因國家的自然環境、安全、可負擔的育兒服務、免費教育以及大量補貼的醫療保健而成為全球最幸福的一群。（路透社）
至於因脫歐而陷入政治動盪的英國，排名不跌反升，由第19名上升至第15名。而排名連年下滑的美國今年又下跌一位，排第19位。
報告作者之一薩克斯教授（Jeffrey Sachs）表示：「今年的這份報告提供發人深省的證據，突顯成癮在美國造成相當大的不快樂與抑鬱。」他提到，成癮包括不同方式，如藥物、賭博和數碼媒體。
最不幸福的國家是南蘇丹。聯合國早前指，南蘇丹因血腥內戰造成40萬人喪命後，60%的人口面臨食物短缺。其他飽受衝突摧殘的國家，如也門、阿富汗與中非共和國，也在排名中墊底。
（路透社／中央社）