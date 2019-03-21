【世界幸福報告】芬蘭蟬聯最幸福國家　香港排名不變列76位

聯合國永續發展解決方案網路（Sustainable Development Solutions Network）周三（20日）公布2019年《世界幸福報告》（World Happiness Report），芬蘭蟬聯第一位，名列世界最幸福國家或地區。香港列第76位，中國列第93位。台灣排名第25位，在亞洲國家中僅次阿聯酋。

世界幸福報告：芬蘭成功壓過丹麥，蟬聯全球最幸福國家。圖為芬蘭首都赫爾辛基市景。（路透社）

聯合國的研究使用調查數據，調查156個國家和地區的公民，詢問他們的幸福感受，並且根據預期壽命、收入和社會支持等指標作評估。

位於北歐的芬蘭雖然經常遭黑夜籠罩，但芬蘭人卻因國家的自然環境、安全、可負擔的育兒服務、免費教育以及大量補貼的醫療保健而成為全球最幸福的一群。

幸福排名首十名大部分均為歐洲國家。在亞洲國家中，阿聯酋以全球第21位成為最幸福的亞洲國家，台灣排第25位，韓國排第54位、日本排第58位。除了在各項調查指標表現亮眼外，最幸福國家的社會通常都非常穩定，自2005年迄今的幸福感受程度變化不大。

2019年《世界幸福報告》 1. 芬蘭 2. 丹麥 3. 挪威 4. 冰島 5. 荷蘭 6. 瑞士 7. 瑞典 8. 新西蘭 9. 加拿大 10. 奧地利 25. 台灣 34. 新加坡 52. 泰國 54. 韓國 58. 日本 76. 香港 93. 中國

世界幸福報告：位於北歐的芬蘭雖然經常遭黑夜籠罩，但芬蘭人卻因國家的自然環境、安全、可負擔的育兒服務、免費教育以及大量補貼的醫療保健而成為全球最幸福的一群。（路透社）

至於因脫歐而陷入政治動盪的英國，排名不跌反升，由第19名上升至第15名。而排名連年下滑的美國今年又下跌一位，排第19位。

報告作者之一薩克斯教授（Jeffrey Sachs）表示：「今年的這份報告提供發人深省的證據，突顯成癮在美國造成相當大的不快樂與抑鬱。」他提到，成癮包括不同方式，如藥物、賭博和數碼媒體。

最不幸福的國家是南蘇丹。聯合國早前指，南蘇丹因血腥內戰造成40萬人喪命後，60%的人口面臨食物短缺。其他飽受衝突摧殘的國家，如也門、阿富汗與中非共和國，也在排名中墊底。

（路透社／中央社）