【新聞背後】以色列獲美國撐腰　戈蘭高地意義何在？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪美前夕，美國總統特朗普（Donald Trump）周四（21日）於Twitter留言，指華府應該是時候承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights），這亦是華府早前承認耶路撒冷為以色列首都後，美國在中東政策的另一次大改變。 到底戈蘭高地在中東地區有甚麼意義？

超過半世紀的爭議

戈蘭高地位於以色列東北，與黎巴嫩、約旦及敘利亞相連，面積大約是1800平方公里，當中以色列控制三分之二，即1200平方公里。

直到1967年為止，戈蘭高地都是由敘利亞控制，但該國在第三次中東戰爭（又稱六日戰爭）中慘敗於以色列之下，令後者佔領戈蘭高地大部分地方，更在1981年，以色列企圖吞併戈蘭高地入領土。但以色列的舉動一直未獲國際社會認同。

敘利亞方面亦多次要求以色列歸還土地不果，兩國在1974年簽訂停戰協定，當地局勢轉趨平靜。雙方更於2000年舉行高級別談判，商討移交土地和簽訂和平協定，可惜最終不歡而散。

以色列在第三次中東戰爭後佔領大部份戈蘭高地，其後更宣稱納入該國領土。不過有關舉動一直未獲聯合國承認。（路透社）

對以色列的價值

對於以色列而言，戈蘭高地可以作為分隔鄰近國家的重要天然屏障，特別是敘利亞爆發內戰以來，以色列擔心敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的盟友伊朗會利用該處發動攻擊，威脅以色列安全。

除了防禦作用外，戈蘭高地擁有豐富的自然資源，包括以色列有三分一的水源都是來自當地。另外火山灰土亦為葡萄園、果園及飼養牛隻帶來肥沃養分，為以色列農業有舉足輕重作用。

順帶一提，以色列的唯一滑雪場亦是位於戈蘭高地。

以色列總理內塔尼亞胡（右二）3月11日與美國共和黨參議員格雷厄姆及美國駐以色列大使弗里德曼到戈蘭高地視察。（路透社）

誰住在戈蘭高地？

目前有超過4萬人住在以色列佔領的戈蘭高地，當中過半數是德魯茲人（Druze）。他們是伊斯蘭教的其中一個分支，政治立場主要都是親巴沙爾政權。以色列在1980年代吞併戈蘭高地後，當局曾經向德魯茲人提供公民權，但遭到拒絕，因此他們至今仍稱自己為敘利亞人。

另外當地亦有大約2萬名以色列人居住，他們基本上都從事農業和旅遊業。

戈蘭高地大部分土地由以色列控制，當局更設立殖民區。不過該處亦有大批親敘利亞的德魯茲人居住。（路透社）

敘利亞方面的控制權歸誰所有？

敘利亞僅餘的高地本來是由親巴沙爾的部隊控制，但在內戰爆發後，反政府伊斯蘭武裝組織控制庫奈特拉省（Quneitra），迫使政府軍及聯合國部隊撤出當地。到了2018年夏天，巴沙爾部隊在俄羅斯的支持、以及與叛軍答應撤出協議後，敘利亞政府重新控制有關地區。

目前的軍事形勢

巴沙爾政府再次接管庫奈特拉後，在2018年10月重開敘利亞方面走廊，聯合國則繼續復修哨站。以色列沒有反對敘軍的行動，但曾多次憂慮敘利亞可能無視停火協定，甚至是容許伊朗及黎巴嫩真主黨游擊隊（Hezbollah）在當地部署。

戈蘭高地劃有軍事分隔區，限制以色列和敘利亞雙方的軍隊行動，並由聯合國部隊駐守。（Getty Images）

以、敘管轄區之間的分界線

剛才提到戈蘭高地有聯合國部隊駐守，他們都是來自屬於聯合國脫離接觸觀察員部隊（United Nations Disengagement Observer Force，UNDOF），並由聯合國中東停戰監督組織（United Nations Truce Supervision Organization，UNTSO）的軍事觀察員提供協助。

當局劃出了400平方公里、俗稱非軍事區的分隔區，根據停火協定，以、敘軍隊都禁止踏足有關地區。而在分隔區外的25公里範圍內則另設限制區，只容許特定數目的軍隊駐守，他們所使用的武器亦有限制。

兩國控制區之間有一個交滙點，主要是在聯合國部隊巡邏，或是德魯茲人用於運送農作物時使用。

（路透社／英國廣播公司）